День в истории: Лев Толстой поступил, но плохо учился

Чем примечательная дата 3 октября?

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В разные годы 3 октября: Толстой поступил на факультет восточной (арабско-турецкой) словесности, в Казани открылись высшие женские курсы, появился ОМОН, произошло столкновение между сторонниками президента Бориса Ельцина и Верховного совета, появился сигнал SOS, ГДР прекратила существование. Родились: астроном и основатель Казанской обсерватории Дмитрий Дубяго, зампред парламента КНР Бурхан Шахиди, поэтесса Сажида Сулейманова. Умерли: драматург Жан Ануй, актер Николай Юкачев, художник Анри Матисс. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Высшие женские курсы в Казани

3 октября 1844 года Лев Толстой стал студентом Казанского университета — он поступил на факультет восточной (арабско-турецкой) словесности. Первым адресом Толстого стал дом Горталова (Япеева, 15), где он жил с родственниками, а их опекала родная тетка Пелагея — жена казанского помещика Владимира Юшкова. Граф ходил на светские мероприятия, в гости к Мусину-Пушкину и Боратынскому, провалил экзамены и подал прошение перевести его на юридический факультет университета, а потом в 1847 году оставил университет и уехал из Казани.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

3 октября 1849 года родился Дмитрий Дубяго. Выпускник физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, работал в Пулковской обсерватории, а в конце 1884 года получил предложение стать директором обсерватории Казанского университета и профессором астрономии. Руководил научными экспедициями по наблюдению полных солнечных затмении, работал деканом физико-математического факультета, а в 1899-м стал ректором университета.

3 октября 1876 года по ходатайству профессора Николая Сорокина на базе Казанского университета открылись высшие женские курсы сроком обучения 2 года. Лекции, которые проводились в основном вечером, читали ведущие профессора университета. На курсах было два отделения — историко-общественное (русская грамматика и история русской литературы, естествоведение, всеобщая и русская история, история физико-математических наук, философия, эстетика, немецкая литература, английский язык и гигиена) и физико-математическое (естествоведение, геометрия, приложение алгебры к геометрии, география, физика, химия и английский язык). Курсы работали до 1884 года. Их возобновили в 1896 году в составе историко-филологического факультета Казанского университета, добавив курс по изучению педагогики.

3 октября 1926 года в селе Иванаево Янаульского района Башкирской АССР родилась поэтесса Сажида Сулейманова. После Башкирского педагогического института, в 1955-м переехала в Альметьевск, где преподавала в нефтяном техникуме, работала лектором горкома КПСС и редактором городского радиовещания. Первый стихотворный сборник «Кыр казлары» («Гуси-лебеди») вышел в 1963 году. В 2006-м Союзом писателей Республики Татарстан и Фондом духовного возрождения «Рухият» компании «Татнефть» была учреждена премия имени Сажиды Сулеймановой.

3 октября 2022 года «Реальное время» сообщило, что торговые центры Казани и Набережных Челнов продолжают нести потери. Потенциальные арендаторы приостановили переговоры по выбранным локациям, а действующие ретейл-операторы перешли на минимальную ставку с процентом с оборота в связке.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Перестрелки в Москве

3 октября 1988 года для усиления борьбы с преступностью, групповыми и массовыми правонарушениями были созданы отряды милиции особого назначения. Сначал ОМОН действовал в 12 городах Союза и трех его республиках. После распада СССР отряды остались в Москве, Санкт‑Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, Челябинске и Новосибирске. В 1993 году они вновь были сформированы практически во всех городах с населением более 200 тысяч человек. В 2011 году отряды переименовали в «отряд мобильный особого назначения», а в 2016 году они перешли в подчинение Росгвардии.

3 октября 1993 года в Москве произошло вооруженное столкновение между сторонниками президента Бориса Ельцина и Верховного совета, ставшее кульминацией конституционного кризиса России. Жертвами перестрелок в центре Москвы и танкового расстрела здания Белого дома стали почти 160 человек, еще порядка 420 были ранены — в их числе и простые граждане. Конфликт начался с ельцинского указа о конституционной реформе, в ходе которой должны были упразднить Съезд народных депутатов и Верховный Совет под председательством Руслана Хасбулатова. В свою очередь, президиум объявил о прекращении полномочий президента и постановил, что Указ №1400 не подлежит исполнению. 24 сентября чрезвычайный Съезд народных депутатов также заявил о прекращении полномочий президента, а его указ расценил как государственный переворот. Через три дня Белый дом сплошным кольцом окружила милиция и военнослужащие внутренних войск. Все это время между двумя сторонами политического конфликта шли переговоры. 3 октября сторонники оппозиции вышли на митинг у Октябрьской площади, а десятки тысяч человек прорвали баррикаду ОМОНа и разблокировали осаду парламента. Штурмом взяты были несколько этажей мэрии. В 10 вечера Ельцин ввел в столице чрезвычайное положение.

Михаил Козловский, предоставлено realnoevremya.ru

SOS слышит каждый

3 октября 1906 года в Берлине на Морской конференции был учрежден международный сигнал бедствия на море — SOS: три точки — три тире — три точки. До этого на морских судах применялось множество различных визуальных и аудиосигналов бедствия — о нем сигналили с помощью семафорных флагов, огней или и колоколов. Первый вариант сигнала был CQD — первые две буквы означали стандартный вызов всех радиостанций, а D — Danger (опасность). Моряки подобрали фразу Come Quick, Danger — «идите быстрее, опасность». SOS был выбран из чисто технических соображений — проще и удобнее: Save Our Ship — «спасите наш корабль», или Save Our Souls, Save Our Spirits — «спасите наши души» или Swim Or Sink — «плывите или утонем».

3 октября 1990 года свое существование как государство прекратила ГДР, а в Берлине был спущен флаг республики. ГДР и Западный Берлин объединились в ФРГ, положив тем самым конец разделению государства, которое длились более 40 лет. При этом новое государство не создавалось, на присоединенных территориях просто ввели в действие конституцию Федеративной Республики, а на территориях бывшей ГДР создали пять новых земель, которые восстановили свои исторические гербы и флаги. Объединенный Берлин тоже стал самостоятельной землей. Правительство объединенной Германии возглавил лидер восточно-германского ХДС Лотар де Мезьер. С этого года 3 октября в ФРГ отмечают национальный праздник — День немецкого единства.