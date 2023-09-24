Когда на самом деле начали строить Петропавловский собор

Историк Екатерина Хабарова навела порядок в мифах об Иване Микляеве

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Вино, сукно и серебро: казанский купец Иван Микляев»/youtube.com, аккаунт «Крот Казанский»

На этой неделе вышел первый выпуск краеведческого видеопроекта «Крот Казанский», посвященный истории Казани и Поволжья. В нем Ирина Кримштейн, создательница проекта «Старая Казань на все времена», и историк Екатерина Хабарова поговорили об одном из самых известных и неизвестных одновременно купцов города — Иване Микляеве. Именно так, через «к». Хабарова, изучая документы, вносит ясность в некоторые из историй, которые давно ходят среди экскурсоводов по разряду баек и легенд. Видео создано при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. С разрешения авторов мы публикуем несколько фактов.



Как Рыбушкин создал миф

Как отмечает Хабарова, Петропавловский собор, который Микляев построил, входит во все крупные обзорные экскурсии. При этом даже написание его фамилии утвердилось как «Михляев», хотя во всех архивных документах он обозначен как «Микляев».

Одна из главных легенд связана с книгой Михаила Рыбушкина «История Казани». Там он рассказывает, со слов старожилов, как Петр I в 1722 году приехал в Казань, остановился в доме «Михляева». И вот ему в дверь стучится купец и просит встречи (заметьте, гость с ним уже должен быть знаком!). Он показывает ему свою суконную фабрику, Микляев дарит ему поднос с золотыми и серебряными монетами, а супруга — чашу с драгоценными камнями.

Царь передает существующую казенную мануфактуру Михляеву. И тот в благодарность строит самый красивый православный храм Казани — Петропавловский собор.

После архитектор и краевед Сергей Саначин указал, что еще в декабре 1720-го Микляев подписал два договора с крестьянами Казанской губернии на поставку стройматериалов для постройки церкви Петра и Павла. А значит, вся история выглядит сомнительно. После появилась и книга Алексея Клочкова, фрагменты которой мы публиковали…

Ищите вне Казани!



А Хабарова решила исследовать Микляева вне Казани, на эту идею ее натолкнула лекция Марка Шишкина в музее Боратынского. Тот отметил, что в казанском краеведении исследователи ищут нужное вблизи. А почему бы не пойти дальше?



«В фундаментальной академической советской исследовательской литературе по экономической истории наш Иван Афанасьевич Микляев упоминается практически везде», — такой вывод делает Хабарова. Он очень известный персонаж, он практически олигарх.

У него несколько государственных подрядов: на поставку вина (то есть и водки), европейских серебряных монет (которые доставляются для Монетного двора) и, конечно, юфть, лучшей в мире кожи, по эквиваленту доходности напоминающей современную нефть.



В этой литературе, к примеру, удалось узнать историю монет. В государеву шкатулку (это личные доходы Петра, которые он тратил на государственные нужды) в 1722-м Микляев «положил» царю 100 золотых рублей. А также он передавал ранее клад золотых и серебряных монет, найденных в Свияжском уезде возле своего винокуренного завода. Далее народная молва придумала свою версию.

Также в неказанских документах нашлось письмо, в котором упоминается знаменитое обрушение 14 июля 1720 года почти построенного собора. То есть оно действительно было!

Кроме того, Хабарова выяснила, в каком году на самом деле начали строить собор — об этом, видимо, лучше узнать в видео. Скажем лишь, что заказ в 1720-м стройматериалов был связан с возобновлением строительства, а не его началом. Указывает на это и личный указ Петра, который в годы строительства Петербурга разрешил это делать. Один из указов вышел 8 июня 1722 года, через два дня после отъезда государя.

Следующие выпуски «Крота Казанского» будут посвящены летчику Михаилу Девятаеву, архитектору Карлу Мюфке, пионеру светомузыки Булату Галееву.

