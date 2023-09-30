Японская атрибутика, история манги и косплей-дефиле: аниме-фестиваль Yokai matsuri
В Национальной библиотеке РТ стартовал семейный аниме-фестиваль Yokai matsuri. На фестивале пройдет косплей-дефиле, а также участники познакомятся с традиционной и современной японской культурой через лекции, мастер-классы и другие форматы. Гостей ожидали показы, маркет с тематической продукцией и даже японские угощения.
Видео: Камиль ИсмаиловОбществоКультура Татарстан
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