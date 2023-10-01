Как Пушкин написал первый российский нон-фикшен

О создании произведения «История Пугачева» и о поездке Пушкина в Свияжск и Казань

Фото: Максим Платонов / realnoevremya.ru

Если читать «Историю Пугачева», не зная, кто и когда написал это произведение, то складывается впечатление, что это книга современного автора литературы нон-фикшен. Как получилось, что в декабре 1834 года Александр Пушкин издал книгу, жанр которой сегодня можно определить как исторический «нонфик»? Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова посетила Свияжск, где сейчас проходит выставка, посвященная пугачевскому восстанию и поездке Пушкина, и поговорила с заместителем директора по научно-исследовательской работе Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Еленой Карташевой.

Ореол пугачевщины

События 1773–1775 годов получили много разных названий — Восстание Пугачева, Крестьянская война, Пугачевщина, Пугачевский бунт, Восстание Емельяна Пугачева. География тоже поражает: Оренбургский край, Прикамье, Урал, Среднее Поволжье, Башкирия, часть Западной Сибири. Результаты плачевны. Несмотря на то что восстание все-таки было подавлено, погибло огромное количество людей. Точное число неизвестно. Но обе стороны проявляли невообразимую жестокость по отношению не только к противникам, но и к мирному населению.

Крестьяне симпатизировали Пугачеву. Сегодня бы мы назвали его популистом, который, по сути, обещал то, что в то время точно невозможно было реализовать. И чтобы лишний раз не будить в народе мысли о восстании, Екатерина II после казни Пугачева издала указ, по которому запрещалось любое упоминание имени бунтовщика. Практически все избегали называть вещи своими именами. В официальных документах заменяли «бунт» на «известное народное замешательство». Да, новояз придумали не вчера и даже не Оруэлл. А вот так Пушкин пишет в «Истории Пугачева» о запрете упоминания имени бунтовщика:

Между тем правительство запретило народу толковать о Пугачеве, коего имя волновало чернь. Сия временная полицейская мера имела силу закона до самого восшедствия на престол покойного государя, когда разрешено было писать и печатать о Пугачеве. Доныне престарелые свидетели тогдашнего смятения неохотно отвечают на вопросы любопытных.

Когда у Пушкина появился интерес к этому историческому событию, до свидетелей дело еще не дошло. До «Истории Пугачева» Пушкин написал «Бориса Годунова», «Арапа Петра Великого», «Полтаву». Но все это — художественные произведения. Затем он решил изучать историю Петра I и его наследников. Александру Сергеевичу не хватало исторических документов. Тогда с разрешения императора Николая I он устроился на службу в Министерство иностранных дел с правом работы в архивах.

Заместитель директора по НИР Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Елена Карташева Максим Платонов / realnoevremya.ru

Заместитель директора по НИР Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Елена Карташева:

— Когда Пушкин начал свою работу, были еще живы дети Пугачева. После казни членов его семьи содержали под арестом, потом — под строгим наблюдением. Так они прожили до конца своих дней. Хотя никто из них не принимал участия в бунте.

С 1832 года Пушкин изучал бумаги в библиотеке Эрмитажа, где наткнулся на документы по Восстанию Пугачева. Есть предположения, что его фокус внимания подогревали события, происходившие тогда в России и Европе — холерные бунты в 1830–1831 годах и Французская революция 1830 года.

Заместитель директора по НИР Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Елена Карташева:

— У Пушкина, как и у многих деятелей искусств и литераторов, был интерес к ярким личностям, которые сыграли значительную роль в истории и смогли увлечь за собой массы. Пугачевский бунт — это огромная трагедия для России и всех, кто был втянут в эти события. А трагическая ситуация для творца — очень привлекательна с точки зрения изучения.

Фрагмент путевых заметок Пушкина из поездки по Казанской губернии, экспонат выставки в Музеи истории Свияжска Максим Платонов / realnoevremya.ru

В феврале 1833 года Пушкин попросил у императора допуск к секретным материалам. Но подал этот так, что он якобы изучает участие Суворова в подавление пугачевского восстания. Писатель не хотел раскрывать истинную цель своего изучения. Император дал добро. Через пару недель в квартиру Пушкина доставили три тома с тысячами листов. В них было 783 документа по делу Пугачева, из которых 122 писатель либо полностью скопировал, либо законспектировал. Некоторые документы целиком вошли в произведение «История Пугачева». Правда, часть бумаг так и осталась засекреченной, и Пушкин об этом знал. К примеру, он увидел протоколы допроса Пугачева уже после публикации своей книги.

В апреле-мае 1833 года Пушкин структурировал всю собранную информацию, реконструировал хронику событий и составил топографию восстания. Черновая рукопись была готова. И тут ему в голову пришла совершенно неожиданная идея. Пушкин решает, что для полноты картины ему необходима поездка по местам событий.

Проездом в Свияжске и два полных дня в Казани

Главные два пункта назначения — Казань и Оренбург. Осталось получить разрешение у Николая I. Через канцелярию Пушкин отправляет запрос и объясняет, что хочет написать роман, основанный на исторических событиях, а для этого ему необходимо посетить места, где они происходили. Император дает добро, и 11 августа Пушкин получает отпуск на четыре месяца. Уже 17 августа он выезжает в Казань, по дороге останавливается в Нижнем Новгороде и других небольших городах, связанных с пугачевским бунтом.

Троицкая церковь в Свияжске Максим Платонов / realnoevremya.ru

На территорию Казанской губернии Пушкин въехал 4 сентября 1833 года. В ночь с 4 на 5 сентября он остается в Чебоксарах, а потом выезжает в Казань, дорога к которой лежала через Свияжск. Считается, что в Свияжск он прибыл 5 сентября во второй половине дня ближе к вечеру. Но это неточная информация, поскольку нигде не было зафиксировано, что он делал в Свияжске и была ли остановка.

Заместитель директора по НИР Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Елена Карташева:

— Мы можем только предполагать. Свияжск был хоть и небольшой, но уездный городок. Считается, что в Казань он прибыл уже к полуночи. Тогда Пушкин проехал Свияжск поздним вечером, если, конечно, не сделал тут остановку. Если остановка и была, то очень короткая.

Поскольку это было в сентябре, то на город уже опустились сумерки. Поэтому сложно сказать, насколько ярко было впечатление писателя от Свияжска. Опять-таки, зная, как проходила дорога, мы можем предполагать, что именно мог увидеть Пушкин из того, что сохранилось на острове до наших дней. «Это Успенский монастырь, женский монастырь (без красного кирпичного собора), деревянная Троицкая церковь, каменная Сергиевская, кельи, церковь Святых Константина и Елены. А дорога, которая сейчас идет к причалу, — это был выезд дороги на Казань. Вода там была только в период весны, а в остальное время года — луговое пространство» — рассказывает Елена Карташева. Затем Пушкин переправился на левый берег Волги и поехал в сторону Васильево, а потом в Казань.

Женский монастырь в Свияжске Максим Платонов / realnoevremya.ru

Заместитель директора по НИР Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Елена Карташева:

— Нет единого мнения о том, где именно останавливался Пушкин в Казани. Одна из версий — это гостиница Дворянского собрания, вторая — у дворянина Перцова, с которым он действительно встречался в Казани. Но самая распространенная версия говорит, что он останавливался в доме отставного генерала Энгельгардта, тестя поэта Евгения Абрамовича Баратынского.

Александр Сергеевич прибыл в Казань ночью с 5 на 6 сентября, пробыл здесь полных два дня (6 и 7 сентября), и 8 числа рано утром уехал дальше.

Сейчас организовать такую поездку не составит труда, в том числе заранее найти и договориться о встречах с очевидцами. В то время многое зависело от удачи. Как говорится «на месте разберемся». Пушкину удача сопутствовала. Встреча с Баратынским в Казани привела писателя к знакомству с казанским медиком, коллекционером и краеведом Карлом Фуксом. Последний, в свою очередь, познакомил Пушкина с теми, кто мог рассказать о пугачевском бунте. Среди них купец Крупенников, который на момент встречи с Пушкиным жил в соседнем доме от Ушковой. Когда Пугачев взял Казань, Крупенникову было 16–17 лет. Он попал в плен. Об этом он подробно рассказал Пушкину, а также о грандиозном пожаре, который уничтожил большую часть Казани в ночь вторжения пугачевцев.

Так выглядел Свияжск в период Пугачевского восстания Максим Платонов / realnoevremya.ru

Еще одна удача при содействии Фукса — это знакомство с работником Бабиным, жившем на Суконной слободе. Пушкин интервьюировал его в трактире, а потом они вместе отправились на Арское поле, где концентрировались войска Пугачева перед тем, как штурмовать Казань.

Александр Сергеевич основательно подготовился к поездке. У него был детальный план событий, он знал, где и что происходило. Знал, что Пугачев штурмовал казанскую крепость, что был в Казани и раньше в 1773 году, когда находился под арестом и бежал. Знал, где происходили сражения под Казанью. С большой вероятностью все эти места были запланированы для посещения. Кстати, в то время на стенах Казанского кремля еще оставались следы обстрела пугачевскими войсками. События, происходившие в Свияжске и Казани, описаны в 7 и 8 главах книги «История Пугачева».

Заместитель директора по НИР Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Елена Карташева:

— Поездка по местам восстания Пугачева — уникальное событие в жизни Пушкина. Это была единственная творческая поездка в его биографии. Конечно, он ездил по России. Но чтобы целенаправленно поехать для сбора фактуры — такое случилось лишь единожды. Это было полное погружение, которое позволило ему соотнести строки документов с топографией, с впечатлениями, разговорами. Все это повлияло на произведения Пушкина. Поэтому «История Пугачева» и «Капитанская дочка» получились такими живыми.

Полный провал

Поездка Пушкина закончилась 1 октября 1833 года, когда он вернулся в Болдино. Он сразу же сел за работу, дополнив черновую рукопись описаниями мест и свидетельствами очевидцев. Все это заняло у него примерно месяц. Дальше нужно было оформить беловик и отправить Николаю I на рецензирование. «Нельзя сказать, что Пушкин поддерживал Пугачева, но одновременно с этим в его работе не было идеологизации, которая появилась в советское время. Пушкин старался быть максимально объективным» — говорит Елена Карташева.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На удивление император не дал значительных правок по содержанию. Кроме одной. Он попросил писателя изменить название, которое в целом и задавало общий тон. Пушкин озаглавил свой труд как «Историю Пугачева». Николай I предложил сместить акцент с Пугачева на бунт. Так появилось название «История пугачевского бунта», под которым книга и вышла в декабре 1834 года. Только в начале XX века произведению вернули пушкинское название. Сейчас оно публикуется как «История Пугачева».

Поскольку это было первое исследование пугачевского бунта, Пушкин надеялся на хорошие продажи. Но книга не получила признания не только среди широкого круга читателей, но и среди литераторов и критиков. Это невероятно огорчило Пушкина по двум причинам. Во-первых, он был сильно вовлечен в саму историю, ему хотелось, чтобы о сложности характера Пугачева прочитало как можно больше людей. А во-вторых, на тот момент писатель испытывал финансовые сложности. Провалившиеся продажи пошатнули и так нестабильное положение Пушкина.

Конечно, среди отзывов на «Историю Пугачева» были и положительные, но большинство в окружении Пушкина не поняли, что хотел сказать автор и зачем он вообще все это написал. Одни ругали его за то, что для научной работы в книге слишком много художественности; другие — за то, что повествование сухое и грубое, в нем не хватает той самой художественности; а третьи не понимали, зачем Пушкин написал о человеке, который принес столько страданий России.

Пушкин — первый российский автор в жанре нон-фикшен

Когда вышла «История Пугачева», в России еще не были сформированы теоретические основы исторической науки. Публиковавшиеся ранее произведения об истории России транслировали официальную версию событий. Они интересны как исторические документы, но не показывают картину объективно. В большинстве своем такие труды опирались исключительно на официальные документы, и никому бы не пришло в голову добавлять в них истории «черни». Кроме Пушкина. В «Истории Пугачева» он показал события с разных точек зрения: как власти и дворянства, так и обычного народа, крестьян.

Наказание разбойников на Волге, 1779 год. Экспонат в Музеи истории Свияжска Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме этого, Пушкин попытался разобраться в характере Пугачева, его мотивах и общей трагедии жизни. Это принесло в сухое изложение фактов психологическую и драматическую ноты. Сюда добавились таланты Пушкина как литератора, что помогло сделать произведение выразительным с точки зрения языка.

Пугачев бежал; но бегство его казалось нашествием.

Объективная оценка, свидетельства очевидцев, исторические документы, психологизм и выразительность языка — это то, что сейчас лежит в основе хорошего произведения в жанре нон-фикшен. Необязательно исторического. Любого. В этом плане Пушкин определи свое время, и создал то, что получило признание десятилетия спустя.

В «Истории Пугачева» действительно сложно увидеть его мнение по отношению к происходящим события. Но он смог отразить всю сложность и, как следствие, трагедию пугачевского бунта для всей страны в художественном произведении «Капитанская дочка». Его он задумал примерно в одно время с исследованием восстания, но опубликовал чуть позже, в 1836 году. А в начале 1837 года Александра Сергеевича не стало.

Заместитель директора по НИР Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Елена Карташева Максим Платонов / realnoevremya.ru

Заместитель директора по НИР Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Елена Карташева:

— Именно в «Капитанской дочке» Пушкин говорит устами Гринева «Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Но при осуждении самого бунта Пушкин показывает притягательность личности Пугачева и сочувствие к нему.

Елена Карташева, как и многие другие исследователи Пушкина, отмечает, что «История Пугачева» и «Капитанская дочка» могли дать начало новому витку в творчестве писателя. Но этого так и не случилось.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор Telegram-канала«Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура». За помощь в подготовке материала благодарим дирекцию Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» и лично заместителя директора по НИР Елену Ивановну Карташеву.