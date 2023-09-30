Культурные мероприятия октября: куда сходить в Казани

Подборка интересных событий в столице Татарстана на второй осенний месяц

В октябре жителей Казани ждет множество культурных событий. Среди них путешествие на теплоходе, концерты известных исполнителей, симфоническое шоу и многое другое. Самые интересные мероприятия Казани — в совместном проекте Яндекс Афиши и «Реального времени».



Театр:

Примадонны

8, 17 и 31 октября. Театр на Булаке. 16+

Остроумная комедия Рустама Фаткуллина про двух авантюристов, оказавшихся на мели. Джек и Лео с треском провалили свое последнее выступление на сцене. Они узнают о пожилой богатой женщине, которая ищет своих племянниц, чтобы передать наследство. Джек и Лео решают разыграть спектакль в реальной жизни и притвориться наследниками богатой женщины.

Мәхәббәт FM / Мэхэббэт FM

22 октября. Театр им. Камала. 12+

Современная комедия о жизни работников радио. Он — диджей, она — звукорежиссер, между ними зарождается любовь, но молодым людям придется пройти непростой путь к осознанию своего чувства. В спектакле много музыки, вокала, юмора, пародий, а герои общаются как современные молодые люди, вы могли видеть их на казанских улочках, встречаться с ними в кафе, поэтому актерская игра вовсе не выглядит игрой, а всем героям хочется верить.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Отель Vegas

14, 20 и 28 октября. Театр на Булаке. 18+

Дерзкая комедия Динары Сайфутдиновой перенесет зрителей в трехзвездочный отель с громким названием Vegas. Сотрудников здесь едва больше, чем самих посетителей, а именно — шесть прелестных девушек разного возраста. Размеренная жизнь в отеле течет своим чередом, но в один момент все перевернется с ног на голову.

Экскурсии

Театральное путешествие в «Клуб Шарык»

Ежедневно (суббота — выходной). Клуб Шарык. 12+

Интерактивный комплекс истории татарского театра «Шарык клуб» ежедневно ждет гостей на увлекательное театральное путешествие. Экспозиция включает в себя несколько мультимедийных зон: экран-стена «Река времени» с видеолетописью театра, виртуальная экскурсия «Закулисье», инсталляция «Призрачный театр» с воссозданными фрагментами спектаклей и имитацией присутствия, а также проекционная книга «Театр. История. Личность» о людях, сыгравших ключевую роль в формировании национального театра.

Болгар — Северная Мекка

Ежедневно. Сбор на улице Баумана. 6+

Болгарское городище — святое место для поволжских татар и самый северный в мире памятник средневекового мусульманского зодчества, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристов ждет обзорная экскурсия по всем сохранившимся объектам на территории, а также посещение Памятного знака, где хранится самый большой печатный Коран в мире. Участники экскурсии смогут посетить музей Болгарской цивилизации, сохранивший историю предков современных казанских татар. Автобусные выезды в Болгар совершаются ежедневно.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Свияжск на теплоходе

Ежедневно в 11.30. 6+

Это возможность насладиться красотой волжских пейзажей на борту теплохода. Пассажиры отправятся по речному маршруту на остров-град Свияжск — духовный центр и жемчужину Татарстана с многочисленными памятниками культуры и архитектуры. Он был основан во времена правления Ивана Грозного и отразил в себе все переломные моменты истории страны, став центром притяжения для туристов.

Концерты:

Cinema Medley: Hans Zimmer’s Universe

14 октября. «Татнефть-Арена». 6+

В разгар осени на сцене «Татнефть-Арены» состоится симфоническое шоу-трибьют Hans Zimmer’s Universe. Imperial Orchestra, объединившее более двухсот виртуозов из Москвы и Петербурга, прозвучат избранные саундтреки самого востребованного композитора современного кинематографа.

Любителей симфонических шоу из Казани также ждет «Панк-сказка «Король и Шут», которая состоится на этой же арене 8 декабря. На многоуровневой сцене разместятся более 120 музыкантов Imperial Orchestra в костюмах персонажей из песен «Короля и Шута».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Zivert

13 октября. Казань Экспо. 6+

Юлия Zivert — сверхновая звезда отечественной музыки. Молодая, яркая, смелая, эта девушка стремительно изменила жизнь, посвятив себя музыке, и вместе с тем завоевала любовь тысяч поклонников.

PHARAOH

27 октября. Korston. 16+

Глеб является одним из самых сильных и загадочных исполнителей российского хип-хопа. Весной 2023 прогремели мощные шоу PHARAOH на стадионах Москвы и Санкт-Петербурга. Недавно артист выпустил новый альбом PHREQUENCY, а теперь выступит с программой из главных треков и новых хитов в столице Татарстана в рамках тура.



Мероприятия для детей:

Поезд «Магический экспресс»

29 октября. Железнодорожный вокзал. 6+

18 июня на Железнодорожный вокзал Казани прибудет «Магический экспресс», чтобы отправиться в новое увлекательное приключение с маленькими пассажирами. Волшебный локомотив проследует по маршруту Казань — Васильево — Казань, на протяжении которого гостей ждет развлекательная программа с активными играми, фокусами и научными экспериментами.

Серая шейка

21 октября. Экият. 0+

Приключения маленькой уточки, которая не смогла улететь в теплые края из-за сломанного крыла. Ей предстоит не только пережить суровую зиму, но и не попасть в лапы к Лисе. Твердость характера и надежда на лучшее помогут ей справиться с трудностями. А маленьких зрителей спектакль научит тому, что доброе сердце и верные друзья всегда подарят надежду на новый счастливый день.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Посещение «СоюзМультПарка»

Ежедневно. СоюзМультПарк. 0+

Приятный и увлекательный отдых гарантированно ждет всю семью в пространстве «СоюзМультПарка». Его концепция включается в себя множество современных Мокап- и VR-технологий, мультимедийных зон, а также обучающих и развлекательных мероприятий с мастер-классами по созданию мультфильмов. Здесь ребята смогут познакомиться и пообщаться с любимыми героями.