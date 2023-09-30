Шоу о «пацанках», состояние Михаила Ефремова и футбол: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

В течение последних семи дней жители Татарстана чаще всего пытались найти в интернете новый сезон телешоу «Пацанки», в котором девушки с непростыми судьбами пытаются изменить свою жизнь. Вместе с этим граждане активно интересовались судьбой известного российского актера Михаила Ефремова, который отбывает наказание в колонии за смертельное ДТП. Конечно же, в топе оказались и новости спорта, а именно — события в мире футбола. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Новые «Папины дочки» вошли в рейтинг популярных запросов у татарстанцев

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску. Ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

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На прошлой неделе по телеканалу «Пятница!» стартовал новый — восьмой сезон — популярного социального реалити «Пацанки». Девушки с непростой судьбой пришли на проект, чтобы изменить свою жизнь при помощи испытаний и работы в «Школе Леди». На протяжении трех месяцев им вместе с преподавателями и психологами предстоит проработать травмы прошлого и начать все сначала.

Что касается интереса вокруг Михаила Ефремова, то он вызван недавним интервью известного российского актера и режиссера Ивана Охлобыстина изданию «Комсомольская правда». В нем он рассказал о том, что продолжает дружить и регулярно поддерживать общение со своим коллегой, отбывающим в настоящее время срок в исправительной колонии.

— Мы очень надеемся, что его по УДО отпустят следующим летом. Конечно, совершенное преступление требовало определенного наказания. Но у Михаила до этого уже были проблемы со здоровьем. Плюс там меловая вода, и сейчас у Миши вывалились нижние зубы, а сделать их на месте невозможно, потому что нужны импланты. Ну это такая «хозяйственная часть», — рассказывал Охлобыстин.

Спортивный мир также не перестает удивлять своими новостями, поскольку за прошедшую неделю состоялось сразу несколько матчей таких крупных мероприятий, как чемпионат Испании, Английская премьер-лига и чемпионат Саудовской Аравии.

Альметьевск смотрел «Папиных дочек», а челнинцы следили за игрой Роналду

Также данные рассматривались по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

realnoevremya.ru

Наибольший интерес ко всем, попавшим в топ, запросам на протяжении семи дней проявляли жители столицы Татарстана. Лишь два из десяти пунктов рейтинга оказались не такими востребованными среди казанцев, как остальные. Одним из них стал матч между командами Аль-Наср и Аль-Ахли Джидда, который прошел в рамках футбольного чемпионата Саудовской Аравии. Сто баллов по этому поисковому запросу собрали жители Набережных Челнов.

Победителем в игре стал Аль-Наср, голы за который забили знаменитый футболист Криштиану Роналду и бразилец Андерсон Соуза Консейсан, более известный как Талиска — (4:3).

Второй темой, в которой казанцы не смогли занять лидерство, стал выход новой части российского сериала «Папины дочки». Самое большое количество поклонников этой картины оказалось в Альметьевске.

Комики, играющие в покер, и журналист-иноагент: что татарстанцы смотрели на YouTube

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) приводится то, что в тренде у татарстанцев на YouTube:



realnoevremya.ru

Что касается видеохостинга YouTube, то его статистика не сильно отличается от той, что можно наблюдать в Google. Лидирующие позиции также достались восьмому сезону «Пацанок». Следом за ними идет новая часть сериала «Папины дочки». Также в топ попало шоу «Площадка», в котором известные российские комики соревнуются в игре в покер. Также татарстанцы интересовались видеороликами журналиста Александра Невзорова*, которого в начале этого года Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии за фейки о российской армии.

В мае 2022 года Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста, а Следком возбудил дело по статье «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). В свою очередь, МВД объявило Невзорова* в розыск. Перед этим жена журналиста сообщила, что тот уехал из России в Израиль.



* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

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