Суд заочно арестовал Невзорова* по делу о фейках о ВС России

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Александра Невзорова* за публикацию дезинформации о ВС РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Уголовное дело против журналиста возбудили в конце марта. По данным следствия, Невзоров 9 марта 2022 года на своей странице в Instagram** и 19 марта 2022 года на youtube-канале опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС РФ родильного дома в Мариуполе. В материале содержались недостоверные фотографии пострадавших от обстрела мирных жителей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Следком возбудил дело по статье «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Наказание за это преступление может составить до 15 лет лишения свободы.



Недавно МВД объявило Невзорова* в розыск. Перед этим жена журналиста сообщила, что тот уехал из России в Израиль.

В конце апреля Минюст России внес Невзорова* в реестр СМИ-иноагентов. А Роскомнадзор ограничил доступ к его сайту.



*СМИ, выполняющие функции иностранного агента

**запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской



Татьяна Леухина