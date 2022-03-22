Следком возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова по статье о фейках о ВС РФ

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова по статье «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

По данным следствия, Невзоров 9 марта 2022 года на своей странице в Instagram* и 19 марта 2022 года на YouTube-канале опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС РФ родильного дома в Мариуполе. В материале содержались недостоверные фотографии пострадавших от обстрела мирных жителей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Источники распространения этих изображений — украинские СМИ. Минобороны РФ официально объявило о ложности этой информации.

Сейчас следствие устанавливает местонахождение Невзорова для проведения с ним следственных и процессуальных действий.

Закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к антироссийским санкциям подписал президент РФ Владимир Путин в начале марта. Наказание за это преступление может составить до 15 лет лишения свободы.



Вчера Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона по трем статьям, в том числе и о фейках о ВС РФ.



*Соцсеть, признанная в России экстремистской

Татьяна Леухина