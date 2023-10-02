Цивилизация Золотой Орды и татарских ханств: Вилайет Татарстан — Татар иле

К празднованию 750-летнего юбилея образования Золотой Орды Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ выпустил издание об истории этого древнего государства и татарских ханств. В книгу сотрудников вуза (авторский коллектив: И.М. Миргалеев, Роман Хаутала, Э.Г. Сайфетдинова, Т.Р. Галимов, А.В. Аксанов) вошли результаты современных академических исследований, которые могут заинтересовать всех, кто увлекается средневековой отечественной историей. В блоге института «Татарский мир» приводится третья часть наиболее интересных фрагментов этого труда.

Традиции золотоордынской духовной культуры, языка, литературы продолжались в татарских ханствах.

Традиция золотоордынской духовной культуры, языка, литературы продолжались и в Крымском ханстве. Со времен крымского ханства сохранилось значительное количество памятников материальной и духовной культуры. До наших дней дошли и широко известны сочинения Сейида Мухаммеда Ризы (ум. в 1756 г.) — «Ассеб ас-сейяр» («Семь планет»); Реммал-ходжи (ум. в 1569 г.) — «Тарих-и Сахиб гирей хан» («История хана Сахиб-Гирея»); Абдуллы б. Ризвана (Абди) — «Таварих-и Дешти-Кыпчак» («Летописи Дешт-и Кыпчака», XVII в.); Ходжи Мухаммада Сенаи — «Тарихи Ислам — Гирей хан» («История Ислам-Гирей хана, 1651) и др.

Ярлык хана Тохтамыша с красным нишаном (печатью), фрагмент предоставлено realnoevremya.ru Институтом истории/ татаровед.рф

Когда появился Татарстан?

В своем произведении «Умдет ал-ахбар», относящемся ко времени существования Крымского ханства (XVIII в.), Абдулгаффар Кырыми более 200 раз упоминает татар (Tatarlar, Tatar taifesi ) как основное население Золотой Орды, которую он называет Татарстаном (Вилайет Татарстан — vilayet-i Tataristan), Татар иле (страна татар), Вилайет Идиль. Упоминаются казанские, астраханские, крымские татары, татары из ногаев (Мансур мирза захватил много татар из Улуг Ногая — Ulug Nogay Tatarin). Многократно говорится о татарском языке (lisan-i Tatar), праве (resm-i Tatar) и обычае (‘adet-i Tatar), татарском летосчислении (Tatar hesabi) и т.д.



«Узбек хан распространял ислам на востоке и на западе Татарстана…»



«Вилайет Идиль с живущими в подвластных им землях племенами татар, могол, башкурт, саксинов, алатырей, мукши и казаками передал Сайынхану».



«Он доблестно, по-татарски быстро, двигался вперед…»



«Татары не испугавшись, разгромили их и уничтожили, ...московского царя взяли в плен…»



«В вилайете Крым каждый класс был из разных племен. Большинство были генуэзские кяфиры и татары, также был народ под названием ас».



«Кудуд ответил, представив все по татарскому обычаю (‘adet-i Tatar): «Таш толек кушуну туратындан айырмасак сингә конгул бермәс булгай» («если к тебе в руки попала упитанная хищная птица, выросшая в своем мире, то пока ты ее не ослабишь и не оторвешь от стаи, она тебе не подчинится»)».



«На дальнем севере… проживает племя Булгар, одно из племен татар…»

«Умдет ал-ахбар», Абдулгаффар Кырыми факсимиле, транскрипция, перевод.

Кувшин с арабографической надписью, Казанское ханство. предоставлено realnoevremya.ru Институтом истории/ татаровед.рф

Столица Астраханского ханства Хаджи-Тархан находилась на пути среднеазиатских паломников в Мекку, сами астраханцы поддерживали духовные и культурные связи с Меккой, астраханское мусульманское духовенство вело активную миссионерскую деятельность. Создавались в городе Хаджи-Тархане и литературные сочинения. Так, уроженцем Астрахани был известный поэт Шериф Хаджитархани, который создал произведение под названием «Зафарнама-и вилаят-и Казан» («Сочинение о победе Казанского государства», 1550):

«Спокойствие мира зиждется на понимании смысла этих двух слов:

Бить верным с друзьями и обмениваться послами с врагами».

***

«Диво! Место увеселенья в мире этот город Казань,

В мире нет больше такого города, дающего кров.

В мире нет нигде такого цветущего города, как Казань,

В Казани еду-питье найдут всегда, таков он город

Вселенной!

От пращура-хана осталась нам наша власть,

Это место — на земле есть всегда ханский город,

место ханского сына».

Архитектура и искусство периода татарских ханств сохранили общеимперские черты золотоордынской культуры с этнорегиональными особенностями. В отличие от Астраханского, Сибирского ханств, Ногайской и Большой Орд, в сфере монументальной культуры и декоративного искусства Казанское ханство выделялось значительным подъемом в культуре, о чем свидетельствуют археологические раскопки в Казанском Кремле и городище Иске Казан.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

В архитектуре Крымского ханства того времени представлены почти все виды строений, известные также в других регионах мусульманского мира. Особое место среди строений занимают различного рода гостиницы и постоялые дворы — ханы (хан Ширин-бея) в городе Карасе, а также Ханский дворец в Бахчисарае, мечеть в Гизлеве (1532), различные мавзолеи, дюрбе. Архитектурные памятники Крымского ханства напоминают традиции малоазийского зодчества, которое со временем было дополнено османскими градостроительными традициями и обогащено культурным наследием народов, проживавших на территории полуострова в ту эпоху.



Продолжение следует...

Подробнее см: Краткая история Золотой Орды и татарских ханств.

К 750-летию Золотой Орды. — Казань: Институт истории им. Ш. Мард­жани АН РТ, 2019. — 136 с.