Новый парк в Казани: памп-трек, зоны барбекю и спорта, естественный ландшафт

Какими новыми красками заиграло продолжение парковой зоны «Светлая долина»

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Как бы ни было комфортно жить в городе, человек стремится ближе к природе. И сегодня зеленые зоны рядом с домом — важная потребность. За несколько лет молодой строящийся комплекс «Светлая долина» от застройщика «Ак Барс Дом» стал активным и наполненным инфраструктурой жилым массивом. При этом близость к реке Нокса дала возможность разбить зеленый парк и обустроить красивую набережную. Журналист «Реального времени» прогулялся по новой очереди парка и увидел, чем дополнилась инфраструктура территории, а также пообщался с жителями.

Благоустройство парковой зоны вдоль ЖК задумывалось давно и разрабатывалось совместно с жителями. Были приглашены специалисты по экотематике, чтобы сохранить флору и фауну реки Нокса, которая еще недавно была не облагорожена для прогулок, поскольку находилась в зарослях. При всей тяге к природе подобные места становятся зоной отчуждения, если их не обустроить с учетом бережного отношения к природе. Что это значит? Это максимум естественного ландшафта, в который гармонично вписывается доступная среда. Примерно так сейчас и выглядит парк «Светлая долина».



Нам было важно узнать, довольны ли жители результатом проделанных в парке работ? Для этого поинтересовались мнением прогуливающихся.

«Мы постоянно гуляем в этом парке. Сам микрорайон располагает к прогулкам, он светлый и чистый, зеленый в любое время года, потому что высажено много хвойных деревьев. Выезжать из него никуда не хочется, все необходимое рядом: школы, детские садики, магазины, кафе, развивающие центры. Мне нравится, что здесь много площадок для детей/ И в каждом дворе они разные, можно каждый день приходить играть в новое место. Недавно открыли вторую очередь парка, и мы очень довольны изменениями», — поделилась с нами Алина, которая гуляла с ребенком и подругой из другого города.

Айнура приехала в гости из Курганской области. Она фотографировала почти каждый уголок жилого комплекса и отправляла снимки своим близким. «У нас, конечно, такого нет. Тут около каждого дома все обустроено для удобства и комфорта жителей. Это очень круто!», — добавила Айнура.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Дальше мы прошлись по дороге около школы. В это время как раз закончились уроки, и ребята выходили из здания. Несколько школьников на велосипедах уже заезжали в парк.



Веселый гул и детских смех раздавались со стороны памп-трека. Ребята на самокатах, велосипедах и скейтбордах рассекали по холмам, показывали друг другу трюки и соревновались в навыках. Эта зона стала излюбленным местом встреч после уроков.

предоставлено realnoevremya.ru ООО «Ак Барс Дом»

В парке есть места и для тех, кто предпочитает более спокойный отдых. Прогулочная набережная составляет 3,5 км. Здесь каждый житель комплекса может найти комфортный для себя уголок: для любителей спорта, детей разных возрастов и тех, кто предпочитает спокойный отдых. В нескольких шагах от дома можно не только покататься на велосипеде или поработать за ноутбуком в тени деревьев, но и собраться с друзьями на барбекю, для которого предусмотрена отдельная зона с навесом и столиками.



Парк «Светлая долина» — это территория более 10 гектаров. Попадая в это пространство, вы забываете, что находитесь в городе. Полное погружение в природу. Пешеходная зона представляет из себя деревянный настил. При этом можно сойти с дорожки и идти по тропе у реки. Мы заметили, что многие так и делают, оставляя пешеходную зону мамам с колясками, велосипедистам и бегунам.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В пространстве для занятий йогой с декоративно светящимися камнями мы встретили молодого папу Антона.

— Живем здесь с семьей с начала июня. Стараюсь давать супруге время для отдыха, поэтому часто выхожу на прогулку с ребенком сам. Мне, как молодому отцу, очень нравятся детские площадки, которые тут обустроены. Кажется здесь даже воздух другой! Мы постоянно гуляем через весь лес.

Детская площадка рядом с парком имеет множество сценариев для игр. Здесь дети могут представить себя скалолазом, построить замок, прокатиться с горки, которая одновременно выглядит и как дом викингов, и как космический корабль. Остается только включить фантазию! Можно лазать по сеткам и тренажерам. Такие площадки с разными материалами — дерево, металл, веревки, песок, гравий — развивают фантазию у ребенка, предполагая, что он сам продумывает сюжет игры.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Парк облюбовали еще и дикие утки, которые выбрали место с более сильным течением Ноксы. В парке живет также семейство бобров, понаблюдать за их жизнью приезжают и казанцы из других районов города.

Для воспитания ответственного отношения к домашним питомцам построена отдельная площадка. Здесь можно спокойно отпускать и тренировать собак. На территории предусмотрены поилки, специальные покрытия для разных видов активностей четвероногих и места для отдыха их владельцев.

Есть простой способ проверить, насколько территория пришлась по вкусу жителям — просто взглянуть, как много людей сюда приходит. По подсчетам камер видеонаблюдения, которые отвечают за безопасность, ежедневно в разное время парк посещают около тысячи человек.



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Застройщик: ООО «СЗ «Светлая долина 16»

Проектная декларация: Наш Дом.РФ

