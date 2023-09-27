Фарид Бикчантаев ставит венгерскую пьесу в Турции

Премьера пройдет в начале октября в Государственном театре Анкары

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Камаловского театра

Главный режиссер Камаловского театра Фарид Бикчантаев репетирует спектакль в Турции. В начале октября в Государственном театре Анкары (Ankara Devlet Tİyatrosu) состоится премьера спектакля «Убийство Гонзаго». Выйти на международный уровень Бикчантаеву удалось благодаря фестивалю «Науруз».

И Скороморохов с ним

«Убийство Гонзаго» написал болгарский драматург Недялко Йорданов. Пьеса написана по мотивам «Гамлета» и выстроена сообразно идеям «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» Тома Стоппарда, но рассказывает об актерах, которых принц пригласил в Эльсинор показать спектакль.

Интересно, что, помимо главрежа, в Анкару поехал и его постоянный соавтор — главный художник театра Сергей Скоморохов. Бикчантаев отправился в Турцию 20 августа.

— Актеры здесь замечательные, с легкостью откликаются на режиссерские предложения и готовы экспериментировать, — говорит Бикчантаев. — Хотя мы и работаем с переводчиком, но в основном друг друга понимаем. Сергей Геннадьевич предложил интересный визуальный образ: некоторые костюмы, например, будут расписаны в стиле граффити. Работа приближается к финалу, и хочется верить, что этот спектакль будет жить долго, и мы его увидим, возможно, на следующем «Наурузе».

Собственно, благодаря Международному театральному фестивалю тюркских народов, который прошел в июне 2023-года в 16-й раз, удалось наладить связи с турецкими коллегами.



Бикчантаев, дебютировавший как режиссер, на сцене Камаловского в 1989 году с драмой «Домовой» по пьесе Мансура Гилязова, а в 2002-м его возглавивший, также работал и в других театрах. Начал он в 1995-м с уфимского «Нура», поставив «Көз» («Осень») Гаяза Исхаки, а через 10 лет — «Свободные сердца», то есть «Туйга ничә көн калды?» Ильгища Зайниева.



В Качаловском в 1996-м он переосмыслил трагикомедию «Весельчаки» Нила Саймона. В ТЮЗе ставил в 2001-м «Дон Жуана» (позже вернувшись к нему в родном театре). В Альметьевском театре в 1999-м Бикчантаев представил «Ак калфак» («Белый калфак») Мирхайдара Файзи. Однако самый любимый «сторонний» театр у него — башкирский, имени Мажита Гафури. Здесь он показывал очень разные вещи: «Собаку на сене» Лопе де Вега, комедию «Мою жену зовут Морис» Раффи Шарта, «Антигону» Жана Ануя.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Камаловского театра

Сверхталантливый Йорданов

Недялко Йорданов родился в Бургасе, учился в Софийском университете имени Святого Климента Охридского по специальности «болгарская филология», немного поработал учителем, а потом 20 лет был драматургом в Бургасском драматическом театре, руководил альманахом «Море», а после стал драматургом театра «Возраждане» в Софии (за рубежом авторы могут быть привязаны к учреждению официально!). Йорданов — не только драматург, но и композитор и певец, как режиссер, работал не только в театре, но и в кино, активно работает в сфере документалистики. Выпустил более 40 поэтических сборников.

Пьеса «Убийство Гонзаго» известна на российской сцене. К примеру, спектакль ставили в новосибирском «Глобусе» (забавно, что при его проектировании за основу был взят наш Камаловский), причем в сотрудничестве с Малым театром (также любимым в Казани). Особенность его в том, что хотя здесь есть Полоний, Офелия, Горацио, главные роли здесь — у труппы актеров бродячего театра. Они ставят спектакль, который называется «Убийство Гонзаго» или «Мышеловка». Ее Гамлет ставит, чтобы убедиться: именно Клавдий убил его отца. А что случилось с актерами потом? Их судят, как участников антигосударственного заговора.

Театр Анкары был основан в 1949 году. Его особенность в том, что его постановки ставятся на разных сценах в разных районах города.

Отметим, что это не единственный опыт работы татарстанских режиссеров за рубежом. Будучи главрежем Тинчуринского театра, Рашид Загидуллин ставил в Малом драматическом театре Анкары «Sönmüş yıldızlar» («Угасшие звезды») Карима Тинчурина. Работал с ним и Сергей Скоморохов, а балетмейстером была Салима Габдрахманова.



Сменивший его на посту Туфан Имамутдинов до переезда в Казань работал в румынском театре города Тыргу-Муреш, поставив «Женитьбу» Гоголя, «Смерть Тарелкина» Александра Сухово-Кобылина и «Калигулу» Альбера Камю, поработав и на румынском, и на венгерском языках.

