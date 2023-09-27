Нефтетрейдер семьи Абдуллиных попал под банкротство

Компании племянника основателя татарстанского Госжилфонда предъявили требования на сумму свыше полумиллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Один из крупных трейдеров нефтепродуктов «Кара Алтын», считающийся близким к семье братьев Абдуллиных, ушел с татарстанского рынка. По решению арбитражного суда поставщик признан банкротом, а самые большие претензии ему предъявили налоговики — почти на полмиллиарда рублей. «Его уход не создаст игрокам проблем. У него заправок не было», — прокомментировал глава Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ Ирек Сулейманов. Но и без этого банкротства топливный рынок переживает непростые времена: ценники на АЗС пока замерли, но как долго продлится экспортное эмбарго в стране?

«Сейчас идет техническая формальность»

Татарстанский топливный рынок переживает ротацию нефтетрейдеров, обеспечивающих нефтепродуктами независимые АЗС (их около 400). Торговая компания «Кара Алтын», считавшаяся одним из крупных поставщиков топлива, окончательно оставила бизнес. В эти дни Арбитражный суд Татарстана ввел конкурсное производство сроком на 4 месяца — до 20 декабря этого года. Заявление о введении процедуры финансового оздоровления было подано казанской компьютерной фирмой «ЩИТ». Связаться с его руководителем Анатолием Увакиным не удалось.

Конкурсным управляющим предприятия утвержден Григорий Машанов, член союза «Саморегулируемая организация «Гильдия арбитражных управляющих». С 16 сентября к нему перешли полномочия по оперативному управлению компанией. А точнее ее дебиторской и кредиторской задолженностями, так как реальных активов на балансе фирмы не было. Будучи участником Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, она приобретала нефтепродукты по оптовым ценам, а затем отгружала в розничную продажу. Основными покупателями являлись независимые АЗС, на которые приходится половина регионального рынка в количественном выражении (всего в республике насчитывается свыше 800 АЗС). Нетрудно догадаться, что оборотный капитал нефтетрейдера пополнялся преимущественно кредитами. По разным оценкам, годовой оборот ТК «Кара Алтын» составлял от 2 до 5 млрд рублей.

Несмотря на кажущуюся непотопляемость, банкротство компании не стало неожиданным. В последние годы нефтетрейдер с трудом обслуживал взятые займы, а собственник компании Ильнар Валиев регулярно договаривался с банками о реструктуризации долгов. Финансовые разрывы, якобы, возникали из-за сбоев в оплате уже поставленных нефтепродуктов, что обескровило оборотный капитал трейдера.

Основными покупателями компании являлись независимые АЗС. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Налоговики доначислили полмиллиарда

Однако из материалов арбитража следует, что «Кара Алтын» не смог справиться с налоговыми обязательствами. Как следует из решения суда, еще до введения конкурсного производства ФНС предъявила требования на 448,7 млн рублей. По требованию налоговиков были наложены обеспечительные меры в виде запрета арбитражному управляющему проводить первое собрание кредиторов до включения их требований налоговиков в реестр. Кроме того, в реестр требований кредиторов включены требования казанской фирмы «Щит» на 278 млн рублей. Таким образом, общий долг компании приближается к миллиарду рублей.

— Сейчас идет техническая формальность, — описывают суть банкротства в «Кара Алтын».



При этом торговая компания параллельно продолжает судиться с межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №14 по Татарстану. Она требует признать недействительным решения налогового органа от 17.05.2023. Судя по всему, нефтетрейдер не согласен с доначислением налога и решил обжаловать это решение. Предварительное заседание назначено на 4 октября.

— Не скажу, что ТК «Кара Алтын» играла заметную роль на топливном рынке Татарстана. Собственных заправок у нее не было, просто работала, как трейдер, — прокомментировал ситуацию президент Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ Ирек Сулейманов, добавив, что компания сотрудничала исключительно с независимыми автозаправщиками, — Его уход не создаст игрокам ни проблем, ни препятствий. Все нормально будет. Главное, чтобы было стабильно в стране в глобальном плане.

Зачем ввели эмбарго на экспорт



В настоящее время топливный рынок страны лихорадит. На фоне дефицита дизельного топлива внутри страны цены на топливо резко выросли. Для стабилизации положения федеральные власти пошли на радикальные меры и запретили экспорт всех видов нефтепродуктов за пределы страны. Мораторий на экспорт был введен с 21 сентября, когда глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление №1537 «О введении временного запрета на вывоз бензина товарного и дизельного топлива из Российской Федерации». По данным аналитиков, на следующий день цены упали в среднем на 11,63%. Так, на биржевых торгах цена тонны АИ-92 снизилась на 9,63%, АИ-95 — на 10,76%, а дизеля — на 14,52%. По словам Ирека Сулейманова, цены падали на протяжении трех дней, и лишь в понедельник стабилизировались.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша считает, что меры государственного регулирования, которые обеспечат приоритетность внутреннего рынка над экспортным, необходимы. «Главная причина в том, что экспорт был очень выгоден. Нефтепродукты уходили за рубеж, так как очень выгодно. И пока не будет обеспечена приоритетность внутреннего рынка, все время будем сталкиваться с этой проблемой», — считает он.

На этом пути много вариантов, но сложность в том, что «очень трудно договориться».

— Даже у ведомств — разные цели, нефтяные компании не на все согласны. Поэтому идут долгие согласования. Видимо, по этой причине было принято жесткое, на мой взгляд, решение — убрать экспорт. Пока вы, ребята, не договоритесь, экспорт будет закрыт, — отметил Евгений Аркуша.

По его словам, эта крайняя мера помогает, цены на бирже начали снижаться. А у нефтяных компаний появился стимул договориться с правительством о принятии системных мер, которые должны обеспечить нормальное функционирование внутреннего рынка.



— На сегодняшний день, топливный рынок перекошен. Правительство признало свою ошибку в том, что упустили момент. Путин так и сказал — упустили, не учли. Теперь выправляем ситуацию в ручном режиме, запрещая экспорт, — согласен с ним глава Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ.

Цены остались прежними

Но экспортное эмбарго не может быть бессрочным, уверены игроки. «В моменте, это, конечно, поможет. Но в перспективе — вряд ли. Эта мера не может быть бессрочной. И выручки не будет, и много чего не будет. И заводы будут останавливаться», опасается Евгений Аркуша.

По его словам, сейчас надо пересмотреть ряд моментов в налогообложении для того, чтобы нефтяным компаниям было выгодно оставлять топливо внутри страны.

Надо пересмотреть ряд моментов в налогообложении для того, чтобы нефтяным компаниям было выгодно оставлять топливо внутри страны. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Изменений на ценниках после введения федеральных мер пока не произошло. По мнению Ирека Сулейманова, плюс в том, что цены не растут.

— Сейчас рынок не упал, и ожидать того, что будет падение в розничном секторе, не стоит. Тем более у ВИНК (вертикально интегрированных нефтяных компаний, — прим. ред.). У крупных холдингов цена падать не будет. Их могут понизить частные заправки, чтобы сравняться с ценами ВИНК. Это я допускаю. И то, это случится не завтра. Топливо по новым ценам отгрузится в последней декаде месяца в течение 30 дней. Приобретенное на бирже топливо поступает в продажу через месяц-полтора, — заключил спикер.

