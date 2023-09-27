Шамиль Давудов: «Я дважды хотел заканчивать с регби»

Этому помешали личный пример отца и заинтересованность зеландского коуча

Фото: предоставлено realnoevremya.ru РК «Стрела»

Хукер регбийной «Стрелы» Шамиль Давудов — младший представитель братской связки Давудовых, практически старожилов казанской команды, играющих здесь с 2020 года. Залечивая травму и готовясь к предстоящей игре с красноярским «Енисеем-СТМ» (2 октября на стадионе «Тулпар»), Шамиль дал эксклюзивное интервью спортивной редакции «Реального времени».

«Общий язык для дагестанцев — русский»

— Шамиль, вы представитель многонационального народа Дагестана, а именно аварец. К примеру, разница между множественными народами Грузии собственно, грузинами, абхазами, аджарцами, мегрелами, сванами, южноосетинами зачастую видна по фамилии. В Дагестане по фамилии эту разницу не определишь. А вы сами чувствуете разницу между кубачинцами, кумыками, лакцами, лезгинами, табасаранами?

— В Дагестане несколько десятков наций и у каждой из них свой язык. Владея только аварским языком, я не могу понять, если представитель другой нации будет общаться на своем. Более того, мы, аварцы, делимся по районам проживания, и там тоже есть разделение по языку того района, в котором ты обитаешь. Если же говорить о диалектах, то их порядка 200, свой диалект есть практически в каждом селе. Вот и мы дома с родными общаемся на диалекте того села, откуда мы родом. Когда я буду разговаривать с аварцем, у нас будет общий язык, но разный диалект, и, если я еще перейду на диалект своего села, то другой аварец меня не поймет. Поэтому у нас и единая вера — ислам, и единый язык — русский.

— Получается, что Россия объединила народы Дагестана в один. В ответ на это: «Дагестан добровольно в Россию не входил, но и добровольно из неё не выйдет». Не слышали такую фразу?

— Это КВН, нет? Они же недавно играли на «Встрече выпускников».

— Скажу так, это был второй, «молодежный» состав «Сборная Дагестана», а первый, легендарный — «Махачкалинские бродяги», ставшие чемпионами Высшей лиги в 1996 году.

— Почти когда я родился. Это очень уважаемые люди в Дагестана, всех их знают, все игры смотрели. Сейчас за регби следят, на один только наш финал с «Красным Яром» в Москву прилетели порядка двадцати наших родственников, друзей, соседей.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

«В регби пришел только в 17 лет. И это была «семерка»

— Про дагестанцев говорят, что они рождаются на ковре, имея в виду борцовский. Ваш брат Магомед не был исключением, занимаясь греко-римской борьбой. Вы тоже не избежали семейного, даже родового для всего Дагестан вида спорта?

— Так получилось, что я практически все детство провел в родном селе Хуштада, Цумадинского района, одном из немногих мест, где не было секции борьбы. Никакой. Зато у нас были футбол и волейбол, в которые играл и продолжает играть мой отец. Ему 55 лет, но он продолжает играть в волейбол за команду нашего района, постоянно занимался спортом, с нами молодыми выходил на пробежки. Поэтому, я считаю, что он многое вложил в воспитание нас братом: и словами, и еще больше личным примером, что я считаю очень важным. До сих пор мне звонил после каждой игры, высказывал претензии: почему ты в том моменте не сыграл, так как надо было.

— А как получилось, что Магомед занимался борьбой?

— Он начал тренироваться, когда в седьмом классе переехал в Махачкалу, поскольку наш дядя Магомед Гаджимагомедов Магомед Алиасбахович (затем он возглавил федерацию регби Дагестана) был тренером по греко-римской борьбе и увидел перспективы в племяннике. Магомед переехал в столицу Дагестана, долгое время успешно занимался борьбой, когда Исаев Магомедрасул Магомедович, это другой наш дядя, который возглавлял республиканскую федерацию регби в те времена, попросил пару борцов, чтобы на сборах национальной команды страны по регби-15.

Что касается меня, то я занимался футболом, выступая на районных и республиканских соревнованиях. Регби начал заниматься, поступив в 2012 году на учебу в Махачкалинский государственный педагогический университет, на исторический факультет. По специальности я учитель истории. Там была студенческая команда ДГПУ, но это было регби-7. Брат к этому времени уже и сам занимался регби, и нас тренировал, поскольку тоже учился в ДГПУ и выступал за команду педуниверситета на соревнованиях федеральных округов, Северо-Кавказского или Южного федерального округа.

— Вы переехали в Махачкалу, ранее занимаясь в родном селе футболом. И это время, когда в России гремел футбольный «Анжи».

— О, да! На каждый матч ходил, вначале смотрел на Роберто Карлоса, потом на Самуэля Это О, который приехал уже в 2013-м. На них ходили смотреть, за своих ребят болели. Александр Маркаров, который там играл еще во времена СССР, это легенда республиканского футбола, вы, наверное, о нем слышали. Ибрагим Гасанбеков, который погиб в катастрофе, Будун Будунов, Нарвик Сирхаев, это был подъем футбола. Тогда «Анжи» было главной командой Махачкалы, нынешнего «Динамо» не было. Его сейчас тренирует бывший наставник «Рубина» Курбан Бердыев, лидируя в ФНЛ. Говорят, что перед командой ставится цель выхода в Премьер-лигу, посмотрим...

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

«Президент республики Рамазан Абдулатипов очень любил волейбол»

— Раз уж я увидел в вас большого любителя спорта, а не только регби, напомню, что в республике был еще такой претенциозный проект, как ВК «Дагестан». Именно в противостоянии с ним в Высшую лигу А выходил казанский волейбольный клуб «Академия-Казань».

— Тогдашний президент Рамазан Абдулатипов очень любил волейбол и определил своего родного брата как человека, который будет поднимать волейбол. Появился спонсор у команды, приехали хорошие игроки, команда занимала 3-е место в Высшей лиге А.

— Еще у вас был мини-футбольный «Каспий», за который играли три воспитанника Татарстана: Александр Васильченко, Айрат Сабирзянов и Денис Тазеев. В баскетболе самый известный игрок — лезгин Вагиф Гаджиметов, игравший за Ставрополь и сборную Азербайджана.

— Обратите внимание, что дагестанцы зачастую выбирают сборную Азербайджана, поскольку это соседи. На недавнем чемпионате мира по вольной борьбе два наших борца Магомедхан Магомедов и Осман Нурмагомедов стали серебряными призерами, выступая за Азербайджан (плюс еще Зелимхан Абакаров за Албанию, Рамазан Рамазанов за Болгарию, — прим. ред.)

Ахмед Усманов стал чемпионом мира в составе сборной России. Но, если не в Россию, все равно, чаще выбирают выступления за Азербайджан.

Баскетбол, про который вы спрашивали, у нас, как и регби, развивается только на уровне студенческих соревнований. Это из командных видов спорта. При том что регби любительский, на него не особо обращают внимание, из него вышли мой коллега по амплуа — хукер «Енисея СТМ» Шамиль Магомедов...

— Имя он взял ваше, а фамилию «одолжил» у вашего брата.

— (Смеется). Точно. Мы еще в Махачкале начинали вместе с Рашидом Магомедсаидовым, он сейчас тоже в «Енисее-СТМ». На Кубке мира 2019 года играл Тагир Гаджиев, он в прошлом году вынужден был завершить карьеру из-за травм, хотя ему было только 28 лет. Еще один, с кем мы вместе начинали, это бьющий Ислам Абдулкадиров из «ВВА-Подмосковье».

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

«В Грузии трибуны живут регби»

— Куда перешел ваш брат, начав профессиональную карьеру.

— Да, и сразу стал бронзовым призером чемпионата России в 2014 и 2015 годах. Я остался в Махачкале, надо было доучиваться. Совмещал это с игрой в регби, которое я на тот момент не понимал до конца, тем более, что я классическое регби не видел, играя только в семерку. Зато это позволило мне получить вызов в молодежную сборную страны на сбор в Краснодаре в 2015 году. А там как раз возникло желание создать новую команду, в первый состав которой мы и приехали с братом в 2016 году. Правда, он из Монино, я из Махачкалы, и он напрямую попал в команду, а я после просмотра. Меня поставили в дубль.

— Вы же были действующим студентом на тот момент.

— Перевелся на заочный, выиграл в деньгах. Если стипендия у меня была порядка семи тысяч, тот тут начал получать зарплату, тысяч двадцать. Правда, играл я недолго, поскольку вскоре я травмировался, и практически весь 2017 год провел дома, на лечении. Когда я деньгами совсем туго было, шел на стройку подрабатывать. Только восстановился в 2018 году, снова приехал в Краснодар, чтобы заиграть за первую команду, но меня снова определил в дубль. А мне уже было 23 года, я сам чувствовал, что не прогрессирую, зарплата такая была, что приходилось принимать помощь от родителей, что меня угнетало. Но в конце 2018 года в Краснодар приехал тренерский штаб из Новой Зеландии, плюс несколько игроков. Мы с дублем рубились с ними в двусторонках, а главный тренер Филипп Верохико приходил на них, и я ему запомнился. Когда год закончился, я уехал домой с мыслями закончить с регби, и тут мне позвонили из клуба, сказав, что меня хочет видеть главный тренер, которому я очень сильно благодарен. Оказалось, что ему запомнились мои бойцовские качества, и он предложил мне контракт в главной команде, на позиции хукера, и игрока третьей линии. Причем, дело не закончилось только тем, что я подписался, потому, что Верохико очень много со мной поработал, и в игровом плане, и в психологическом, после чего я отыграл за «Кубань» весь следующий год, а в 2020 году получил приглашение перейти в Казань.

Так получилось, что мой прогресс совпал с финансовыми проблемами в «Кубани», и тогда у нас целый ряд игроков переехал в Казань. Сейчас осталось только четверо — Олег Киносьян, Роман Рощин, и мы с братом.

— Следите за Кубком мира?

— Да, переживаю за Фиджи, и слежу за Португалией. Болею еще за Грузию, потому, что там много регбистов, с которыми вместе играл, или как-то пересекался. Кстати, меня удивила атмосфера на стадионе в Тбилиси, куда мы приехали играть с Грузией. Я остался в запасе, и имел возможность наблюдать, как трибуны живут игрой. От новозеландцев знаю, что для них регби — это вторая религия, а для неверующих первая, поскольку вникать в эту игру их мальчики начинают с момента, когда осознают себя. Мне кажется, что такая же тема и у Фиджи, за которую болею, и где есть команда по семерке, которая уже дважды выигрывала Олимпиады. Если говорить о клубном регби, то при возможности выбора, я буду смотреть английскую Премьер-Лигу.

