Проверка мигрантов на знание русского языка, смерть сына Вячеслава Зайцева, Эквадор без света
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 20 июня.
- Рособрнадзор будет наблюдать за фактами отсутствия у мигрантов минимального уровня владения русским языком при наличии действующего сертификата. Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на ведомство, если незнание русского языка мигрантом с действующим сертификатом подтверждается, то будет проводиться проверка в организации, которая выдала данный сертификат.
- Умер сын модельера Вячеслава Зайцева, член Российской академии художеств (РАХ) Егор Зайцев. Ему было 64 года. В РАХ сообщили, что Егор Зайцев скончался после продолжительной болезни.
- Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил ввести пожизненный запрет на въезд в Россию мигрантам, которые причастны к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды. Его предложение прозвучало после того, как 20-летний гражданин Таджикистана «с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих» потушил свечи в церкви на юго-западе Москвы, «после чего применил насилие в отношении прихожанки данного храма».
- Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину двух охотничьих собак редкой северокорейской породы пхунсан. Также он наградил российского лидера высшей государственной наградой КНДР — орденом Ким Ир Сена.
- Эквадор, где проживают 18 млн человек, полностью остался без света после аварии на линии электропередач. Об этом сообщил министр общественных работ Эквадора Роберто Луке.
- На нефтебазе в поселке Энем Тахтамукайского района Адыгеи после атаки беспилотника произошел пожар на нефтебазе. Глава республики Марат Кумпилов сообщил, что площадь пожара, который уже потушили, составила около 400 кв. м. Никто не пострадал, угрозы для жителей нет.
- В результате атаки беспилотника на Славянск-на-Кубани Краснодарского края погибла женщина, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Также полностью разрушен частный дом.
- Всего дежурные средства российской ПВО, по данным Минобороны России, уничтожили за прошедшую ночь 15 украинских беспилотников: шесть над Адыгеей, по три — над Брянской областью и Краснодарским краем, по одному — над территорией Ростовской, Белгородской и Орловской областей.
Дарья Пинегина
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