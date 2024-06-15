Спортсменки из России заняли весь пьедестал в беге на 100 метров на Играх БРИКС

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня на Играх БРИКС в беге на 100 метров среди женщин весь пьедестал заняли спортсменки из России.

Первой стала Кристина Макаренко с результатом 11,31 секунды. Серебряную медаль завоевала Наталья Комбарова, также показав результат 11,42 секунды. Бронзовую награду получила Юлия Караваева, пробежавшая дистанцию за такое же время.

Напомним, сегодня казанский спортсмен Даниел Маринов завоевал серебряную награду по опорному прыжку в гимнастике