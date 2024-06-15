Спортсменки из России заняли весь пьедестал в беге на 100 метров на Играх БРИКС
Сегодня на Играх БРИКС в беге на 100 метров среди женщин весь пьедестал заняли спортсменки из России.
- Первой стала Кристина Макаренко с результатом 11,31 секунды.
- Серебряную медаль завоевала Наталья Комбарова, также показав результат 11,42 секунды.
- Бронзовую награду получила Юлия Караваева, пробежавшая дистанцию за такое же время.
Напомним, сегодня казанский спортсмен Даниел Маринов завоевал серебряную награду по опорному прыжку в гимнастике
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