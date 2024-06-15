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Казанский гимнаст Даниел Маринов завоевал серебро в опорном прыжке на Играх БРИКС

16:24, 15.06.2024
Казанский гимнаст Даниел Маринов завоевал серебро в опорном прыжке на Играх БРИКС
Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, в рамках третьего дня Игр стран БРИКС разыграли медали по гимнастике — опорному прыжку.

Весь пьедестал заняли спортсмены из стран СНГ:

  1. Российский атлет Никита Нагорный одержал победу в опорном прыжке, набрав 14,699 балла.
  2. Второе место занял спортсмен из Казани Даниел Маринов с результатом 14,650 балла.
  3. Третье место досталось Егору Шарамкову из Беларуси, который набрал 14,216 балла.

Напомним, к началу третьего дня соревнований российские спортсмены уже завоевали 40 золотых, 24 серебряные и 14 бронзовых медалей.

Сегодня, 15 июня, будут разыграны еще 49 комплектов наград.

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