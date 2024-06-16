Никита Шлейхер из Казани завоевал золото в прыжках в воду на Играх БРИКС

Фото: Ринат Назметдинов

Российский спортсмен Никита Шлейхер, представляющий казанский клуб по водным видам спорта «Синтез», стал обладателем золотой медали в прыжках в воду с трехметрового трамплина.

Шлейхер набрал 529,80 балла. Второе место занял Хесус Гонсалес из Венесуэлы, заработав 434,20 балла, а бронзовую медаль получил еще один российский спортсмен — Александр Черепахин с результатом 430,35 балла.

26-летний Никита Шлейхер уже имеет две золотые, четыре серебряные и три бронзовые награды чемпионатов Европы, золотую и серебряную медаль Европейских игр 2015 года и Всемирной летней универсиады 2017 года.

Напомним, 10 июня в чемпионате России по прыжкам в воду с вышки Шлейхер выиграл золотую медаль.