Вадим Шипачев покидает «Ак Барс» и переходит в минское «Динамо»
Нападающий Вадим Шипачев принял решение покинуть хоккейный клуб «Ак Барс», сообщает пресс-служба клуба. Он продолжит свою карьеру в составе минского «Динамо».
Шипачев выступал в составе казанского клуба с 2022 года. В прошедшем сезоне на счету 37-летнего форварда 62 сыгранных матча в регулярном чемпионате, в которых он забил 13 голов и отдал 31 результативную передачу, набрав в общем 44 очка и заработав показатель полезности «-6». В плей-офф КХЛ игрок провел пять встреч, забросил одну шайбу и отдал один голевой пас, заработав два балла за результативность и коэффициент полезности «-2».
Напомним, экс-капитан казанского «Ак Барса», нападающий Александр Радулов перешел в ярославский «Локомотив».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.