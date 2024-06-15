Итоги третьего дня Игр БРИКС: у сборной России 38 золотых медалей, 28 серебряных и 16 бронзовых наград

Фото: Динар Фатыхов

В третий день Игр БРИКС, которые продлятся в Казани до 23 июня, разыграли 49 комплектов наград: 21 — в легкой атлетике, по 6 — в каратэ, ушу и гребном спорте , 5 — в спортивной гимнастике, 3 — в тяжелой атлетике, 2 — в синхронном плавании.

Россияне выиграли 38 золотых, 28 серебряных и 16 бронзовых медалей. Так, российские каратисты выиграли три золотых награды: Эдуард Гаспарян в весовой категории до 84 кг (кумите), Александр Пшеницын (кумите, свыше 84 кг), Александра Мешкова (кумите, до 68 кг),

Трое россиян завоевали золотые медали в ушу-таол: Анастасия Деева (тайцзицзянь), Кирилл-Зуи Бондаренко (даошу) и Сандра Константинова (чанцюань).

Место Команда Золото Серебро Бронза Всего 1 Россия 78 52 30 160 2 Белоруссия 13 26 28 67 3 Китай 11 9 6 26 4 Узбекистан 2 7 15 24 5 Бразилия 2 1 4 7 6 Иран 1 6 6 13 7 Монголия 1 1 5 7 8 Армения 1 0 4 5 9 Азербайджан 1 0 2 3 10 Турция 1 0 1 2

В соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 102 кг выиграл россиянин Георгий Купцов, свыше 102 кг Даниил Вагайцев. Среди женщин в весовой категории свыше 81 кг победительницей стала Виктория Орлова.

Никита Нагорный завоевал золотую медаль в опорном прыжке в рамках соревнований по спортивной гимнастике на Играх БРИКС. Вторым стал атлет из Казани Даниел Маринов.

Напомним, во второй день соревнований разыграно 40 комплектов медалей: 7 — в самбо, по 6 — в гребном спорте, ушу и каратэ, по 5 — в синхронном плавании и спортивной гимнастике, 3 — в тяжелой атлетике, 2 — в настольном теннисе. У сборной России 21 золотая медаль, 15 серебряных и 5 бронзовых наград.