Итоги третьего дня Игр БРИКС: у сборной России 38 золотых медалей, 28 серебряных и 16 бронзовых наград
В третий день Игр БРИКС, которые продлятся в Казани до 23 июня, разыграли 49 комплектов наград: 21 — в легкой атлетике, по 6 — в каратэ, ушу и гребном спорте , 5 — в спортивной гимнастике, 3 — в тяжелой атлетике, 2 — в синхронном плавании.
Россияне выиграли 38 золотых, 28 серебряных и 16 бронзовых медалей. Так, российские каратисты выиграли три золотых награды: Эдуард Гаспарян в весовой категории до 84 кг (кумите), Александр Пшеницын (кумите, свыше 84 кг), Александра Мешкова (кумите, до 68 кг),
Трое россиян завоевали золотые медали в ушу-таол: Анастасия Деева (тайцзицзянь), Кирилл-Зуи Бондаренко (даошу) и Сандра Константинова (чанцюань).
|Место
|Команда
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
1
Россия
78
52
30
160
2
Белоруссия
13
26
28
67
3
Китай
11
9
6
26
4
Узбекистан
2
7
15
24
5
Бразилия
2
1
4
7
6
Иран
1
6
6
13
7
Монголия
1
1
5
7
8
Армения
1
0
4
5
9
Азербайджан
1
0
2
3
10
Турция
1
0
1
2
В соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 102 кг выиграл россиянин Георгий Купцов, свыше 102 кг Даниил Вагайцев. Среди женщин в весовой категории свыше 81 кг победительницей стала Виктория Орлова.
Никита Нагорный завоевал золотую медаль в опорном прыжке в рамках соревнований по спортивной гимнастике на Играх БРИКС. Вторым стал атлет из Казани Даниел Маринов.
Напомним, во второй день соревнований разыграно 40 комплектов медалей: 7 — в самбо, по 6 — в гребном спорте, ушу и каратэ, по 5 — в синхронном плавании и спортивной гимнастике, 3 — в тяжелой атлетике, 2 — в настольном теннисе. У сборной России 21 золотая медаль, 15 серебряных и 5 бронзовых наград.
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