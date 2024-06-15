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Итоги третьего дня Игр БРИКС: у сборной России 38 золотых медалей, 28 серебряных и 16 бронзовых наград

23:59, 15.06.2024
Итоги третьего дня Игр БРИКС: у сборной России 38 золотых медалей, 28 серебряных и 16 бронзовых наград
Фото: Динар Фатыхов

В третий день Игр БРИКС, которые продлятся в Казани до 23 июня, разыграли 49 комплектов наград: 21 — в легкой атлетике, по 6 — в каратэ, ушу и гребном спорте , 5 — в спортивной гимнастике, 3 — в тяжелой атлетике, 2 — в синхронном плавании.

Россияне выиграли 38 золотых, 28 серебряных и 16 бронзовых медалей. Так, российские каратисты выиграли три золотых награды: Эдуард Гаспарян в весовой категории до 84 кг (кумите), Александр Пшеницын (кумите, свыше 84 кг), Александра Мешкова (кумите, до 68 кг),

Трое россиян завоевали золотые медали в ушу-таол: Анастасия Деева (тайцзицзянь), Кирилл-Зуи Бондаренко (даошу) и Сандра Константинова (чанцюань).

МестоКомандаЗолотоСереброБронзаВсего

1

Россия

78

52

30

160

2

Белоруссия

13

26

28

67

3

Китай

11

9

6

26

4

Узбекистан

2

7

15

24

5

Бразилия

2

1

4

7

6

Иран

1

6

6

13

7

Монголия

1

1

5

7

8

Армения

1

0

4

5

9

Азербайджан

1

0

2

3

10

Турция

1

0

1

2

В соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 102 кг выиграл россиянин Георгий Купцов, свыше 102 кг Даниил Вагайцев. Среди женщин в весовой категории свыше 81 кг победительницей стала Виктория Орлова.

Никита Нагорный завоевал золотую медаль в опорном прыжке в рамках соревнований по спортивной гимнастике на Играх БРИКС. Вторым стал атлет из Казани Даниел Маринов.

Напомним, во второй день соревнований разыграно 40 комплектов медалей: 7 — в самбо, по 6 — в гребном спорте, ушу и каратэ, по 5 — в синхронном плавании и спортивной гимнастике, 3 — в тяжелой атлетике, 2 — в настольном теннисе. У сборной России 21 золотая медаль, 15 серебряных и 5 бронзовых наград.

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