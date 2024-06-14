Состав участников Единой лиги ВТБ сократился на два клуба

Фото: Роман Хасаев

Состав участников Единой лиги ВТБ сократился на два клуба. Клубы «Руна» и «Минск» не смогут продолжить участие в играх. При этом «Минск» сыграет в чемпионате Единой молодежной лиги, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу баскетбольного турнира.

В новом сезоне Единой лиги ВТБ примут участие 12 команд. Это «Автодор», «Астана» (Казахстан), «Енисей», «Зенит», «Локомотив-Кубань», МБА-МАИ, «Пари Нижний Новгород», «Парма», «Самара», УНИКС, «Уралмаш» и ЦСКА.

В регулярном чемпионате команды сыграют друг с другом по четыре раза. По итогам регулярного чемпионата шесть лучших команд выйдут в плей-офф. Оставшиеся две путевки в плей-офф будут разыграны между четырьмя командами.

Стоит подчеркнуть, что чемпионом последнего розыгрыша Единой лиги ВТБ стал ЦСКА. Команда обыграла в финальной серии казанский «УНИКС» и стала победителем лиги впервые с 2021 года.

Разиль Самигуллин