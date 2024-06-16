Казанская спортсменка взяла золото в одиночном разряде по бадминтону среди женщин на Играх БРИКС
Спортсменка из Казани Евгения Косецкая завоевала золотую медаль в одиночном женском разряде на соревнованиях по бадминтону на Играх стран БРИКС, сообщает комитет физической культуры и спорта.
В финале состязаний Евгения обыграла Марию Голубеву из Нижнего Новгорода.
Напомним, в третий день Игр БРИКС россияне выиграли 38 золотых, 28 серебряных и 16 бронзовых медалей.
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