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Казанская спортсменка взяла золото в одиночном разряде по бадминтону среди женщин на Играх БРИКС

16:48, 16.06.2024
Казанская спортсменка взяла золото в одиночном разряде по бадминтону среди женщин на Играх БРИКС
Фото: Динар Фатыхов

Спортсменка из Казани Евгения Косецкая завоевала золотую медаль в одиночном женском разряде на соревнованиях по бадминтону на Играх стран БРИКС, сообщает комитет физической культуры и спорта.

В финале состязаний Евгения обыграла Марию Голубеву из Нижнего Новгорода.

Напомним, в третий день Игр БРИКС россияне выиграли 38 золотых, 28 серебряных и 16 бронзовых медалей.

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