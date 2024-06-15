МОК назвал первых 14 россиян, допущенных до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список первых российских спортсменов, которые смогут принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Всего в списке 14 человек, представляющих различные виды спорта.
В список вошли:
- Тамара Дронова, Алена Иванченко и Александр Власов — велоспорт на шоссе;
- Анжела Бладцева — прыжки на батуте;
- Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова — борьба.
Российские тхэквондисты не попали в опубликованный сегодня список атлетов.
Ранее комитет определился с местами проведения зимних Олимпийских игр 2030 и 2034 годов. Накануне президент комитета объявил о создании киберспортивных Олимпийских игр.
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