МОК назвал первых 14 россиян, допущенных до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе

Фото: Динар Фатыхов

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список первых российских спортсменов, которые смогут принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Всего в списке 14 человек, представляющих различные виды спорта.

В список вошли:

Тамара Дронова, Алена Иванченко и Александр Власов — велоспорт на шоссе;

Анжела Бладцева — прыжки на батуте;

Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова — борьба.

Российские тхэквондисты не попали в опубликованный сегодня список атлетов.

Ранее комитет определился с местами проведения зимних Олимпийских игр 2030 и 2034 годов. Накануне президент комитета объявил о создании киберспортивных Олимпийских игр.