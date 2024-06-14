Итоги второго дня Игр БРИКС: у сборной России 21 золотая медаль, 15 серебряных и 5 бронзовых наград

Фото: Динар Фатыхов

Суммарно во второй день соревнований разыграно 40 комплектов медалей: 7 — в самбо, по 6 — в гребном спорте, ушу и каратэ, по 5 — в синхронном плавании и спортивной гимнастике, 3 — в тяжелой атлетике, 2 — в настольном теннисе.

Представители России выиграли 4 золотых медали в академической гребле. В мужской одиночке победил россиянин Александр Яковлев, а в двойках без рулевого соревнования выиграли россияне Илья Иванов и Иван Кладов. Также стартовали соревнования по легкой атлетике и бадминтону.



Место Команда Золото Серебро Бронза Всего 1 Россия 37 23 10 70 2 Белоруссия 7 12 14 33 3 Китай 6 3 2 11 4 Узбекистан 1 5 8 14 5 Монголия 1 1 5 7 6 Пакистан 1 0 0 1 7 Турция 1 0 0 1 8 Иран 0 4 5 9 9 Киргизия 0 1 3 4 10 Таиланд 0 1 2 3

Российские самбисты завоевали 5 золотых медалей, среди победителей: Евгения Чиреш (до 72 килограммов), Ольга Михеева (свыше 80 килограммов), Аслан Абазов (до 88 килограммов), Кирилл Князьков (до 98 килограммов) и Степан Солдатенков (свыше 98 килограммов). Серебро взяли Екатерина Голубева (до 65 килограммов) и Ксения Задворнова (до 80 килограммов).

Три золотых медали завоевали российские ушуисты, обладателями золотых медалей стали Кирилл Зуи-Бондаренко (стиль «чанцюань»), Сандра Константинова (гуньшу) и Аксиния Щукина (цзяньшу). Серебряные награды завоевали Иван Краснобаев (тайцзицзянь), Павел Муратов (чанцюань) и Анна Леонова (гуньшу). Бронзовую медаль выиграл Камиль Халилюлин (наньцюань).

Российские гребцы завоевали четыре золота. В турнире одиночек у женщин победу одержала россиянка Кира Ювченко (8.04,06). Серебро у Анастасии Любич (8.11,30), бронзу завоевала белоруска Виктория Васильева (8.30,13). В финале двоек первыми стали Марина Рубцова и Валентина Плаксина (7.37,61), серебро — у Екатерины Севостьяновой и Екатерины Глазковой (7.42,14).

Напомним, в первый день соревнований было разыграно 23 комплекта наград в пяти видах спорта: синхронном плавании, самбо, ушу, тяжелой атлетике и спортивной гимнастике. Россияне завоевали 16 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых наград.

