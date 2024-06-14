Итоги второго дня Игр БРИКС: у сборной России 21 золотая медаль, 15 серебряных и 5 бронзовых наград
Суммарно во второй день соревнований разыграно 40 комплектов медалей: 7 — в самбо, по 6 — в гребном спорте, ушу и каратэ, по 5 — в синхронном плавании и спортивной гимнастике, 3 — в тяжелой атлетике, 2 — в настольном теннисе.
Представители России выиграли 4 золотых медали в академической гребле. В мужской одиночке победил россиянин Александр Яковлев, а в двойках без рулевого соревнования выиграли россияне Илья Иванов и Иван Кладов. Также стартовали соревнования по легкой атлетике и бадминтону.
|Место
|Команда
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Россия
|37
|23
|10
|70
|2
|Белоруссия
|7
|12
|14
|33
|3
|Китай
|6
|3
|2
|11
|4
|Узбекистан
|1
|5
|8
|14
|5
|Монголия
|1
|1
|5
|7
|6
|Пакистан
|1
|0
|0
|1
|7
|Турция
|1
|0
|0
|1
|8
|Иран
|0
|4
|5
|9
|9
|Киргизия
|0
|1
|3
|4
|10
|Таиланд
|0
|1
|2
|3
Российские самбисты завоевали 5 золотых медалей, среди победителей: Евгения Чиреш (до 72 килограммов), Ольга Михеева (свыше 80 килограммов), Аслан Абазов (до 88 килограммов), Кирилл Князьков (до 98 килограммов) и Степан Солдатенков (свыше 98 килограммов). Серебро взяли Екатерина Голубева (до 65 килограммов) и Ксения Задворнова (до 80 килограммов).
Три золотых медали завоевали российские ушуисты, обладателями золотых медалей стали Кирилл Зуи-Бондаренко (стиль «чанцюань»), Сандра Константинова (гуньшу) и Аксиния Щукина (цзяньшу). Серебряные награды завоевали Иван Краснобаев (тайцзицзянь), Павел Муратов (чанцюань) и Анна Леонова (гуньшу). Бронзовую медаль выиграл Камиль Халилюлин (наньцюань).
Российские гребцы завоевали четыре золота. В турнире одиночек у женщин победу одержала россиянка Кира Ювченко (8.04,06). Серебро у Анастасии Любич (8.11,30), бронзу завоевала белоруска Виктория Васильева (8.30,13). В финале двоек первыми стали Марина Рубцова и Валентина Плаксина (7.37,61), серебро — у Екатерины Севостьяновой и Екатерины Глазковой (7.42,14).
Напомним, в первый день соревнований было разыграно 23 комплекта наград в пяти видах спорта: синхронном плавании, самбо, ушу, тяжелой атлетике и спортивной гимнастике. Россияне завоевали 16 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых наград.
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