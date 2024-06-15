УНИКС подписал контракт с Александром Платуновым

Фото: Динар Фатыхов

Казанский УНИКС объявил о подписании контракта с 26-летним защитником Александром Платуновым. Соглашение заключено по схеме «1 + 1».

Уроженец Перми на протяжении всей карьеры выступал за пермскую «Парму». В минувшем сезоне он принял участие в 46 матчах, из которых 35 начал в стартовом составе. Его средняя статистика составила 7,9 очка, 3 передачи и 1,9 подбора за 23:10 минуты игрового времени.

— Безусловно, я очень рад присоединиться к казанскому УНИКСу. Сделаю все возможное, чтобы вместе с командой достичь максимального результата, — заявил он в своем первом интервью клубу.

В сезоне 2018/19 Платунов стал обладателем Кубка России и был признан самым ценным игроком турнира «Финал четырех».