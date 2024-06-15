В третий день Игр БРИКС разыграют 49 комплектов медалей
Сегодня в рамках третьего дня проходящих в Казани спортивных Игр стран БРИКС атлеты из разных стран будут бороться за медали в различных дисциплинах. В программе соревнований — легкая атлетика, каратэ, гребной спорт, синхронное плавание, спортивная гимнастика, тяжелая атлетика и ушу.
Россияне уже заработали 40 золотых медалей на Играх БРИКС. В копилке команды также 24 серебряные и 14 бронзовых наград.
В третий день турнира разыграют 49 комплектов наград. Среди них:
- 2 — в синхронном плавании;
- по 6 — в каратэ и ушу;
- 3 — в тяжелой атлетике;
- 6 — в гребном спорте;
- 21 — в легкой атлетике;
- 5 — в спортивной гимнастике.
Кроме того, вне медального зачета пройдут состязания в баскетбольном двоеборье среди мужчин. Спортсмены также будут соревноваться в теннисе, бадминтоне и настольном теннисе в смешанном, одиночном и парном разрядах.
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