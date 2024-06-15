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В третий день Игр БРИКС разыграют 49 комплектов медалей

08:41, 15.06.2024
В третий день Игр БРИКС разыграют 49 комплектов медалей
Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в рамках третьего дня проходящих в Казани спортивных Игр стран БРИКС атлеты из разных стран будут бороться за медали в различных дисциплинах. В программе соревнований — легкая атлетика, каратэ, гребной спорт, синхронное плавание, спортивная гимнастика, тяжелая атлетика и ушу.

Россияне уже заработали 40 золотых медалей на Играх БРИКС. В копилке команды также 24 серебряные и 14 бронзовых наград.

В третий день турнира разыграют 49 комплектов наград. Среди них:

  • 2 — в синхронном плавании;
  • по 6 — в каратэ и ушу;
  • 3 — в тяжелой атлетике;
  • 6 — в гребном спорте;
  • 21 — в легкой атлетике;
  • 5 — в спортивной гимнастике.

Кроме того, вне медального зачета пройдут состязания в баскетбольном двоеборье среди мужчин. Спортсмены также будут соревноваться в теннисе, бадминтоне и настольном теннисе в смешанном, одиночном и парном разрядах.

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