В третий день Игр БРИКС разыграют 49 комплектов медалей

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в рамках третьего дня проходящих в Казани спортивных Игр стран БРИКС атлеты из разных стран будут бороться за медали в различных дисциплинах. В программе соревнований — легкая атлетика, каратэ, гребной спорт, синхронное плавание, спортивная гимнастика, тяжелая атлетика и ушу.

Россияне уже заработали 40 золотых медалей на Играх БРИКС. В копилке команды также 24 серебряные и 14 бронзовых наград.

В третий день турнира разыграют 49 комплектов наград. Среди них:

2 — в синхронном плавании;

по 6 — в каратэ и ушу;

3 — в тяжелой атлетике;

6 — в гребном спорте;

21 — в легкой атлетике;

5 — в спортивной гимнастике.

Кроме того, вне медального зачета пройдут состязания в баскетбольном двоеборье среди мужчин. Спортсмены также будут соревноваться в теннисе, бадминтоне и настольном теннисе в смешанном, одиночном и парном разрядах.