Капитан УНИКСа Вячеслав Зайцев покинул клуб

Фото: Динар Фатыхов

Капитан УНИКСа Вячеслав Зайцев покинул команду. Об этом сообщили в клубе.

34-летний защитник выступал за УНИКС с 2021 года, становился в составе клуба чемпионом России и Единой лиги ВТБ. В сезоне 2023/24 Зайцев сыграл 52 матча в которых его средняя статистика составила 3 очка, 1,2 подбора, 0,8 передачи за 12:38 минуты игрового времени.

10 июня стало известно, что защитник Евгений Колесников, выступавший за УНИКС на протяжении шести сезонов (2013/14, 2017—2021, 2023/24), объявил о завершении своей профессиональной карьеры.