В четвертый день Игр стран БРИКС разыграют 51 комплект наград

Фото: Динар Фатыхов

В рамках четвертого дня Игр стран БРИКС, которые проходят в Казани с 12 по 23 июня, разыграют 51 комплект медалей. При этом, всего среди спортсменов турнира разыграют 387 комплектов медалей.

16 комплектов наград вручат за соревнования по ушу;

2 — по настольному теннису;

4 — по гребле;

3 — по прыжкам в воду;

5 — по бадминтону;

Как и сегодня, разыграют 21 комплект медалей в легкой атлетике.

В воскресный день начнется зачетный этап по бадминтону, до этого проходил внемедальный этап соревнований.

Отметим успехи российских атлеток, занявших весь пьедестал в беге на 100 метров. Также сегодня российские гребцы завоевали шесть золотых медалей. Продолжатся внемедальные дни большого тенниса и фиджитал баскетбола.

По промежуточным результатам сборная России занимает 1-е место в медальном зачете.

