В четвертый день Игр стран БРИКС разыграют 51 комплект наград
В рамках четвертого дня Игр стран БРИКС, которые проходят в Казани с 12 по 23 июня, разыграют 51 комплект медалей. При этом, всего среди спортсменов турнира разыграют 387 комплектов медалей.
- 16 комплектов наград вручат за соревнования по ушу;
- 2 — по настольному теннису;
- 4 — по гребле;
- 3 — по прыжкам в воду;
- 5 — по бадминтону;
- Как и сегодня, разыграют 21 комплект медалей в легкой атлетике.
В воскресный день начнется зачетный этап по бадминтону, до этого проходил внемедальный этап соревнований.
Отметим успехи российских атлеток, занявших весь пьедестал в беге на 100 метров. Также сегодня российские гребцы завоевали шесть золотых медалей. Продолжатся внемедальные дни большого тенниса и фиджитал баскетбола.
По промежуточным результатам сборная России занимает 1-е место в медальном зачете.
- В активе российских спортсменов 102 награды — 55 золотых, 30 серебряных и 17 бронзовых.
- На 2-м месте расположилась сборная Беларуси с 48 наградами — 8/19/21.
- Тройку лидеров замыкает Китай с 17 медалями — 7/7/3.
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