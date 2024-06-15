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В четвертый день Игр стран БРИКС разыграют 51 комплект наград

19:00, 15.06.2024
В четвертый день Игр стран БРИКС разыграют 51 комплект наград
Фото: Динар Фатыхов

В рамках четвертого дня Игр стран БРИКС, которые проходят в Казани с 12 по 23 июня, разыграют 51 комплект медалей. При этом, всего среди спортсменов турнира разыграют 387 комплектов медалей.

  • 16 комплектов наград вручат за соревнования по ушу;
  • 2 — по настольному теннису;
  • 4 — по гребле;
  • 3 — по прыжкам в воду;
  • 5 — по бадминтону;
  • Как и сегодня, разыграют 21 комплект медалей в легкой атлетике.

В воскресный день начнется зачетный этап по бадминтону, до этого проходил внемедальный этап соревнований.

Отметим успехи российских атлеток, занявших весь пьедестал в беге на 100 метров. Также сегодня российские гребцы завоевали шесть золотых медалей. Продолжатся внемедальные дни большого тенниса и фиджитал баскетбола.

По промежуточным результатам сборная России занимает 1-е место в медальном зачете.

  • В активе российских спортсменов 102 награды — 55 золотых, 30 серебряных и 17 бронзовых.
  • На 2-м месте расположилась сборная Беларуси с 48 наградами — 8/19/21.
  • Тройку лидеров замыкает Китай с 17 медалями — 7/7/3.

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