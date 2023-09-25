«Вальс кораблей»: на Черном озере под классическую музыку
В парке «Черное озеро» прошло ежегодное мероприятие «Вальс кораблей». Гости и жители Казани могли запускать радиоуправляемые кораблики по глади озера под классическую музыку. В программе вечера были выступления пианистов из музыкальных школ Казани, а хедлайнером стал продюсер фестиваля Kremlin Live, лауреат международных джазовых конкурсов и фестивалей, пианист и композитор Валерий Коротков.
Видео: Камиль ИсмаиловОбщество Татарстан
комментарии
Ламповентко, конечно... но совершенно бессодержательно. Где поэты?.. Где певцы, музыканты известные и неизвестные?..⛵????