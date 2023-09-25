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«Вальс кораблей»: на Черном озере под классическую музыку

09:19, 25.09.2023 5
«Вальс кораблей»: на Черном озере под классическую музыку
Фото: скриншот видео realnoevremya.ru

В парке «Черное озеро» прошло ежегодное мероприятие «Вальс кораблей». Гости и жители Казани могли запускать радиоуправляемые кораблики по глади озера под классическую музыку. В программе вечера были выступления пианистов из музыкальных школ Казани, а хедлайнером стал продюсер фестиваля Kremlin Live, лауреат международных джазовых конкурсов и фестивалей, пианист и композитор Валерий Коротков.

Видео: Камиль Исмаилов
Общество Татарстан

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 комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 10:55
    Как красиво
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  • Анонимно 11:31
    Из-за отсутствия ветра данные парусники просто стояли в воде. Да музыка классная, но можно же это проводить чаще.
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  • Анонимно 14:21
    Вот сегодня ветер так ветер) польку бы с лихвой сплясали)
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  • Анонимно 14:54
    Ну и что это такое?..
    Ламповентко, конечно... но совершенно бессодержательно. Где поэты?.. Где певцы, музыканты известные и неизвестные?..⛵????
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  • Анонимно 15:56
    Красиво, а раньше помню действительно радиоуправляемые катера и в советское время гонки на Черном озере устраивали
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Новости общества

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