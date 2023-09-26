Новости бизнеса

00:31 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Эра дискаунтеров. Вместо непонятных акций — стабильно низкие цены

00:00, 26.09.2023
Эра дискаунтеров. Вместо непонятных акций — стабильно низкие цены
Фото: предоставлено realnoevremya.ru ТК «Лето»

В современном мире, где экономические условия нередко требуют быть практичными и экономными, покупки в дискаунтерах становятся не только разумным, но и модным решением. Это выбор не только в пользу низких цен, но шаг навстречу качеству и безопасности, которое мы ищем в продуктах каждый день.

Снижают цены

Что же из себя представляют магазины дискаунтеры — их формат подобен работе оптовых баз. Только принцип не в том, чтобы купить больше товара и получить скидку. В дискаунтерах низкие цены на продукты без акций и сомнительных скидок.

Честные цены в подобных магазинах достигаются за счет сокращения затрат:

  • Нет посредников. Дискаунтеры ведут работу напрямую с производителями, минуя посредников и дистрибьютеров, что позволяет добиваться минимальной закупочной цены.
  • Собственные распределительные центры позволяют экономить на логистике и перевозках.
  • Ограниченное количество сотрудников. Привычных консультантов или мерчандайзеров в этом магазине нет. Только кассиры, товароведы и грузчики.
  • Нет красивой обложки, дизайнерских полок и аромамаркетинга. Например, в дискаунтерах «Победа» товары расположены в коробках от производителя или на паллетах. Эстетика не на максимуме, но благодаря этому дискаунтер имеет возможность сэкономить, а значит экономят и покупатели.

При этом в магазине есть все товары первой необходимости: сахар, мука, масло, свежие овощи и фрукты, крупы, консервы, товары для дома, бытовая химия и многое другое. Здесь вы не найдете 15 вариаций одного продукта, вместо этого вас ждет две-три позиции, но будьте уверены, что они прошли тщательный отбор и за качество этих товаров можно не волноваться. На подобных площадках открываются двери и для местных производителей, которые всегда делают ставку на качество, а не на обложку.

предоставлено realnoevremya.ru ТК «Лето»

Казалось бы, низкие цены и высокое качество — противоположности. Но нет, это возможно. Экономия достигается за счет вышеперечисленных факторов. В результате цены держатся на стабильно низком уровне без псевдовыгодных акций и скидок.

Уровень качества

Обеспечивается и строгий контроль качества продукции. Ни один товар не появляется на полках без прохождения жесткой проверки, которая подтверждает его безопасность для покупателей. Например, в торговой сети «Победа» любой товар проходит пять этапов контроля качества:

  1. Проверка маркировки. Если отсутствует декларация или сертификат на соответствие, продукт сразу отсеивается. Также подлинность документов проверяется через систему Госаккредитации.
  2. Сортировка в распределительном центре (РЦ). Здесь весь поступивший ассортимент проходит через системы ФГИС, «Меркурий», ЕГАИС, «Честный знак». Здесь же осматривается внешний вид товара на наличие брака.
  3. Проверка на производстве. Специалисты «Победы» сами выезжают на производство поставщика, чтобы убедиться, что санитарные нормы соблюдаются.
  4. Лабораторные исследования. Важная часть всего процесса контроля качества, на этом этапе проверяют состав продукта.
  5. Контроль в торговых точках. Ежедневно сотрудники проверяют срок годности, внешний вид и состояние продуктов.

Выбор в пользу дискаунтера сегодня — это модно. Модно быть экономным, модно уметь выбирать качественные товары по доступным ценам. При этом современные дискаунтеры уделяют особое внимание дизайну своих магазинов. Например, в магазинах «Победа» просторные и светлые торговые залы, понятная навигация и легкий доступ к товарам всех категорий.

предоставлено realnoevremya.ru ТК «Лето»

Так что если вы цените свое время, деньги и стремитесь к высокому качеству продуктов, то выбор дискаунтера становится очевидным. Будьте в тренде, выбирайте качественные товары по низким ценам, это может быть вкусно, выгодно и безопасно!

Реклама. магазинпобеда.рф

Интернет-газета «Реальное время»
БизнесРозничная торговля

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии
Фондовый рынок
  • Татнефть604.6
  • Нижнекамскнефтехим130.6
  • Казаньоргсинтез120.2
  • КАМАЗ241.4
  • Нижнекамскшина93.98
  • Таттелеком1.266

Читайте также

Новости бизнеса

00:31 МСК Все новости
Новости раздела