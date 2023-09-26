Эра дискаунтеров. Вместо непонятных акций — стабильно низкие цены

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ТК «Лето»

В современном мире, где экономические условия нередко требуют быть практичными и экономными, покупки в дискаунтерах становятся не только разумным, но и модным решением. Это выбор не только в пользу низких цен, но шаг навстречу качеству и безопасности, которое мы ищем в продуктах каждый день.

Снижают цены

Что же из себя представляют магазины дискаунтеры — их формат подобен работе оптовых баз. Только принцип не в том, чтобы купить больше товара и получить скидку. В дискаунтерах низкие цены на продукты без акций и сомнительных скидок.

Честные цены в подобных магазинах достигаются за счет сокращения затрат:

Нет посредников . Дискаунтеры ведут работу напрямую с производителями, минуя посредников и дистрибьютеров, что позволяет добиваться минимальной закупочной цены.

. Дискаунтеры ведут работу напрямую с производителями, минуя посредников и дистрибьютеров, что позволяет добиваться минимальной закупочной цены. Собственные распределительные центры позволяют экономить на логистике и перевозках.

позволяют экономить на логистике и перевозках. Ограниченное количество сотрудников . Привычных консультантов или мерчандайзеров в этом магазине нет. Только кассиры, товароведы и грузчики.

. Привычных консультантов или мерчандайзеров в этом магазине нет. Только кассиры, товароведы и грузчики. Нет красивой обложки, дизайнерских полок и аромамаркетинга . Например, в дискаунтерах «Победа» товары расположены в коробках от производителя или на паллетах. Эстетика не на максимуме, но благодаря этому дискаунтер имеет возможность сэкономить, а значит экономят и покупатели.

При этом в магазине есть все товары первой необходимости: сахар, мука, масло, свежие овощи и фрукты, крупы, консервы, товары для дома, бытовая химия и многое другое. Здесь вы не найдете 15 вариаций одного продукта, вместо этого вас ждет две-три позиции, но будьте уверены, что они прошли тщательный отбор и за качество этих товаров можно не волноваться. На подобных площадках открываются двери и для местных производителей, которые всегда делают ставку на качество, а не на обложку.

предоставлено realnoevremya.ru ТК «Лето»

Казалось бы, низкие цены и высокое качество — противоположности. Но нет, это возможно. Экономия достигается за счет вышеперечисленных факторов. В результате цены держатся на стабильно низком уровне без псевдовыгодных акций и скидок.

Уровень качества

Обеспечивается и строгий контроль качества продукции. Ни один товар не появляется на полках без прохождения жесткой проверки, которая подтверждает его безопасность для покупателей. Например, в торговой сети «Победа» любой товар проходит пять этапов контроля качества:

Проверка маркировки . Если отсутствует декларация или сертификат на соответствие, продукт сразу отсеивается. Также подлинность документов проверяется через систему Госаккредитации. Сортировка в распределительном центре (РЦ). Здесь весь поступивший ассортимент проходит через системы ФГИС, «Меркурий», ЕГАИС, «Честный знак». Здесь же осматривается внешний вид товара на наличие брака. Проверка на производстве . Специалисты «Победы» сами выезжают на производство поставщика, чтобы убедиться, что санитарные нормы соблюдаются. Лабораторные исследования . Важная часть всего процесса контроля качества, на этом этапе проверяют состав продукта. Контроль в торговых точках . Ежедневно сотрудники проверяют срок годности, внешний вид и состояние продуктов.

Выбор в пользу дискаунтера сегодня — это модно. Модно быть экономным, модно уметь выбирать качественные товары по доступным ценам. При этом современные дискаунтеры уделяют особое внимание дизайну своих магазинов. Например, в магазинах «Победа» просторные и светлые торговые залы, понятная навигация и легкий доступ к товарам всех категорий.

предоставлено realnoevremya.ru ТК «Лето»

Так что если вы цените свое время, деньги и стремитесь к высокому качеству продуктов, то выбор дискаунтера становится очевидным. Будьте в тренде, выбирайте качественные товары по низким ценам, это может быть вкусно, выгодно и безопасно!

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