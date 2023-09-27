«Верующие пытались проводить ремонт, а само здание мечети занято под склад»

Исламские ценности при советском атеизме, часть 2

Антирелигиозная политика в СССР внесла серьезные изменения в развитие татарского общества. Однако, несмотря на давление, ислам в нашей стране продолжал играть важную роль у татар, определяя жизнь мусульманских общин. Подробнее об исламских ценностях при Советах продолжает рассказывать на канале «Татарский мир» Института истории им. Ш. Марджани доктор политических наук, ведущий научный сотрудник отдела этнологических исследований Лилия Сагитова.

Изучение архивных материалов, связанных с этими письмами, позволяет сделать вывод о самодостаточности и самостоятельности мусульманской общины села, поскольку и в ситуации ожидания ответа на просьбы, и в случаях отказов с их стороны колхозники не сидели сложа руки. Попытки ввести в действие вторую мечеть приобрели перманентный характер. В Информации о деятельности религиозных общин за 1958 год отмечалось:

«В с. Средняя Елюзань имеется действующая мечеть. Однако верующие стали писать письменные ходатайства открыть в этом селе вторую мечеть. По этому вопросу представители верующих приезжали на прием в Облисполком.<…>. Не дожидаясь рассмотрения этого вопроса в облисполкоме, верующие стали ремонтировать крышу в пустующем здании бывшей мечети в этом селе. Имелись косвенные сигналы, что такие самочинные действия верующих были якобы одобрены Мухтасибом Юсуповым Я. С.

В связи с таким явлением через райисполком были приняты меры к прекращению незаконного ремонта здания бывшей мечети».

Хуже того, верующие... провели новую электропроводку

История с ходатайством об открытии второй мечети стала резонансной и отслеживалась на высшем уровне союзного руководства. Так, в 1973 году в письме председателю СДРК сообщалось:

«Поскольку некоторые верующие без соответствующего разрешения пытались проводить ремонт пустовавшего здания мечети и организовывать в нем групповые моления, за это были оштрафованы, а само здание мечети занято под склад минеральных удобрений».

Несмотря на санкции, через некоторое время вновь были предприняты действия:

«Через некоторое время в ноябре 1972 года неизвестные лица ночью, взломав запоры здания, выбросили в овраг некоторое количество минеральных удобрений. Виновники этих действий устанавливаются для привлечения их к уголовной ответственности».

предоставлено realnoevremya.ru Центральным государственным архивом историко-политической документации РТ

Спустя несколько лет история вновь продолжилась, но дополнилась другим составом участников: «весной 1975 года по указанию руководства совхоза минеральные удобрения были вывезены на поля и мечетное здание вновь осталось пустым. Таким образом, вновь были созданы условия, побуждающие верующих ходатайствовать об открытии этой мечети.



Воспользовавшись этим обстоятельством, верующие быстро привели мечетное здание в надлежащий порядок и возбудили письменное ходатайство об его открытии.

В связи с этим руководителям совхоза «Елюзанский» было предложено немедленно занять мечетное здание для хранения в нем совхозных материалов.

Секретарь парткома тов. Агишев Р. К. в декабре 1975 года информировал район и область о том, что в этом здании организован склад для хранения запчастей от сельхозмашин.

При выезде на место 30 января текущего года было установлено, что это сообщение тов. Агишева является ложным и мечетное здание до сих пор ничем не занято и пустует. Хуже того, верующие продолжают его дооборудовать, в частности провели в нем новую электропроводку».

Закономерным исходом стали санкции со стороны власти к «нарушителям» установленного порядка. Так, сообщалось, что «23 августа 1972 года на заседании административной комиссии при исполкоме Совета Ср. Елюзани рассмотрено дело граждан Ср. Елюзани (перечислены 4 человека) которые самовольно открыли недействующую мечеть и призвали граждан на проведение молитвы. Все четверо оштрафованы по 50 рублей, штраф взыскан полностью через судебного исполнителя».

А год спустя был наказан директор школы: «За запущенность антирелигиозной работы в школе и сочувственное отношение к действиям верующих, добивавшихся открытия второй мечети. Городищенский РК КРСС освободил тов. Ибрагимова Х. Ч. от должности директора Средне-Елюзанской средней школы».

Чувствительность к реакциям и настроениям общины

В этой истории обращает на себя внимание отсутствие жестких репрессивных мер со стороны областной администрации, которая даже в поздний сталинский период принимает довольно мягкие меры по отношению к «нарушителям» — предупреждения, штрафы и т.п. Партийная переписка обнаруживает чувствительность к реакциям и настроениям общины: в информационных письмах часто звучит отсылка к тому, как могут отреагировать колхозники и как избежать волнений и возмущения.

Средняя Елюзань (Урта Әләзән) —самое крупное татарское село России. предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

Представляется, что важным ограничителем жесткости мер была величина общины: в разные годы от 4000 до 5000 человек в самой Средней Елюзани. А если принять во внимание мусульманское население расположенных рядом Верхней и Нижней Елюзани, то силы многократно увеличивались. Кроме того, то обстоятельство, что в селе проживали исключительно татары, приводило к тому, что сельская администрация избиралась из своей, родной общинной среды, что и предопределяло ее реагирование на сигналы «сверху» — совхозное руководство явно покрывало «противоправные» действия односельчан. В 1973 году уполномоченный по делам религиозных культов докладывал в информационном письме:



«В течение ряда лет в некоторых населенных пунктах Городищенского (… и др.) районов действуют небольшие мусульманские и сектантские группы верующих, самозваные служители культов. Однако местные советские органы этих районов мирятся с их незаконной деятельностью».

Солидарность жителей села определяла и поведение совхозной администрации. Так, уполномоченный по делам религий сообщал в очередном отчете:

«Временно исполняющий обязанности директора совхоза «Елюзанский» тов. Тугушев И. Ф. в беседе 30.01.1976 г. заявил, что они не могут занять под склад пустующее здание мечети из-за того, что «рабочие откажутся выполнять их распоряжения».

Продолжение следует...