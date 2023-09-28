Уникальные находки надгробий XIII века на древнейшем татарском кладбище в Крыму

Фото: предоставлено realnoevremya.ru институтом истории / татаровед.рф

Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия, а точнее его отдел в городе Старый Крым — Музей истории и археологии, пополнили новые экспонаты. В экспозицию включили мусульманские надгробия XIII века, которые были обнаружены в ходе одной из строек. Даты на этих саркофагах (684 г.х.) позволяют говорить о том, что обнаружены самые ранние из сохранившихся на сегодняшний день мусульманских эпиграфических памятников в Крыму, а это место — одно из древнейших известных мусульманских кладбищ на территории полуострова, считает исследователь Крымского научного центра Института истории им. Ш. Марджани Мемедулла Усеинов.

3 июня 2021 года в южной части города Старый Крым в ходе реконструкции стадиона были обнаружены мусульманские надгробия XIII в. Памятники были найдены во время земляных работ в юго-западной части стадиона, на глубине около 1 м. Вместе с надгробиями были обнаружены фрагменты массивных обработанных известняковых плит, которые, по-видимому, служили основанием для памятников. На всей территории, затронутой земляными работами (около 1 га), наблюдались фрагменты человеческих костей и керамики, потревоженных строительной техникой. Всего было обнаружено около 10 фрагментов надгробий. Позднее памятники были перенесены на территорию Музея истории и археологии г. Старый Крым (на правах отдела ГБУ РК «Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия»), и часть из них уже включена в экспозицию музея.

Среди обнаруженных надгробий наибольший интерес представляют два памятника с сохранившейся датой.

предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

Первый из них, надгробие из известняка в виде саркофага (тур. sanduka) с двускатным верхом и одним вертикальным выступом. Боковые стороны памятника украшены рельефными розетками. На верхних скатах саркофага рельефная надпись хорошей сохранности содержит цитату из Корана (аят аль-Курси). На торцевой стороне саркофага надпись на арабском языке, с именем погребенного и датой. Нижние две строки надписи проработаны лишь контурно.



Текст на надгробии:

Это могила Баха-уд-Дина

Умара сына Мухаммеда, прощенного.

Да простит его Аллах.

В <…> месяце Раби-уль-авваль <…>

684 г. =(май—июнь 1285 г.)

Второй памятник также представляет собой фрагмент саркофага из известняка с двускатным верхом и одним «рогом». На верхних скатах саркофага надпись с цитатой Корана (аят аль-Курси).

На торцевой стороне саркофага на прямоугольном выступе рельефная надпись хорошей сохранности на арабском языке, с именем погребенного и датой.

Текст на надгробии:

Это могила Мухаммед-шаха сына Баха уд-Дина Умара прощенного.

В начале месяца Раби-уль-авваль. Год 684 =(май 1285 г.)

предоставлено realnoevremya.ru институтом истории/ татаровед.рф

Обращает на себя внимание одинаковая дата на памятниках — месяц Раби-уль-авваль 684 г. по хиджре = (май—июнь 1285 г.) и возможное родство умерших. Если прочтение имени на первом памятнике верное, то Баха-уд-дин Умар бин Мухаммад, возможно, являлся отцом Мухаммед-шаха, и это надгробия отца и сына, умерших в одном месяце и похороненных рядом.



Хорошо читаемые даты на саркофагах (684 г. х.) позволяют говорить о том, что обнаружены самые ранние из сохранившихся на сегодняшний день мусульманских эпиграфических памятников в Крыму. А данное место — одно из древнейших известных на сегодняшний день мусульманских кладбищ на территории Крыма.

Продолжение следует.