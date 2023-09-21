День в истории: испытания на Новой Земле, поход по Средиземью

Чем примечательна дата 21 сентября?

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня, 21 сентября, перезахоронили останки основателя нашей обсерватории Василия Энгельгардта, презентовали первую в России тестовую зону эфирного цифрового телевещания радиусом 30 км, на архипелаге Новая Земля начались ядерные испытания, Ельцин роспустил Верховный Совет РФ, роман «Хоббит, или Туда и обратно», был сбит самолет Ту-134. Родились дипломат Бурган Шахиди, мэр Москвы Юрий Лужков, писатель Стивен Кинг, певица Ольга Арефьева. Умерли писатель Мустай Карим, актриса Тамара Алешина, предпринимательница Лилиана Беттанкур. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Перезахоронили Энгельгардта

21 сентября 1894 года в селе Аксу Тетюшского уезда родился Бурган Шахиди. Учился в медресе «Мухаммадия», работал в книжном магазине издательства «Магариф», бухгалтером в Семипалатинске в торговой компании «Тянь-Шань» купцов Яппаровых, затем переехал в ее отделение в Западном Китае, трудился на таможне, стал начальником транспортного управления провинции Синьцзян. После учебы в Берлине — заместитель губернатора провинции Синьцзян, далее — консул Китая в СССР в казахском городе Зайсан. Несколько лет провел в тюрьме, после чего стал губернатором города Урумчи. Последняя крупная должность — вице-председатель Народного политического консультативного совета Китая.

21 сентября 2005 года скончался башкирский писатель Мустай Карим. Автор более 100 поэтических и прозаических сборников, а также свыше 10 драматических произведений известен теперь по фильмам. Сначала в 1978-м по его пьесе «В ночь лунного затмения» была снята одноименная картина. После экранизировали повести «Долгое-долгое детство», «Радость нашего дома», «Таганок» (последние два — под названием «Сестренка» и «Операция Таганок»). В этом году вышла военная драма «Помилование» по одноименному рассказу.

21 сентября 2006 года в Сабинском районе Татарстана презентовали первую в России тестовую зону эфирного цифрового телевещания радиусом 30 км. Соглашение подписали тогда глава правительства РТ Рустам Минниханов и гендиректор ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» Геннадий Скляр.

21 сентября 2014 года в Астрономической обсерватории Казанского федерального университета состоялось торжественное перезахоронение останков ее основателя Василия Энгельгардта. Гроб с прахом ученого был доставлен из Дрездена 4 сентября. При жизни ученый завещал похоронить себя на территории обсерватории, заложенной им совместно с другом и ректором вуза Дмитрием Дубяго, однако помешала Первая мировая война, затем революция 1917 года, а в дальнейшем и Вторая мировая.

21 сентября 2022 года «Реальное время» сообщило, что в редакцию обратились обеспокоенные жители казанского поселка Левченко с жалобами на грязный воздух. Примерно раз в неделю по утрам они ощущают удушливые химические запахи, а по вечерам — стойкий запах гари. Источником загрязнения многие считают выбросы с местных предприятий. На проблему население жаловалось уже в течение трех с половиной лет, но обращения в надзорные органы не приносили результата.



скриншот видео, предоставленного realnoevremya.ru жителями поселка Левченко

Испытания на Новой Земле

21 сентября 1955 года на архипелаге Новая Земля начались ядерные испытания. Сюда перенесли полигон из Семипалатинска, посколько там невозможно было обеспечивать заданную интенсивность и мощность испытаний. Местные жители были выселены в Архангельскую область. Полигон с центром в Белушьей Губе был открыт 17 сентября 1954 года. Вплоть до 24 октября 1990 года, до объявления моратория, здесь было было произведено 132 ядерных взрыва: 87 в атмосфере, 3 подводных и 42 подземных.

21 сентября 1993 года президент России Борис Ельцин подписал Указ №1400 о роспуске Верховного Совета РФ и ликвидации системы Советов, Съезда народных депутатов, а также о созыве Госдумы. Новый указ предусматривал создание совершенно нового органа законодательной власти — двухпалатного парламента — Федерального собрания Российской Федерации. Через 30 минут после обращения президента по телевидению выступил председатель Верховного Совета РФ Руслан Хасбулатов. Он назвал действия Ельцина государственным переворотом. Верховный Совет отказался подчиниться указу Ельцина и принял постановление о возложении исполнения полномочий президента на вице-президента Александра Руцкого. Начался новый политический кризис.

Михаил Козловский, предоставлено realnoevremya.ru

Бильбо и его друзья отправились в путь



21 сентября 1937 года издательство George Allen & Unwin выпустило роман «Хоббит, или Туда и обратно» Джона Р. Р. Толкина о путешествии хоббита Бильбо Бэггинса, волшебника Гэндальфа и тринадцати гномов во главе с Торином Дубощитом к Одинокой Горе. Это первое произведение Толкина о Средиземье. В том же году он начал писать «Властелина колец».

21 сентября 1993 года в ходе третьей битвы за Сухуми абхазскими войсками был сбит самолет Ту-134 с международными журналистами, в том числе из России. Все находящиеся на борту люди погибли. Борт авиакомпании Transair выполнял рейс из Сочи. На борту находились 22 пассажира и пять членов экипажа (в некоторых источниках говорится о шести членах экипажа и 22 пассажирах). Самолет заходил на посадку, когда в 16.25 был атакован ракетой переносного зенитного ракетного комплекса Стрела-2.

