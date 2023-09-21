Россия уверенно доминирует в борьбе

Итоги Чемпионата мира по вольной борьбе

Фото: представлено realnoevremya.ru Федерацией спортивной борьбы России

В столице Сербии Белграде завершился Чемпионат мира по вольной борьбе, и тут же стартовали чемпионаты мира по греко-римской и женской борьбе. Российские вольники завоевали две золотые медали, одну серебряную и получили несколько олимпийских квот, позволяющих стартовать в Париже-2024. Журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин рассказывает о спортивных и политических победах российских борцов.

Участие в объединенном чемпионате борьбы — это главное спортивное событие для России!

За год до Олимпиады в Париже российские спортсмены принимали участие в международных соревнованиях по крайне ограниченному количеству видов спорта. В крайне усеченном и ослабленном составе стартовали фехтовальщики. 10 сентября завершился чемпионат мира по академической гребле, куда были допущены всего два спортсмена. Чуть ранее борцов художницы и штангисты разыграли свои награды на чемпионате мира в отсутствие российской спортивной делегации.

И только спортивная борьба, дзюдо и тхэквондо могут похвастать тем, что на чемпионатах мира выступали практически все лучшие российские атлеты. Ранее дзюдоисты завоевали две золотые медали, тхэквондисты могут похвастать шестью медалями, из которых одна золотая. Сейчас в число немногочисленных лауреатов международного спортивного сезона попала половина делегации российских борцов вольного стиля, поскольку к трем медалям (золотые медали Заурбека Сидакова и Ахмеда Усманова, серебро Абасгаджи Магомедова), они добавили еще и олимпийские лицензии.

Как российским борцам удалось попасть на чемпионат мира практически в полном составе? А ранее, в августе, делегировать наших спортсменов на юниорский чемпионат мира в турецкий Стамбул и на молодежный чемпионат мира в столицу Иордании Амман? Дело в том, что российских борцов не пустили на апрельский чемпионат Европы в Хорватию, и до последнего момента были опасения, что не пустят и на чемпионат мира. Но у Александра Карелина, Михаила Мамиашвили, Бувайсара Сайтиева и других российских ТОП-борцов прошлого огромный авторитет. Еще несколько лет назад он позволил им отстоять место борьбы в олимпийской повестке, когда МОК выступал за исключение это вида спорта. На завершившемся ЧМ по вольной борьбе у США шесть медалей, из которых три золотые. Женская борьбы — это вотчина Японии, и спортивная борьба, в целом, это пехлеваны Ирана и Турции, не самые последние державы в спортивном мире.

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«Там на четверть бывший наш народ»

Также медали для своих стран завоевали Зелимхан Абакаров из Албании, Рамазан Рамазанов из Болгарии, Хетаг Цаболов из Сербии. На стартовавшем уже чемпионате мира по греко-римской борьбе полуфинал у нашего олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева выиграл Ахмед Тажудинов из Бахрейна. Тажудинов — воспитанник школы имени Садулаева, они земляки по Дагестану. Просто он, как и вольник Магомед Шарипов, завоевавший олимпийскую квоту, решили выступать за Бахрейн. Кстати, российских борцов там несколько.

На апрельском ЧЕ по спортивной борьбе среди медалистов были Ермак Карданов, Борис Макоев и Таймураз Салказанов в составе сборной Словакии, Владислав Байцаев, Исмаил Мусукаев (Венгрия), Абу-Муслим Амаев (Болгария), Даурен Куруглиев (Греция), Ахмад Магомедов (Северная Македония), Георгий Тибилов (Сербия), и это только список призеров. Лучшим спортсменом Дании в 2019 году был признан Райбек Бисултанов, родившийся в чеченском Урус-Мартане, у которого есть младший брат Турпал Бисултанов.

Российская экспансия в борцовскую Европу, а теперь еще и Азию с Америкой, это не только дагестанские, осетинские и чеченские ребята. Это еще и Стальвира Оршуш из Бурятии, выступающая сейчас за Венгрию, якуты Николай Охлопков, защищающий цвета Румынии, Эдуард Григорьев (Польша), Владимир Егоров (Северная Македония). Часть нынешних руководителей российской борьбы, с успехом выступали за сборные других стран — Давид Мусульбес (Словакия), Марид Муталимов (Казахстан), Рафаэль Самургашев (Армения), Артур Таймазов (Узбекистан). У них остались знакомые в спортивных федерациях стран, за которые они выступали, а это столь необходимая на нынешней международной арене «мягкая сила».

В Федерации спортивной борьбы руководящие посты занимают борцы, которые и решают судьбы борцов. В фигурном катании тоже много экс-россиян в тренерских штабах и составах сборных разных стран, но их влияния недостаточно. В Международной федерации, объединяющей еще и конькобежный спорт и шорт-трек, проблемы фигуристов решают конькобежцы из Италии и Нидерландов, Норвегии и Южной Кореи.

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Влияние россиян в зарубежных клубах

В Бельгии доминирует борцовский клуб города Руселаре во главе с Халидом Ганаевым и чеченскими борцами, а в столице Словакии уже несколько лет существует клуб «Аланы Братиславы», состоящий из северо-осетинских борцов. Французской борьбы, как таковой, практически нет, чтобы убедиться в этом достаточно посмотреть на актуальные составы сборных страны с характерными для этой страны именами Адлан, Магомед, Рахим, Хамзат. Это лауреаты первенств Франции среди юниоров до 15 лет и молодежи до 17 лет с 2019-го по 2021-годы. В 2019 году был 51 призер родом из Чечни, в 2021-м — на одного меньше, ровно 50. Оба раза отличились трио братьев Абду-Рахман, Сейфулла и Убайда Итаевы из города Сарргемин. В 2021 году к ним присоединилось другое братское трио Абдуллах, Абдул-Малик и Сайфуллах Накаевы из Соттевиль-де-Руана. В нынешнем году среди победителей и призеров 57 борцов чеченской национальности, в большинстве своем уже родившихся во Франции.

Причем, во Франции есть и экс-украинки. К примеру, чемпионка нынешнего года Татьяна Профатилова, которая уступила россиянке Екатерине Полещук, проигравшей, в свою очередь, другой украинке — Марии Винник.

