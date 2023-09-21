Крымские и алтайские рестораторы придут в Казань через франшизу

В столичный ТЦ «Республика», где плохо приживается общепит, зашли «варяги» с юга и востока

На казанский рынок общепита заходят «варяги» с разных концов России — симферопольская сеть хинкальных «Старик Хинкалыч» и барнаульская сеть кафе быстрого питания «Гриль №1». Оба заведения откроются на одной площадке — в ТЦ «Республика». Однако эксперты предупреждают, что здесь слабо развиваются предприятия общественного питания. «Реальное время» — о новых для столицы Татарстана брендах, их владельцах и шансах заезжего бизнеса прижиться на новой почве.

Хинкали и гриль от «приезжих»



На первом этаже ТЦ «Республика» на Петербургской на месте «съехавшего» магазина детской одежды Mothercare открываются сразу две новые для Казани точки общепита федеральных сетей — «Старик Хинкалыч» и «Гриль №1». Последний откроется также и на углу Чистопольской и Меридианной — в ТАЦ «Арго».

Оба предприятия общепита открываются по франшизе и уже разместили в соцсетях рекламу, не называя точных сроков открытия. В начале сентября сеть хинкальных объявила о наборе персонала для заведения на Петербургской — от су-шефа до официантов. Алтайская сеть фастфуда ищет поваров, кассиров, их помощников и уборщиков.

На сайте ресторанов грузинской кухни перечислены 37 городов, в которых хинкальные уже работают — от Симферополя до Москвы и от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга. На карте второй сети заведений быстрого питания — список из 11 «освоенных» городов, география — от Питера до Благовещенска. Казань в этом списке тоже есть, хотя кафе пока не открыты.

На первом этаже ТЦ «Республика» на Петербургской открываются сразу две новые для Казани точки общепита федеральных сетей. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Сложная история «крымско-грузинского» бренда

Автором проекта «Старик Хинкалыч» является предприниматель из Крыма Кирилл Анатольевич Кирпичный. Одноименное ООО, основным видом деятельности которого значится аренда интеллектуальной собственности, было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в августе 2021 года. 50% в этом бизнесе принадлежит Вазгену Абгаряну, по 25% Лиле Корытник и Игорю Анатольевичу Кирпичному, фамилия и отчество которого позволяют предполагать родство с основателем сети.

Однако бренд был зарегистрирован значительно раньше, чем компания, которая сейчас обладает правами на него. По данным «СПАРК-Интерфакс», права на товарный знак в 2017 году «застолбило» симферопольское ООО «Хинкалыч». В феврале 2022 года права на знак перешли к владелице этой компании Марианне Баграмян. А ООО «Старик Хинкалыч», зарегистрированное в Ростовской области и крымское ООО «Хинкалыч» получили этот знак у нее в концессию.

Как свидетельствует «СПАРК-Интерфакс», ростовское ООО «Старик Хинкалыч» пока сдает бухгалтерскую отчетность с нулевыми показателями и на 31 декабря 2022 года в нем числился один-единственный работник. Что же касается ООО «Хинкалыч», которым Марианна Баграмян владела до осени 2021 года, и которое сейчас принадлежит Светлане Патрикеевой, то именно за этой фирмой до сих пор числится домен хинкалыч.рф — официальный сайт сети хинкальных.



В начале сентября «Старик Хинкалыч» объявил о наборе персонала для хинкальной на Петербургской — от су-шефа до официантов. скриншот realnoevremya.ru сайта youtube.com/@user-xc2gj8xd8h/featured

2022 год эта компания, специализирующаяся на ресторанной деятельности, завершила с выручкой в 64,6 млн рублей и чистой прибылью в 6,4 млн.

Светлана Патрикеева также владеет ООО «Старик Хинкалыч» в Севастополе. Коммерческий успех этого, основанного также в 2016 году предприятия, судя по открытым данным, пришелся на 2019-2021 годы, а 2022-й оно завершило с возросшей более, чем вчетверо — с 17,7 до 4 млн рублей выручкой и убытком в 1,47 млн.

В мае 2023 года одноименное ООО было зарегистрировано еще и в Екатеринбурге — бенефициаром и руководителем его числится Эдик Ахунц.

«Реальное время» не нашло в свободном доступе актуального телефона Кирилла Кирпичникова и его компаньонов, и направило запрос о планах развития сети в Казани и Татарстане по указанной в сервисе «СПАРК-Интерфакс» электронной почте, а также через официальные аккаунты сети. Но изданию удалось связаться с представителем казанского франчайзи.

— Первый ресторан в торговом центре «Республика» мы планируем открыть в первой декаде октября, — рассказал «Реальному времени» управляющий сети «Старик Хинкалыч» в Казани Евгений Желонкин. — Его общая площадь — 200 квадратных метров, 140 из которых занимает сам зал. А в ближайшие два года мы планируем довести количество ресторанов в Казани до 8 — так, чтобы каждые 3-4 месяца происходило очередное открытие.

На вопрос о локации будущих заведений он ответил, что конкретных адресов пока назвать не может, поскольку помещения еще не определены, однако заверил, что рестораны будут открываться в разных районах города:

— Наша ценовая политика ориентирована на широкий круг посетителей, не только на туристов, поэтому рестораны должны появиться и в обычных жилых массивах.

«Горячий» франчайзинг

Основателями сети «Гриль №1» выступают барнаульские предприниматели Станислав и Анастасия Сергеевы. Франчайзером является барнаульское ООО «Гриль 1 франчайзинг», зарегистрированное Анастасией Сергеевой в 2019 году. Выручка компании по итогам 2022 года составила без малого 67,7 млн рублей, чистая прибыль превысила 8,3 млн.

В настоящее время неисключительной концессией на товарный знак сети обладает 20 лицензиатов — 10 в Алтайском крае, 7 в Кемеровской области, 2 в Белгородской и 1 в Астраханской. Большинство лицензиатов — индивидуальные предприниматели, но в Новокузнецке под этим брендом работает принадлежащее Евгению Чередниченко ООО «Гриль №1», а в Рубцовске и Барнауле — ООО «Фастфуд Алтай» и «Фудмаркет».

Связаться с супругами Сергеевыми по имеющимся в открытом доступе телефонным номерам «Реальному времени» не удалось. Вопросы о планах развития франшизы в Казани корреспондент направил франчайзерам по электронной почте, ответы будут опубликованы по получении.

Основателями сети «Гриль № 1» выступают барнаульские предприниматели Станислав и Анастасия Сергеевы. скриншот realnoevremya.ru сайта youtube.com/@grillone_russia

Конкуренция — дело хорошее, но решают качество и цена

— Заход в Казань федеральных игроков, предпринимателей, которые развивают бизнес на других российских территориях — это очень хорошо, это подстегивает местных рестораторов идти в ногу со временем, ловить новые тренды, тенденции и увеличивать свой потенциал, — говорит директор АРиО Казани и РТ Галина Шарафутдинова. — Любая конкуренция, тем более извне, заставляет быть в тонусе.

Эксперт отметила, что бренд «Старик Хинкалыч», связанный с грузинской кухней, которую любят многие казанцы: «Это понятная кухня, которая подходит на каждый день, так и для особых случаев — мы это видим по посещаемости аналогичных концепций местных брендов».

И выразила надежду, что новички на казанском рынке найдут способ привлечь тех, кто посещает другие подобные рестораны.



— Что касается «Гриля №1», то этот бренд должен хорошо себя чувствовать на нашем рынке: фастфуд с начала пандемии и до сегодняшнего дня пользуется популярностью. Сегодня ценность:экономия времени, денег и качество. Если качество будет соответствовать представлениям потребителя, этот бренд получит «право на жизнь».

На вопросы о выборе локации франчайзи обоих брендов Галина Шарафутдинова заметила:

— Торговый центр «Республика» находится в центре города, но к сожалению, предприятия общественного питания развиваются слабо. Возможно, это связано с тем, что недостаточно концепций: люди предпочитают идти туда, где присутствую разные форматы, чтобы был выбор. Возможно, если в «Республике» появятся разноплановые точки питания, это сгенерирует трафик. Локация «Гриля №1» в ТЦ «Арго» на Чистопольской также неоднозначна. Для предприятий фастфуда не требуется особых условий, вроде парковки, как правило потребители — это местное население, проживающее в радиусе одного, двух километров. Если федеральные игроки зайдут с качественным продуктом, который люди получат быстро за адекватные деньги, то вполне возможно, что они, что называется, попадут в точку. Казань развивается в направлении гастрономии, и это радует.

