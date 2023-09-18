«Про «Аурус» слышали, а про Lada Aura — нет»: пересядут ли министры Татарстана в машины АвтоВАЗа

В республике отказались от госзакупок авто из недружественных стран. Что взамен? Некоторые предлагают покупать китайские машины

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Минпромторг РФ определился, на какие машины пересаживать госслужащих, перемещающихся на служебных иномарках. Это автомобили Lada Aura, производство которых АвтоВАЗ планирует наладить в новом году. Тем самым поручение президента Владимира Путина рассчитывают выполнить в 2024—2025 годах, когда автозавод начнет серийный выпуск. В Татарстане прекратили госзакупки иномарок, а накопившийся парк будут эксплуатировать до ввода в серию «чиновничьей» отечественной модели. Это не первая попытка перевести госаппарат на отечественную автотехнику, но инициативы почему-то по пути затухают.



Lada Aurа — на службу чиновникам



Минпромторг РФ планирует закупить автомобили Lada Aura, производство которых АвтоВАЗ должен запустить во II полугодии 2024 года для нужд чиновников, сообщила пресс-служба ведомства.

— Этот вопрос уже в работе — при планировании транспортного обслуживания (закупки или аренды автомобилей) на следующий год ответственным подразделениям Минпромторга уже поставлена задача в том числе учитывать возможности АвтоВАЗа по поставке автомобилей Lada Aura, — отметили в министерстве. — В планах компании — запустить производство Lada Aura во втором полугодии 2024 года.

До этого замглавы Минпромторга Виктор Евтухов уверял, что поручение президента России Владимира Путина о замене иностранных автомобилей для чиновников российскими будет исполняться беспрекословно.

Знают ли об этом татарстанские чиновники, разъезжающие на люксовых внедорожниках стоимостью от 20 млн и выше, неясно. Замминистра промышленности и торговли РТ Иван Колчин, курирующий машиностроение, услышав неожиданный вопрос «Реального времени» по мобильному телефону, положил трубку, ссылаясь на совещание. Какую служебную машину ему предоставили для выполнения обязанностей по развитию автопрома, что он знает о Lada Aura и готов ли он ездить на ней, осталось неизвестным.

Глава государства сообщил, что закупки автомобилей отечественного производства для чиновников начнутся скоро. взято realnoevremya.ru с kremlin.ru

О намерении пересадить чиновников на отечественные автомобили заявил Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума. Глава государства сообщил, что закупки автомобилей отечественного производства для чиновников начнутся скоро. В начале августа президент АвтоВАЗа Максим Соколов говорил, что в ближайшие два года запустит четыре новинки, в числе которых и седан бизнес-класса Lada Aura. Доклад о том, как чиновники пересаживаются на отечественные автомобили, должен быть представлен 1 февраля 2024 года.

Татарстан перестал покупать иномарки для госнужд

На сегодня при закупке автотранспорта заказчикам необходимо соблюдать национальный режим — запрет на допуск отдельных видов товаров машиностроения из иностранных государств, сообщил «Реальному времени» глава Госкомитета РТ по закупкам Руслан Сабиров. Таким образом, заказчикам запрещено закупать иностранные товары машиностроения, которые включены в перечень из Постановления правительства Российской Федерации от 30.04.2020 №616 (далее — постановление). Например, запрет распространяется на автомобили и автобусы.

Подтверждением того, что продукция не подпадает под запрет, является выписка из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийской промышленной продукции, свидетельствующая, что товар произведен в странах ЕАЭС. Если в указанных реестрах отсутствует транспортное средство, в соответствии с постановлением при отсутствии на территории Российской Федерации производства промышленного товара запрет не устанавливается при наличии у заказчика разрешения на закупку. Разрешение выдается Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с порядком, определенным Приказом Минпромторга России от 29.05.2020 №1755, запрос направляется заказчиком через Государственную информационную систему промышленности. В случае принятия иного порядка закупки транспортных средств для государственных нужд Государственный комитет Республики Татарстан по закупкам будет их применять.

В Татарстане служебными автомобилями обеспечивает ГБУ «ХОЗУ при Кабинете министров РТ». Максим Платонов/realnoevremya.ru

Свыше 200 иномарок в парке ХОЗУ Кабмина РТ

В Татарстане служебными автомобилями обеспечивает ГБУ «ХОЗУ при Кабинете министров РТ». Об этом «Реальному времени» сообщили в нескольких министерствах и ведомствах республики. Известно, что в парке ХОЗУ свыше 200 иномарок, среди них американские «Форд Мондео» и «Форд Эксплорер», «Мерседес-Бенц», «Ауди», БМВ. Но есть и отечественные «Лады Гранта», говорят подрядчики ХОЗУ. «Реальное время» направило запрос руководителю ведомства Азату Галиахметову, ответ пока не поступил.

Глава АИР РТ Талия Минуллина ездит на БМВ, а глава МЗИО РТ — на «Форд Эксплорер». В настоящее время ХОЗУ активно закупает запчасти для иномарок.

Казанский предприниматель из автобизнеса Эмиль Сабиров говорит, что если чиновники пересядут на отечественные автомобили, тогда и запчасти будут дешевле. «Хотя мы не знаем, какие запчасти в них применяются. Про «Аурус» слушал, а что такое Lada Aura — нет. Может, у этого автомобиля только наше название? Если у нее китайские запчасти, то опять будут проблемы», — полагает он.

— «Форд Эксплорер» — машина, которая требовала больших затрат в ремонте. У нее практически нет ни европейских, ни китайских аналогичных запчастей. Здесь только оригинальные запчасти, — рассказывают подрядчики ХОЗУ Кабмина РТ. — С ними и раньше проблемы были: в Казани на складе точно не было серьезных запчастей, а теперь и в Москве, и Питере не всегда можно найти. Как правило, предлагают привезти из Эмиратов, но поставки в Казань занимают два-три месяца. Кроме того, «Форд Эксплорер» трудно назвать экономичной машиной, у нее высокий расход топлива. По логике американские автомобили должны первыми выбывать из парка ХОЗУ.

Возможно, глава МЗИО РТ Фаниль Аглиуллин первым из татарстанских чиновников пересядет на Lada Aura.

Возможно, глава МЗИО РТ Фаниль Аглиуллин первым из татарстанских чиновников пересядет на Lada Aura. Максим Платонов/realnoevremya.ru

«Если что-то выйдет из строя, тогда отремонтировать будет проблематично

Легче ли с ремонтом «Ауди» и «Мерседеса»? Как правило, в автопарке Кабмина находятся новые автомобили. Поэтому как таковой ремонт у них был несерьезный, по словам поставщиков. В основном заказывают услуги по обслуживанию, ТО, замену единичных запчастей. Если в целом, то ремонт «Ауди» и «Мерседеса» дороже, чем у «Форда».

Расходные запчасти нетрудно найти, расходники есть. Сложности с агрегатами — коробкой передач, двигателями, трансмиссией, приводом, говорят мастера. «Если что-то выйдет из строя, тогда отремонтировать будет проблематично. Вопрос цены — в разы дороже», — добавляют они. По их словам, без серьезных ремонтов эксплуатируются «Фокусы», но бывают проблемы с коробкой передач.

— То, что на российские автомобили будут пересаживать, слышали, но надо работать. Нам без разницы, будут ли чиновники пересаживаться на отечественные, так как все равно, какие запчасти им предлагать, — говорят контрагенты ХОЗУ.

По оценкам поставщиков, в автопарке управления более 200 зарубежных автомобилей. По сравнению с Москвой это капля в море, говорят эксперты:

— Хотя российские автомобили начали доходить и до московских структур. Интерес чиновников к российским автомобилям был меньше, чем к иномаркам. Радикальных изменений в них нет, как и нет собственно машин российского производства. В производстве российских автомобилей пока многое не налажено. На какие машины их пересаживать — вообще не понятно. В любом случае иномарки пока лучше: и ремонтопригоднее, и надежнее. Достать запчасти для иномарок было сложнее, чем 2 года назад, но не проблематично. Параллельный импорт работает.

По их словам, сложнее достать запчасти для американских машин, чем для европейских. Для «Форда Эксплорер» все запчасти также были найдены и поставлены заказчику. Стоимость запчастей подорожала в соответствии с курсом доллара, а курс поднимается, плюс сложности возникают с поставками.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Как покупали 50 машин Lada для cамарских чиновников



Федеральные власти не первый раз объявляют о переводе госслужащих на отечественные машины. В ноябре 2015 года глава Самарской области Николай Меркушкин заявлял о готовности купить не менее 50 автомобилей Lada Vesta для чиновников областного правительства. Об этом он сообщил по итогам своей встречи с президентом АвтоВАЗа Бу Андерссоном:

— Сейчас мы определяем подразделения правительства, где будут эксплуатироваться новые машины. В следующем году планируем приобрести как минимум 50 автомобилей.

По словам Меркушкина, в перспективе 80—90% чиновников и сотрудников госпредприятий области пересядут на машины производства АвтоВАЗа. «В прошлом был негативный опыт пересадки чиновников на отечественный автопром. Сейчас ситуация изменилась, новые тольяттинские автомобили полностью соответствуют всем мировым стандартам»,— подчеркнул губернатор Самарской области. Но дальше слов дело не пошло.

На данный момент поставщики татарстанского Кабмина уверяют, что могут обслуживать без проблем: «Больших сложностей пока не возникает, остались запчасти на складах. Налажены поставки из ОАЭ, Турции, Казахстана. Не знаю, чиновников прямо завтра заставят пересаживаться или разрешат доработать текущий ресурс, не могу сказать. Если заставят, то чиновники сразу почувствуют разницу в комфорте. У российских автомобилей его нет. «Лады» собираются из китайских компонентов».



По факту, считают они, чиновникам придется переходить на китайские автомобили, потому что это «единственный поставщик машин, который находится вне запрета».

— По комфорту неплохие, но до уровня европейских и американских недотягивают, есть над чем работать. Это касается всего, в том числе и комфорта. Говорят, они «сыроватые» в эксплуатации, есть проблемы с электроникой, кузова начинают ржаветь, судя по отзывам в интернете, — отметил собеседник издания.

По его словам, поставщики плотно работают и с московскими чиновниками. Информация о том, что и их будут пересаживать на российские авто, уже прошла. «Но пока делать этого не начали, это случится не раньше 2024—2025 годов, пока минимальные поставки на 500 машин не обеспечат. Честно говоря, очень хочется, чтобы чиновники в принципе ездили на отечественных машинах среднего класса. Это было бы здорово. Мы же видим, какие цены выставляют на торгах по оплате горючего, по запчастям. Суммы большие. Мы понимаем, что не всегда машины используют в служебных целях. Это и обидно. Нас, как рабочий класс, налоговики под лупой изучают на предмет оплаты налогов, а там налоги вылетают в выхлопную трубу. По большому счету, чиновники — это слуги народа, давать машины им должны по заслугам для народа. А не так, чтобы выставили на 20 млн БМВ или «Мерседес» класса «люкс». Вроде как видел машину в автопарке ХОЗУ «Лада ХRAY» и «Лада Гранта», похожие были. Но, видимо, это для чиновников низшего звена. Сомневаюсь, что высшие чины в ближайшее время будут пересаживаться на отечественные автомобили», — заключил спикер.