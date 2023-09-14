Марсель Миннуллин: «На «Нижнекамскнефтехиме» созданы очень хорошие условия»

Глава Минздрава РТ оценил масштабы модернизации промышленной медицины

«Одна из целей визита — посмотреть, как работает «промышленная диспансеризация» трудового коллектива. Татарстан является «пилотом», где реализуется эта программа. На «Нижнекамскнефтехиме» созданы очень хорошие условия, которые позволяют охватить сразу оба этапа», — отметил во время рабочего визита в Нижнекамск министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин. Глава Минздрава РТ осмотрел отремонтированную поликлинику нижнекамского предприятия СИБУРа, кабинеты эндоскопии, томографии, маммографии, а также обновленные Центры здоровья. Что впечатлило и как оценил Марсель Миннуллин вклад СИБУРа в развитие промышленной медицины — в материале «Реального времени».

«В разных географиях — единая компания»

За полтора года медицина «Нижнекамскнефтехима» претерпела колоссальные изменения. В этом лично убедился министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин. В первую очередь гостю показали обновленный Центр здоровья. Всего на предприятии действуют пять Центров здоровья в промышленной зоне и один кабинет медицинского работника в административном корпусе.

Центры здоровья НКНХ укомплектованы новым оборудованием и персоналом. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Как отметил генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов, теперь это не просто место по оказанию экстренной медицинской помощи, а настоящий Центр здоровья, где можно получить консультацию специалистов, пройти вакцинацию, этапы диспансеризации, оформить больничный лист или получить санаторно-курортную карту.

— Одна из ключевых ценностей СИБУРа — защита здоровья работников, забота об их профессиональном долголетии. Компания организует эффективное медицинское обеспечение и инфраструктуру, внедряя единые стандарты безопасности и формируя культуру здорового образа жизни, бережного отношения к своему здоровью и здоровью коллег. Наша ценность «В разных географиях — единая компания», — подчеркнул Марат Фаляхов.

Марселю Миннуллину рассказали, что Центры здоровья укомплектованы новым оборудованием и персоналом. Работают процедурный и физиотерапевтические кабинеты, где можно пройти лечебные или восстановительные процедуры. Всего на реконструкцию Центров здоровья и оснащение их современным оборудованием СИБУР направил более 130 млн рублей.

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний

Еще одно новшество — введение системы электронных медицинских осмотров на аппаратных комплексах ЭСМО. В каждом Центре здоровья «Нижнекамскнефтехима» установлены по два комплекса. Как рассказала руководитель службы «Медицинская безопасность» СИБУРа Анна Тумасьева, ЭСМО предназначены для сменного персонала и работников, состоящих на диспансерном учете.

Еще одно новшество — введение системы электронных медицинских осмотров. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— От того, в каком состоянии заступил человек на смену, зависит, как пройдет производственный процесс. Самое критичное для предприятия — это остановка по причине здоровья сотрудников. Сейчас мы реализуем проект по установке автоматических комплексов предсменных медицинских осмотров. Аппараты ЭСМО позволяют измерить частоту пульса, артериальное давление, температуру и пары алкоголя в выдыхаемом воздухе. Система имеет интеллект и накапливает всю информацию, — подчеркнула Анна Тумасьева.

По результатам осмотра ЭСМО автоматически создается ежедневный отчет о состоянии здоровья сотрудников и на основании показаний прибора медицинские специалисты оперативно принимают решение о допуске к работе. Главное в работе ЭСМО, отмечают на предприятии, — профилактика и ранее выявление сердечно-сосудистых заболеваний.

ЭСМО предназначены для сменного персонала и работников, состоящих на диспансерном учете. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— С системой ЭСМО работают и фельдшеры, и цеховые врачи. Они выявляют группу людей, входящих в зону риска, отправляют на дальнейшее обследование. И, что немаловажно, контролируют прием назначенных врачом препаратов. Плюс учат людей заботиться о своем здоровье, — подчеркнула Анна Тумасьева.

Высокую оценку комплексу ЭСМО дал министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин, отметив максимальную оперативность и комфорт во время прохождения медосмотра.

— Это очень удобно. Здесь совмещены основные параметры мониторинга. Очень понравилось, что все показатели здоровья отображаются в информационной системе. У каждого сотрудника есть своя карточка пациента, где указаны текущие параметры: пульс, давление, температура и количество алкоголя в крови, это правильно, — сказал в интервью корреспонденту «Реального времени» Марсель Миннуллин.

После завершения модернизации административно-бытовых корпусов на «Нижнекамскнефтехиме» установят более 150 приборов для обеспечения комфортного и быстрого прохождения медосмотра.

«Наша цель — профилактика заболеваний»

Осмотрев обновленный Центр здоровья, делегация посетила отремонтированную поликлинику «Нижнекамскнефтехима». После реконструкции здесь установили современный компьютерный томограф и маммограф, поставили новый аппарат УЗИ, открыли два кабинета стоматологической помощи.

СИБУР сфокусирован на сохранении здоровья коллектива, отметила Анна Тумасьева. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима

— СИБУР серьезно сфокусирован на сохранении здоровья коллектива. Наша цель — профилактика заболеваний, чтобы персонал был изначально здоров. В Нижнекамске завершилась большая работа по реконструкции медицинской инфраструктуры. Чтобы все сотрудники были обеспечены высокотехнологичной медицинской помощью, СИБУР направил большие финансовые средства на закупку дополнительного оборудования, — подчеркнула руководитель службы «Медицинская безопасность» СИБУРа Анна Тумасьева.

Заинтересовал Марселя Миннуллина и новый кабинет эндоскопии. Открылся он всего несколько дней назад. С помощью эндоскопического оборудования экспертного класса можно безболезненно пройти гастро- и колоноскопию. Процедура позволяет выявить заболевания желудочно-кишечного тракта на ранней стадии. Новую технику стоимостью 56,2 млн рублей СИБУР приобрел в рамках расширения спектра услуг поликлиники. В целом в оснащение и ремонт поликлиники компания инвестировала более 188 млн рублей.

Заинтересовал Марселя Миннуллина и новый кабинет эндоскопии. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Последние годы все чаще встречаются гастриты и язвы желудка, — рассказала главный врач поликлиники НКНХ Зиля Хисматова. — И если желудок почти сразу дает знать о своих неполадках, то заболевания кишечника до определенного момента протекают бессимптомно. Поэтому очень важно вовремя проходить диспансеризацию, медосмотры и сдавать все соответствующие анализы. Если по анализам специалисты поликлиники заподозрят заболевания ЖКТ, то пациент будет направлен на второй этап диспансеризации — гастроскопию или колоноскопию.

Подобное оборудование экспертного класса есть только в крупных медицинских центрах. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Уже решен и кадровый вопрос. К работе приступил анестезиолог, под чьим контролем пациент погружается в кратковременный медикаментозный сон. Также пока с эндоскопическим оборудованием по совместительству работает врач из другого лечебного учреждения. Но в конце сентября в штате поликлиники ожидается пополнение. К работе приступит эндоскопист, который переедет в Нижнекамск из Екатеринбурга. Также в сентябре приступит к работе в поликлинике и врач-гастроэнтеролог.

По словам доктора, подобное оборудование экспертного класса есть только в крупных медицинских центрах. Мало где увидишь и комнату, где при необходимости пациент находится до полного просыпания после седации.

«Здесь реализованы оба этапа диспансеризации»

Министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин поинтересовался, какой процент сотрудников предприятия на сегодняшний день прошел диспансеризацию. Как отметили на «Нижнекамскнефтехиме», сейчас эта цифра достигает 86%, до конца года будет 100%.

— Одна из целей визита — посмотреть, как работает «промышленная диспансеризация» трудового коллектива. Татарстан является «пилотом», где реализуется эта программа. На «Нижнекамскнефтехиме» созданы очень хорошие условия, которые позволяют охватить сразу оба этапа диспансеризации, — сказал в интервью «Реальному времени» Марсель Миннуллин.

Марсель Миннуллин подчеркнул, что на предприятии хорошо реализовано понятие «цеховой медицины». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Он также подчеркнул, что на предприятии хорошо реализовано понятие «цеховой медицины», а также представлен широкий спектр медицинских услуг для оздоровления населения региона.

— Имеется отличнейшая поликлиника, которая обслуживает порядка 19 тысяч человек. Здесь реализованы оба этапа диспансеризации. Для этого имеется вся необходимая медицинская техника, есть квалифицированный персонал. Мы прекрасно понимаем, что в зону риска попадает трудоспособный возраст населения. Человеку кажется, что он молод, ему ничего не грозит, а как раз эта группа может иметь серьезные проблемы по здоровью. Раннее выявление рисков как раз позволяет предупредить развитие серьезных заболеваний, — заключил Марсель Миннуллин.

Всего на трансформацию медицинского обеспечения работников «Нижнекамскнефтехима» СИБУР направил более 320 миллионов рублей. Это ремонт зданий, закупка нового оборудования, расширение спектра медицинских услуг. Все сотрудники предприятия застрахованы по системе дополнительного медицинского страхования.

Реклама ПАО «Нижнекамскнефтехим». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В 2023 году на ДМС для сотрудников «Нижнекамскнефтехима» СИБУР выделил более 570 млн рублей на оказание всего спектра необходимой медицинской помощи: диспансеризацию, периодический и углубленный профосмотры, вакцинацию, обследование на высокотехнологичном оборудовании.

