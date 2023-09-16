Владелец «Татарского страуса» отстоял право собственности на ферму

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Известному татарстанскому предпринимателю, владельцу экзотической фермы «Татарский страус» Габделахмату Котдусову пришлось отстаивать свою недвижимость в суде. Оказалось, что здания для содержания животных, построенные главой КФХ более 10 лет назад, были возведены без необходимой документации. При попытке получить разрешение на ввод объектов фермер получил отказ. Дело о судьбе самовольных построек пришлось решать в арбитраже, и в конечном итоге бизнесмену удалось их узаконить. Подробнее — в материале «Реального времени».



Страусы вне закона

Габделахмат Котдусов открыл страусиную ферму «Татарский страус» в селе Ямашурма Высокогорского района Татарстана в 2010 году. Под нее он арендовал земельный участок общей площадью 1,8 гектара. Хозяйство активно развивалось, и глава КФХ построил на территории еще три здания.

Предприниматель возвел две фермы площадью 147,2 кв. м и 415,4 кв. м. В 2012 году построил на участке здание столовой в 129,6 «квадрата». Земельный участок находится в зоне объектов сельскохозяйственного производства.

Габделахмат Котдусов открыл страусиную ферму «Татарский страус» в селе Ямашурма Высокогорского района Татарстана в 2010 году. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Здания были поставлены на кадастровый учет, однако в феврале этого года в Управлении Росреестра по РТ приостановили государственную регистрацию прав. А в марте исполком Высокогорского района отказал Котдусову в выдаче разрешения на ввод этих объектов в эксплуатацию. По этой причине фермер подал иск к районным властям, требуя признать за ним право собственности на две фермы и столовую.



— У меня в аренду была взята территория страусиной фермы. В октябре хочу выкупать землю, — рассказал Габделахмат Котдусов в беседе с корреспондентом «Реального времени». — Я документы сдал, оценочную стоимость сделали. Для того чтобы ее оформлять, такие процедуры пройти надо. Сейчас это все проходит, бумага у меня будет 30 сентября, и я пойду заявление писать.

«У меня в аренду была взята территория страусиной фермы», — рассказал Габделахмат Котдусов. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Получение права собственности

Чтобы оформить страусиную ферму в собственность, главе КФХ пришлось пройти необходимые процедуры, в частности заказать строительную экспертизу, чтобы доказать, что здания на его участке не опасны для окружающих.

Специалисты провели исследования и подтвердили, что строения соответствуют действующим строительным нормам и правилам, предъявляемым к зданиям и сооружением сельскохозяйственных предприятий, не нарушают права и интересы других лиц и не создают угрозу жизни и здоровью граждан.



Чтобы оформить страусиную ферму в собственность, главе КФХ пришлось пройти необходимые процедуры, в частности заказать строительную экспертизу. Максим Платонов/realnoevremya.ru

— Из чего следует, что нарушение предусмотренной законом процедуры оформления разрешения на строительство или ввода объекта в эксплуатацию, в том числе невыполнение установленных ГК РФ требований получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и заключения государственного строительного надзора, не является достаточным основанием для отказа в иске о признании права собственности на самовольную постройку, — указал суд.

Приняв это к сведению, суд решил удовлетворить иск Котдусова о признании права собственности на самовольную постройку. Теперь предпринимателю предстоит лишь выплатить 12 тысяч рублей госпошлины. Как рассказал фермер «Реальному времени», выкупить арендуемую территорию он планирует в конце следующего месяца.

Что ждет страусиную ферму дальше

Сейчас «Татарский страус», по словам бизнесмена, активно развивается: за год хозяйство посетило 30 тысяч человек. «С большим количеством гостей ферме просто не справиться», — говорит он. Посетителей встречают не только два вида страусов — черный африканский и австралийский эму, на ферме содержат еще по 20 быков и лошадей, двух верблюдов, двух яков, трех оленей, в том числе алтайского марала. Кроме того, в хозяйстве живут овцы, свиньи, утки и другие животные, даже дикобраз.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

На днях Габделахмат Котдусов планирует привезти на ферму пеликана. Пополнить ряды животных в будущем также должны утки-мандаринки, новые породы коз и барана.

При этом КФХ не единственное дело, которым занимается предприниматель. Он также руководит «Иске-Казанским государственным историко-культурным и природным музеем-заповедником». По его словам, в музее дела также идут в гору: за первое полугодие его посетило более 15 тысяч человек.

1 / 61 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов