Владелец «Татарского страуса» отстоял право собственности на ферму
Известному татарстанскому предпринимателю, владельцу экзотической фермы «Татарский страус» Габделахмату Котдусову пришлось отстаивать свою недвижимость в суде. Оказалось, что здания для содержания животных, построенные главой КФХ более 10 лет назад, были возведены без необходимой документации. При попытке получить разрешение на ввод объектов фермер получил отказ. Дело о судьбе самовольных построек пришлось решать в арбитраже, и в конечном итоге бизнесмену удалось их узаконить. Подробнее — в материале «Реального времени».
Страусы вне закона
Габделахмат Котдусов открыл страусиную ферму «Татарский страус» в селе Ямашурма Высокогорского района Татарстана в 2010 году. Под нее он арендовал земельный участок общей площадью 1,8 гектара. Хозяйство активно развивалось, и глава КФХ построил на территории еще три здания.
Предприниматель возвел две фермы площадью 147,2 кв. м и 415,4 кв. м. В 2012 году построил на участке здание столовой в 129,6 «квадрата». Земельный участок находится в зоне объектов сельскохозяйственного производства.
Здания были поставлены на кадастровый учет, однако в феврале этого года в Управлении Росреестра по РТ приостановили государственную регистрацию прав. А в марте исполком Высокогорского района отказал Котдусову в выдаче разрешения на ввод этих объектов в эксплуатацию. По этой причине фермер подал иск к районным властям, требуя признать за ним право собственности на две фермы и столовую.
— У меня в аренду была взята территория страусиной фермы. В октябре хочу выкупать землю, — рассказал Габделахмат Котдусов в беседе с корреспондентом «Реального времени». — Я документы сдал, оценочную стоимость сделали. Для того чтобы ее оформлять, такие процедуры пройти надо. Сейчас это все проходит, бумага у меня будет 30 сентября, и я пойду заявление писать.
Получение права собственности
Чтобы оформить страусиную ферму в собственность, главе КФХ пришлось пройти необходимые процедуры, в частности заказать строительную экспертизу, чтобы доказать, что здания на его участке не опасны для окружающих.
Специалисты провели исследования и подтвердили, что строения соответствуют действующим строительным нормам и правилам, предъявляемым к зданиям и сооружением сельскохозяйственных предприятий, не нарушают права и интересы других лиц и не создают угрозу жизни и здоровью граждан.
— Из чего следует, что нарушение предусмотренной законом процедуры оформления разрешения на строительство или ввода объекта в эксплуатацию, в том числе невыполнение установленных ГК РФ требований получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и заключения государственного строительного надзора, не является достаточным основанием для отказа в иске о признании права собственности на самовольную постройку, — указал суд.
Приняв это к сведению, суд решил удовлетворить иск Котдусова о признании права собственности на самовольную постройку. Теперь предпринимателю предстоит лишь выплатить 12 тысяч рублей госпошлины. Как рассказал фермер «Реальному времени», выкупить арендуемую территорию он планирует в конце следующего месяца.
Что ждет страусиную ферму дальше
Сейчас «Татарский страус», по словам бизнесмена, активно развивается: за год хозяйство посетило 30 тысяч человек. «С большим количеством гостей ферме просто не справиться», — говорит он. Посетителей встречают не только два вида страусов — черный африканский и австралийский эму, на ферме содержат еще по 20 быков и лошадей, двух верблюдов, двух яков, трех оленей, в том числе алтайского марала. Кроме того, в хозяйстве живут овцы, свиньи, утки и другие животные, даже дикобраз.
На днях Габделахмат Котдусов планирует привезти на ферму пеликана. Пополнить ряды животных в будущем также должны утки-мандаринки, новые породы коз и барана.
При этом КФХ не единственное дело, которым занимается предприниматель. Он также руководит «Иске-Казанским государственным историко-культурным и природным музеем-заповедником». По его словам, в музее дела также идут в гору: за первое полугодие его посетило более 15 тысяч человек.
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