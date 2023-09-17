«Тымытык халкына гаҗәпләнәм»: как учились в татарской деревне 100 лет назад

Фото: Лилия Габдрафикова, предоставлено realnoevremya.ru

До революции почти все татарские школы были частными, управлялись местным муллой и финансировались силами мусульманской общины (махалли). Платы за обучение как таковой в большинстве медресе не было — родители благодарили педагогов по мере возможностей. Подробнее об этом можно узнать из воспоминаний Шарифа Замилова, которые приводит в своем блоге доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ Лилия Габдрафикова.

Несколько лет назад в Лениногорском краеведческом музее РТ мне попался любопытный документ — воспоминания татарского шакирда. Его звали Шариф Бадретдинович Замилов (1899—1963). Он родился в деревне Каркали Бугульминского уезда, учился в разных медресе, в советское время сам работал учителем. Фрагменты этой рукописи были опубликованы мной в журнале «Историческая этнология». Итак, что же интересного в воспоминаниях этого обычного татарина, ученика сельской школы?

Малая родина того самого обычного татарина Шарифа Замилова — деревня Каркали, Лениногорский район РТ. Фото: мое.

Домашнее обучение

«Мине бик яшли күршебездәге Бибисара абыстайга сабак укырга бирделәр. Башта Шакирҗанда анда укыды. Ул зурырак яшьтә булгангадыр, аны Закир мулла мәктәбенә укырга бирделәр. Миндә ял көннәрендә Шакирҗан белән мәктәпкә барып, андагы хәлләр белән таныша идем».

Как видно из этого фрагмента, маленького Шарифа не сразу отправили в сельский мектеб Закиры муллы, сначала он проходил подготовку под началом образованной соседки — Бибисары абыстай. Она была супругой Хилала муллы, однако автор воспоминаний подчеркивает, что он считался неофициальным имамом деревни Каркали (совр. Лениногорский район РТ), т.к. не имел специального документа (указа) на эту деятельность. Кроме Бибисары абыстай, учился маленький Шариф и у Хилала муллы. По сути, это было домашним обучением.

Интересно, что Шариф посещал мектеб родной деревни лишь периодически, ходил туда вместе с троюродным братом Шакирзяном, который был чуть постарше его. Уже в 10-летнем возрасте Шарифа отправили в знаменитое медресе деревни Тумутук (совр. Азнакаевский район РТ). Этот татарский населенный пункт находился в том же Бугульминском уезде, но Каркали и Тумутук разделяли более 90 километров.

«Мин абыстайда, аның ире Хилал мулла-абзыйда укып йөреп язу таныгач, мине Хилал мулла абзый улы (указлы мулла түгел) Гата абый үзе белән Тымытык мәдрәсәсенә алып китә. Бу инде 1909-1910 еллар булырга тиеш».

Остатки Тумутукского медресе сегодня служат в качестве мечети. Б.Хамидуллин, АН РТ, предоставлено realnoevremya.ru

«Тымытык хәзерге вакытта нинди үзгәрешләргә ирешкәндер. Ул вакытта Ык су буендагы волостлы зур авыл иде. Тымытык мәдрәсәсенә бару минем балалык тормышымда зур үзгәреш китереп чыгарды. Бу инде зур алмашыну иде. Керкәледән 90 км. ераклыктагы юл, укырга бару һәм юл хәзерлекләре. Юлда квартирга керәсең, төрле кешеләр күрәсең, төрле сүзләр ишетәсең. Киң кырлар, калын-калын урманнар, күп төрле авыллар, барсы да яңа, барсы да ят».

Путешествие до медресе Тумутука оставило незабываемые впечатления у Шарифа: «все — новое, все — незнакомое», — писал он. В дальний путь отправился вместе с отцом и с соседом-подростком Гатой (сыном той самой Бибисары абыстай и Хилала муллы). Они ночевали в разных местах, знакомились с разными людьми. Для 10-летнего Шарифа открылся новый мир.

Удивительные жители деревни Тумутук

«Тымытыкка җитү белән Гата абзыйның кунак өендә туп-туры туктыйбыз. Бу Ахмәтшәриф исемле фәкир тормышлы хуҗа булуына һәм семьясы да зур булуга карамастан безне ачык йөз белән каршы ала. Квартир хакы сорамый. Кер юган, икмәк пешергән өчен апага берәр нәрсә бүләк итсәң алар риза була».

В Тумутуке они остановились у некого Ахметшарифа. Он жил бедно, имел большую семью, но путников в его доме встретили радушно. «Не взяли даже квартирную плату, — отметил Шариф Замилов в своих воспоминаниях. — Достаточно было небольшого подарка за свежий хлеб и чистое белье». Объяснял это доброе отношение тумутукских людей к приезжим шакирдам-учащимся с их ожиданием благодати («савап»).

В целом в Тумутуке была такая традиция: безвозмездно помогать приезжим учащимся местного медресе — им давали хлеб, приглашали еженедельно в баню, могли постирать вещи и т.д. По словам Шарифа Замилова, таких нуждающихся в помощи шакирдов в деревне были тысячи — Тумутукское медресе было большим, туда приезжали на учебу из разных уголков.

«Шәкертләргә күрсәткән хезмәт өчен алар савап өмет итәләр. Шәкертне атна саен мунчага чакыра, өс-башын юа, икмәген пешерә. Мин әле хәзерге вакытта Тымытык халкының меңләгән мәдрәсә шәкертләрен шулай тәрбияләүләренә гаҗәпләнәм».

«Мәдрәсәгә китәр бу, тырышып сабак укыгач, галим булып җитәр бу...»

История Тумутукского медресе до сих пор остается практически не изученной. Действительно ли в деревенском медресе в 1910-е годы обучалась тысяча шакирдов? Если обратиться к официальным отчетам чуть более раннего периода, 1890-х годов, то можно увидеть данные о 500 учащихся Тумутукского медресе. Впрочем, эта цифра тоже выглядит весьма впечатляющее.



Среди учителей медресе был не только мулла и его ученики (хальфы), но даже выпускник Казанской татарской учительской школы. Поэтому с 1890-х гг. здесь уже применяли новейшие методы обучения. Преподавали разные общеобразовательные предметы, при медресе имелась своя библиотека.

Кроме этой школы в Бугульминском уезде были очень популярными также медресе в деревнях Байряка (совр. Ютазинский район РТ) и Нижние Чершили (совр. Лениногорский район РТ). В последнем медресе учился и преподавал известный татарский просветитель Ризаэтдин Фахретдин (родом из деревни Кичучат, совр. Альметьевский район РТ).

Как устраивали сына в медресе?

До 1917 года почти все татарские школы — мектебе и медресе — были частными. Основная их масса поддерживалась силами самой махалли (мусульманской общины), руководителем был местный мулла. Специальной платы за учебу в большинстве медресе не было, каждый родитель старался отблагодарить учителя по мере своих возможностей. Принимали на учебу всех желающих, медресе были открыты для всех детей, а не только из конкретной махалли. Конечно, ребенка в медресе устраивал его родитель или другой взрослый-опекун, именно он договаривался с муллой. В воспоминаниях Шарифа Замилова уделяется внимание как раз этому моменту:

«Иртә торып намазлар укып, ашагач эчкәч безне әти һәм Гата абыйның әтисе хәзрәт белән күрешергә, ягни мине мәдрәсәгә тапшыргалып киттеләр. Әти белән без беренче мәртәбә хәзрәт белән күрешәбез. Аның тәртибен Гата абзыйдан сорашабыз.

предоставлено realnoevremya.ru Институтом истории/татаровед.рф

На крыльце своего дома будущих шакирдов и их отцов встретил мулла, к которому они обращались «хазрат». Посетители поцеловали мулле руку и дали садака (милостыню), прочитали все дога (молитву) и только после этого начался основной разговор об учебе в медресе.



Хәзрәтнең ишек алдына кереп сәлам биргәч, хәзрәт крыльцосына килеп чыгачак. Баштан олы кешеләр күрешеп, аның кулын үбеп садака бирәчәкләр һәм дога кылгач, Гата абый, аның артыннан мин шул тәртипне үтәргә тиеш булабыз. Бу эшләрне шулай башкаргач, әтиләрне озатып мәдрәсәгә килеп югары этаждагы бер тәрәзә турыннан урын бирелә".

«Ык буена төшеп елап утырган вакытым» или школьная адаптация

Вскоре началась самостоятельная жизнь Шарифа, его взяли в начальное отделение медресе, в 3-й класс. Много внимания уделялось религиозным предметам. Позднее он вспоминал, что ему эти книги давались с большим трудом, т.к. были на арабском языке. Порой мальчишка одиноко сидел на берегу реки Ик и... плакал. В этом состоянии было все: и трудности учебы, и тоска по дому.

«Мине астагы өйдә башлангычларның өченчесенә — өченче сыйныфка урыннаштыралар. Бу класта нинди китаплар укыганмын хәтерли алмыйм. Тик Коранны тәҗвидләп уку, тәҗвид кагыйдәләрен аңлый алмыйча яфаланганымны, хатта Ык буена төшеп елап утырган вакытымны әле дә онтып булмы. Бу тәҗвидне аңламау сагыну катнаш тойгылар белән йөрәккә урнашып калган. Башка китаплар татар телендә булгач, мин аларны ансат үзләштерә идем, шуңа күрә алар хәтердә калмаган».

Тумутукское медресе было вроде школы-интерната: шакирды и учились, и жили там. «Урындашлар» — так называл своих соседей по комнате Шариф Замилов. Они были постарше, ровесники его односельчанина Гаты, поэтому маленькому Шарифу приходилось выполнять разные мелкие поручения от них: он ставил самовар, готовил еду и т.д.

«Урындашлар зур шәкертләр булгач, самавыр кую кухнәгә төшеп аш пешерү, аш алып менү, кипеток алып кайту кебек йомышлар белән үтә иде».

Очарованные стихами Тукая

Ярким воспоминанием шакирдской жизни Шарифа Замилова осталась встреча с неизвестным молодым человеком, сначала он поразил своим стильным видом («ыспай», «спайлап»), а потом декламациями стихов Габдуллы Тукая. В честь этого чтеца шакирды медресе устроили даже праздничный вечер:

«Беренче елымда минем күңелемдә зур эз калдырган нәрсә Казаннанмы яки башка урыннанмы бер яшь җегет килеп чыга. Ул бик матур киенгән, чәчләрен спайлап тараган. Зур шәкертләр белән башта танышкандыр.

предоставлено realnoevremya.ru Институтом истории/ татаровед.рф

Может быть, неизвестный гость Тумутукского медресе выглядел вот так...



Бу кешенең хөрмәтенә кичке аш хәзерләнә. Бу кичәгә һәр кем хәлендә булганча өлеш кертә. Ярлы, акчасыз яшь шәкертләр — без төрле йомышлар үтибез. Табыш хәзерләтәбез, самаварлар җитештерәбез.

Шулай итеп төн озын бу кешене Тукай шигырларын яттан укыганын шак катып тыңлап утырабыз. Бу кешенең кем булуы турында мин бер кайчанда тулы магълүмәт ала алмадым».