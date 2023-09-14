Город инициативных людей — Набережные Челны

Фото: Гузель Макарова, предоставлено realnoevremya.ru

«Люди у нас здесь, в Набережных Челнах, достаточно инициативные, горячие сердцами, потому что приехали со всех уголков страны СССР» — так отзываются об автограде и его жителях многие челнинцы. Стратегическим городом для России, особенно в современных условиях перед лицом глобальных вызовов, считают его и власти республики. Подробнее о том, каким видит будущее Челнов население и бизнес, в первой части своего исследования промышленных городов Татарстана рассказывает доктор социологических наук, главный научный сотрудник отдела этнологических исследований Института истории им. Марджани Гузель Макарова.

Образы промышленных городов Татарстана

Глобальные вызовы сделали очевидной важность развития промышленных городов страны. Главным их потенциалом являются люди. И многое зависит от того, кто составляет костяк их населения. Каким жители видят и хотели бы видеть свой город? И как они к нему относятся?

В предлагаемой читателю серии статей я представлю образы четырех промышленных городов Татарстана: Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Зеленодольска. Причем я буду опираться на мнения простых жителей и лидеров ведущих предприятий, муниципальной власти, малого и среднего бизнеса, креативных индустрий и общественных организаций. Для этого в 2021—2022 гг. мною были проведены интервью с экспертами и обсуждения в семьях горожан.

предоставлено realnoevremya.ru из архивов ПАО «КАМАЗ»

Набережные Челны — «город инициативных людей», «потомков первостроителей «КамАЗа»



Челны это город с поистине легендарной историей, связанной со знаменитой комсомольской стройкой.



«Я вырос под огнями «КамАЗа», на другом берегу Камы. Вот у меня в деревне ночью было светло как днем от огней, которые здесь зажглись на стройке» (Наб. Челны, № 5 (эксп.), предприниматель).

Сюда приехали специалисты самого высокого класса — инженеры-строители, энергетики, конструкторы, технологи. Они проходили лучшее, самое передовое на тот период управленческое обучение. И, наверное, в стране сегодня нет человека, который бы не знал выпускаемые здесь автомобили. Поэтому не удивительно, что, отвечая на вопрос об образе города, люди говорили в первую очередь о «КамАЗе»:

«Двигателем города изначально является завод «КамАЗ», потому что только из-за него со всего СССР люди приехали сюда, в этот город, на постройку, на запуск. И как бы все от него идет, вся основная масса людей работает там, на этом заводе. Ну и, соответственно, завод делает какие-то вклады в город» (Наб. Челны, № 2, муж., 32 г.).

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ПАО «КАМАЗ»

История формирования Набережных Челнов определила специфику менталитета жителей. В 1970—1980-е гг. в город потянулась самая энергичная часть молодежи СССР. Это были неравнодушные люди, способные вдохновиться большой идеей, а также самая мобильная часть общества, готовая, оставив уют и комфорт, уехать строить новый город и новый завод. Не случайно челнинцы отмечали такие свойственные им черты, как активность, инициативность, называя себя «потомками первостроителей «КамАЗа»:



«Люди у нас здесь, в Набережных Челнах, достаточно инициативные, горячие сердцами, потому что приехали люди со всех уголков страны СССР. Встретившись друг с другом, они образовали семьи, которые также создали таких же детей по темпераменту, по энергетике» (Наб. Челны, № 1 (эксп.), администр. города).

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ПАО «КАМАЗ»

Для города характерно проявление множества активностей снизу. Челнинцы участвуют в его культурной жизни, в развитии городских пространств, благоустройстве дворов, в разного рода волонтерских движениях. Они умеют самоорганизовываться, чтобы улучшить свою жизнь.



«…Точка притяжения для молодежи»

Сами управленцы «КамАЗа», как и другие лидеры городских сообществ, ратуют за расширение образа города, связанное с открытием в нем передовой инженерной школы. И хотя она только начинает функционировать, амбиции велики, и ее создатели претендуют на подготовку здесь лучших в стране инженерных кадров. С появлением в городе «драйвового вуза» и образовательного пространства нового типа эксперты связывают его укрепление в качестве «точки притяжения для молодежи» (Наб. Челны, №3 (эксп.), градообраз. предпр.).

Продолжение следует.