Денис Капустин: «Тренеры из Европы поехали в страны «третьего мира»

Проведение чемпионата мира по легкой атлетике совпало с визитом в Венгрию Рустама Минниханова

Фото: представлено realnoevremya.ru Денисом Капустиным

Один из лучших легкоатлетов Татарстана Денис Капустин уже давно востребован в мире как тренер по прыжкам. Ранее он успешно работал с представителями Турции, сейчас трудится в Индии, со спортсменами которой пережил этим летом взлет на чемпионате Азии, выигранном его учеником Абдуллой Абубакером. В прошлом году победу на Играх британского Содружества одержал Элдос Пол, еще один подопечный Капустина. Подробнее об итогах ЧМ тренер рассказал в эксклюзивном интервью «Реальному времени».

«За время пребывания на сборе мои подопечные перегорели»

— Денис, что ты можешь сказать об итогах двух крупнейших международных турниров для своих подопечных?

— После победы Абдуллы Абубакера на чемпионате Азии в Бангкоке мы рассчитывали на попадание в финальную восьмерку на чемпионате мира в Будапеште, но провалили квалификацию, заняв итоговое 15-е место, а Элдос Пол занял там 29-е место. Постараемся реабилитироваться в конце сентября на Азиатских играх в китайском Ханчжоу.

Если говорить о чемпионате мира, то понравилась организация и атмосфера соревнований. Участников чемпионата мира размещали в разных гостиницах высокого класса. Транспорт, довозивший до мест тренировок и соревнований, работал без задержек. Помимо разминочного стадиона при главной соревновательной арене, нам был предоставлен дополнительный разминочный стадион с залом силовой подготовки. «Национальный атлетический центр» Будапешта вмещает 35 тысяч зрителей (кстати, по окончании чемпионата мира количество мест на стадионе уменьшат до 15 тысяч), тем не менее на трибунах ощущалась некая домашняя атмосфера, чувствовалось возрождение интереса к легкой атлетике — по сравнению с неким спадом на прошлом чемпионате в США.

Телевидение работало в новом формате, подавая телекартинку совершенно по-другому, чем ранее. Одновременно можно было следить за двумя-тремя видами легкоатлетической программы. Режиссеры трансляции не упускали ни одного интересного момента и оперативно выводили их на экран. Программу соревнований основательно переделали, и даже многие квалификационные старты проводили в вечернее время на глазах заполненного стадиона, поскольку мы привыкли, что финалы обычно проходят только по вечерам, а на квалификации спортсмены соревнуются при небольшом количестве зрителей. Сейчас у венгров нет заметных успехов, но они действуют по схеме, когда поначалу создается ажиотаж вокруг вида спорта, а это подхлестнет развитие легкой атлетики.

— Вы же приехали на чемпионат мира заранее, чтобы успеть освоиться?

— Да, за две с половиной недели до начала чемпионата мы перебазировались в венгерский городок Годолло, и у меня сложилось впечатление, что за время пребывания там индийцы просто перегорели. Я видел, что практически вся спортивная делегация была в очень хороших кондициях: и ходоки, и бегуны, и наша большая прыжковая команда, а в итоге выступали в диапазоне хуже или гораздо хуже своих возможностей. Видимо, всех передавила атмосфера ожидания главного старта сезона в непривычных для индийцев условиях.

Когда мы обсуждали итоги соревнований, то многие спортсмены ссылались на разнообразные личные причины того, что выступили хуже своих возможностей: погода холодная, сон плохой, еда безвкусная, не по-индийски огненно-жгучая; а причина этого зачастую связана с атмосферой ожидания главного старта. Нельзя на столько заранее приезжать на чемпионат мира. Я предлагал сделать это дней за девять до первого дня соревнований, но была выбрана именно эта дата.

представлено realnoevremya.ru Денисом Капустиным

«На пик формы мои спортсмены вышли где-то в середине сбора»

— Ты опровергаешь расхожий вывод об индийцах, независимо от их верований, которые могут абстрагироваться от всего земного, будучи поклонниками психологических практик, йоги, аюрведы и так далее.

— Умение уйти в себя у них есть, но у меня сложилось ощущение, что, сделав это, они, возможно, забыли оттуда выйти. Судя по тестам, на пик формы мои спортсмены вышли где-то в середине сбора в Годолло, дней за семь-восемь до начала самого чемпионата мира. А потом психологически стали «затухать». По итогу федерация сделала выводы и сейчас разослала специальные бюллетени, где тренеры отвечают на вопрос: за какой срок до Азиатских игр они хотели бы приехать в Китай? Возможно, в Ханчжоу будет осуществляться индивидуальный заезд.

— А нет банального объяснения, что азиатам просто сложнее выступать в Европе из-за разницы в часовых поясах? У индийцев она небольшая — 3,5 часа, а у остальных стран она гораздо больше.

— Возможно, на атлетов средней величины разница во времени влияет, но я не думаю, что причина неудачных выступлений азиатских звезд мировой легкой атлетики кроется в этом. Как пример, знаменитый прыгун в высоту Мутаз Баршим был всего лишь третьим в финале, хотя в квалификации был великолепен. Победители чемпионата Азии в прыжках в длину у мужчин и женщин показали результаты соответственно на метр и полметра хуже. Китайские легкоатлеты завоевали всего две бронзы в целом, в два раза меньше, чем на Олимпиаде в Токио.

В нашей дисциплине тройного прыжка Китай был неплох, заняв четвертое и шестое места, но тут надо заметить, что оба этих прыгуна не участвовали в чемпионате Азии, целенаправленно подводя себя к чемпионату мира и наверняка к домашним Азиатским играм, поскольку они оба пропускали старты «Бриллиантовой лиги», хотя очередной этап также проходил в Китае. Вот эту избирательность я могу считать большим преимуществом, поскольку, например, для нас сезон начался 2 марта, а завершится он только в октябре, продлившись восемь месяцев. И мы стартовали везде, само собой, переживая пики и спады формы, поскольку, имея месяц на отдых и три месяца на подготовку к сезону, сложно что-то подготовить. Или же в прошлом году, после сверхуспешного старта на Играх Содружества, где моими «тройниками» было завоевано золото и серебро, они уехали домой и отдыхали с августа по декабрь, приехав на первый сбор полностью разобранными. И за три месяца было очень сложно вывести их на прежние кондиции, а затем у нас начался сезон, где мы будем соревноваться восемь месяцев без продыху. В то же время Китай целенаправленно подводится к главным стартам сезона.

представлено realnoevremya.ru Денисом Капустиным

«На чемпионате Азии не умолкая звучала русская речь»

— В финале метания копья выступал не только Нирадж Чопра, но и еще два его соотечественника, которые по окончании соревнований вошли в первую шестерку. Да и в целом копье уже давно не европейское, а дисциплина, где побеждал кениец Джулиус Йего, отличался Андерс Петерс из Гренады, сейчас вторым стал пакистанец Аршад Надим. Почему традиционно сильная Европа сдает свои позиции представителям стран третьего мира в технической дисциплине?

— Ответ очевиден, поскольку, как ты говоришь, в страны «третьего мира» поехали тренеры из Европы, того же Нираджа Чопру ранее тренировал знаменитый немец Уве Хон. Он больше практик, нынешний наставник Клаус — больше теоретик, научный специалист, но результат один: Чопра — чемпион. На чемпионате Азии не умолкая звучала русская речь, поскольку в местные сборные приехали наставники из стран бывшего СССР. Но самое удивительное для меня — это то, что все три индийских копьеметателя тренируются в разных местах, у разных наставников и по разным методикам, и это прекрасно заметно по технике исполнения броска, у каждого она своя, при этом все трое попали в шестерку сильнейших. Самая идеальная техника у Чопры, когда он метает, копье летит по ровной траектории, как будто вычерченной под определенным углом. Для выработки такой техники применяются определенные технические приспособления, тренажеры, и подобные станки надо приобретать и использовать нам, если мы хотим вернуться в число законодателей моды в этой дисциплине. В итоге Чопра подарил Индии очередной спортивный праздник, став чемпионом мира.

— После олимпийской победы, как ты говорил, он месяца четыре ездил по Индии, будучи главным гостем на всех спортивных и местных праздниках, выйдя по популярности в соцсетях на первое место и опередив действующего премьер-министра Нарендру Моди.

— Да, а в прошлом году на «мире» Чопра стал вторым, борясь не только с соперниками, но и травмой. В этом году тоже были проблемы со здоровьем, но он готовится в Германии, только выборочно выступая на определенных стартах, на которых мои подопечные стартовали практически на постоянной основе, плюс не пропуская еще и внутрииндийские старты, которых в расписании Чопры просто нет. Поэтому он спокойно подготовился к чемпионату мира и уже в квалификации опередил конкурентов на четыре метра, а в финале просто подтвердил свои притязания на золото. Я с ним познакомился в Будапеште, убедился в том, что это нормальный парень, абсолютно без пафоса. Пообщался с его тренером Клаусом, это уроженец ГДР, блестяще говорящий на русском, более того, у него жена русская.

Также были встречи со своими бывшими соперниками по сектору тройного прыжка Чарльзом Фридеком и Эндрю Мёрфи, итальянцем Паоло Камосси Иларией, тренером действующего олимпийского чемпиона на стометровке Марселла Джейкобса, с великим прыгуном в высоту Хавьером Сотомайором из Кубы. Поздравлял с победой греческого прыгуна Милтиадиса Тентоглу, его наставника Жору Помашки, с которым дружим уже почти 30 лет. Тепло пообщался с бывшим соперником из сборной Кубы Йоэлби Квесадой и знаменитым прыгуном в длину Иваном Педросо. На этом чемпионате ученик Йоэлби занял второе место в тройном, а ученица Ивана — рекордсменка мира Юмилка Рохас из Венесуэлы выиграла тройной. Было много интересных и теплых встреч, и, несмотря на политическую ситуацию и антироссийскую пропаганду в мире, я ни от кого не увидел в свой адрес ни одного осуждающего взгляда, что меня порадовало. А уж в Венгрии к нам вообще относятся с симпатией, достаточно сказать, что проведение чемпионата мира совпало с официальным визитом в Венгрию раиса Татарстана Рустама Минниханова.

(Окончание следует)

