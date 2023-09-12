День в истории: объединение Германии и уход Фрадкова

Чем примечательна дата 12 сентября?

12 сентября в Чистополе открыли музей Пастернака, в Казани состоялся выпуск сурдопереводчиков, в космос полетела станция «Луна-2», Михаил Фрадков ушел в отставку, был подписан Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии. Родились автор идеи герба Татарстана Назым Ханзафаров, актриса Роза Хайруллина, певица Милен Фармер, писатель Станислав Лем. Умерли писатель Леонид Андреев, хоккеист Александр Галимов, певец Джонни Кэш. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Родилась Роза Хайруллина

12 сентября 1937 года в селе Большие Кайбицы Кайбицкого района родился Назым Ханзафаров. Работал радиотехником машинно-тракторной станции в селе Дубъязы Высокогорского района, был директором местного дома культуры, секретарем комсомольской организации, методистом самодеятельного театра и заместителем директора дома культуры «Родина» в Зеленодольске, после заочного отделения историко-филологического факультета поступил в аспирантуру ИЯЛИ. Защитив диссертацию «Драматургия Наки Исанбета», продолжил работу в институте. Во время работы группы по государственным символам Конституционной комиссии Республики Татарстан предложил вариант герба со снежным барсом, который после воплотил художник Риф Фахрутдинов.



12 сентября 1961 года в Норильске родилась актриса Роза Хайруллина. Студенткой Казанского театрального училища играла в Камаловском театре, после перешла в ТЮЗ, уехала в Челябинск, потом в Самару, состояла в труппе Московского театра-студии под руководством Олега Табакова, сотрудничала с петербургским театром «Приют комедианта» и другими. Среди ее работ с казанскими кинематографистами — «Курбан-роман. История с жертвой», «Зулейха открывает глаза», «Бери да помни».

12 сентября 1990 года в Чистополе открылся мемориальный музей Бориса Пастернака. В этом доме он жил в эвакуации во время Великой Отечественной войны, переводил «Ромео и Джульетту» и «Антония и Клеопатру» Шекспира, стихи и поэмы польского поэта Юлиуша Словацкого, написал поэму «Зарево» и пьесу «На этом свете», различные стихотворения. В комнате на втором этаже сохранились его личные вещи, книги и рукописи.

12 сентября 2002 года впервые в истории Татарстана состоялся выпуск сурдопереводчиков. Первыми слушателями курсов стали 11 жителей Чистополя и Казани. В течение месяца они изучали основы языка жестов — курсы были организованы в рамках федеральной целевой программы по соцподдержке инвалидов. По окончании курсов их слушателям гарантировали трудоустройство — на телевидении, в Доме культуры им. Ласточкиной, находящемся в ведении Татарстанского отделения Всероссийского общества глухих, на социально-реабилитационном предприятии «Диф» в Казани, а также в школах рабочей молодежи.

12 сентября 2022 года «Реальное время» рассказало, что с тех пор как компании PepsiCo и Coca-Cola заявили о прекращении деятельности в России, отечественные производители напитков включились в борьбу за освободившуюся нишу на рынке и стали выпускать аналоги популярных импортных газировок. Тем более что завозить оригинальную продукцию в нашу страну, даже через Казахстан, правообладатели марок запретили. Впрочем, эксперты сомневаются, что в России смогут воспроизвести аутентичный вкус напитков.





realnoevremya.ru

Кто заменил льготы на выплаты

12 сентября 1959 года с космодрома Байконур был осуществлен запуск советской межпланетной станции «Луна-2». В СМИ ее называли «второй советской космической ракетой» («Луна-1» достигла окрестностей Луны, но не попала в нее). «Луна-2» врезалась в Луну со скоростью 3,3 км/с, оставив, предположительно, кратер диаметром от 15 до 130 метров. Обсерватории зафиксировали пылевое облако над местом падения.

12 сентября 2007 года Михаил Фрадков, девятый премьер-министр России, подал в отставку. За три с лишним года работы на этом посту его правительство предприняло следующие шаги: заменило натуральные социальные льготы денежными компенсациями, запустило проекты «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», «Здоровье», «Образование», внедрило систему ЕГАИС для автоматизации государственного контроля над объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Замена льгот тогда вызвала протесты, а появление ЕГАИС, сопряженное с техническими неполадками, вызвало алкогольный кризис.

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ФРГ закончилась

12 сентября 1921 года родился Станислав Лем, один из ведущих фантастов XX века, чьи книги были проданы общим тиражом более 40 млн экземпляров. Первый успех принес роман «Астронавты» в 1951 году, за ним последовали «Солярис», «Возвращение со звезд», «Мир на Земле», «Осмотр на месте», «Кибериада». Постепенно ушел в философскую прозу, в частности опубликовал «Сумму технологий» — о перспективах научно-технической революции.

12 сентября 1990 года в Москве был подписан Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии. Подписи поставили министры иностранных дел Великобритании, СССР, США, Франции, ФРГ и ГДР. После чего 3 октября произошло официальное объединение ФРГ и ГДР. Германская Демократическая Республика прекратила свое существование, не дожив четыре года до 41-го дня рождения.