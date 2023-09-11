«Барбигеймер» обрусел: на что идут кинопрокатчики в России

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В сентябре в Россию наконец-то «просочились» долгожданные американские кинопремьеры «Барби» и «Оппенгеймер». Однако, чтобы попасть на показы фильмов, зрителям нужно пройти целый квест. В некоторых городах зарубежные ленты обрели русские названия и стали «Быстрыми свиданиями» и «Дубаком». До Казани фильмы добрались в оригинале, однако без оговорок не обошлось. На премьеры сходила корреспондент «Реального времени».

Киновыкрутасы

Весь мир с лета обсуждает американские фильмы «Барби» и «Оппенгеймер». Их выхода зрители ждали несколько лет. Однако российский кинорынок в текущем году столкнулся с рядом сложностей. Среди них лицензирование западных новинок, которые официально в страну больше не приходят.

В первое время кинопрокатчикам удалось частично решить проблему с помощью параллельного импорта. Но в июле стало известно, что голливудские компании-мейджоры пресекли «утечки» фильмов из стран СНГ, отследив цепочку продаж по вотермаркам (особым цифровым меткам — прим. ред.). Если раньше россияне могли увидеть новинки в течение одной-двух недель с момента мировой премьеры, то теперь требуется ждать месяцами.

Тем не менее, находчивые «теневые» прокатчики нашли альтернативу. Нужно всего лишь дождаться выхода официальной копии в онлайн и перевести ее в иной формат для больших экранов. Правда, проблема дубляжа пока так и остается нерешенной.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Так называемые «серые показы» работают с помощью «предсеансного обслуживания». Выглядит это так: в афише кинотеатра указываются два фильма. Первая картина — фильм-новинка, который зрители хотят посмотреть. А вторая — «основная», как правило, короткометражка, которая идет после премьеры. Чаще всего именно она указывается в билете.

Как правило, зритель приходит в кинотеатр и видит на «кассе» или название другого фильма, или название премьерного, но с пометкой «предсеансового обслуживания». Он покупает билет, идет в кинозал и смотрит зарубежную новинку, а затем, после титров, ему показывается «основная» короткометражка.

Так поступили и с «Барбигеймером». Но не везде. Например, московский кинотеатр «Радуга» анонсировал показы долгожданных американских премьер. Однако фильмы прошли своеобразную русификацию — в кинотеатре «Оппенгеймер» стал «Дубаком»:

скриншот realnoevremya.ru/radygakino.ru

А вот так сейчас выглядит страничка с информацией о «Быстрых свиданиях» («Барби»):

скриншот realnoevremya.ru/radygakino.ru

Впрочем, режим импортозамещения включили не все кинотеатры. В других точках фильм Кристофера Нолана можно найти под оригинальным названием, как и «Барби». Правда, на «Яндекс Афише», несмотря на наличие сеансов, билеты приобрести не получается:

скриншот realnoevremya.ru/afisha.yandex.ru

скриншот realnoevremya.ru/afisha.yandex.ru

Напомним, изначально кинотеатры планировали начать показы «Оппенгеймера» 7 сентября, а «Барби» — 9 сентября.



А «Оппенгеймера» в Новой Москве показали даже раньше — еще 5 сентября.

— Премьерный показ «Оппенгеймера» таки состоялся в России. Подпольно, секретно, в одном из кинотеатров в Новой Москве. Мы посмотрели. Несмотря на запрет от Минкульта, директор точки рискнул и решился дать три часа славы истории одного из создателей ядерной бомбы. Как итог: глянуть новую картину Кристофера Нолана пришли несколько десятков человек, полностью забив небольшой зал, — сообщили в Mash.

Мнения разделились

Стоит отметить, что Минкультуры России в принципе не поддержало показы как «Барби», так и «Оппенгеймера», потому что данные картины не отвечают «целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». «Донесению национальных морально-этических ценностей и патриотическому воспитанию молодежи», по мнению замминистра культуры Андрея Малышева, способствует увеличение доли российских фильмов в кинотеатральном прокате.

Примечательно, но в Госдуме такую позицию Минкультуры осудили. Как заявил замглавы комитете ГД по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале, вышеуказанные фильмы не противоречат положениям о духовно-нравственных ценностях.

Месяцем ранее депутат Госдумы Владислав Даванков выступил с предложением принудительного лицензирования фильмов из недружественных стран. Одной из причин стало предоставление возможности россиянам увидеть «Барби» и «Оппенгеймера».



Но, обратим внимание, что среди кинопрокатчиков мнения тоже разошлись: так, например, управляющий партнер кинопрокатной компании «Наше кино» Максим Рогальский в беседе с «РИА Новости» высказал мнение, что пиратские показы «Барби» и «Оппенгеймера» несправедливы по отношению к авторам этих фильмов. По словам Рогальского, если эти фильмы не выходят в широкий прокат по желанию их создателей или другим причинам официально, значит они не должны выходить пиратским способом.

На сегодняшний день далеко не все кинотеатры собираются показывать эти картины. В частности, в пресс-службе сети «Каро» изданию заявили, что пиратские копии не демонстрируются в их кинотеатрах.



Напомним, что мировая премьера «Барби» состоялась еще 19 июля. Только за первый уикенд кассовые сборы картины составили $356 млн. Фильм о побеге самой известной и популярной фэшн-куклы из Барбиленда уже успел стать самой кассовой кинокартиной в 2023 году, обогнав такие фильмы, как «Стражи Галактики — 3» и «Братья Супер Марио в кино». Общие сборы в мире составили $1,381 млрд. Таким образом, комедия стала самой кассовой картиной студии Warner Bros. на территории США.



Сборы «Оппенгеймера» по всему миру в самом скором времени преодолеют отметку в $800 млн. По состоянию на 28 августа фильм собрал уже $777,2 млн.



Как уточняют «Известия», на двух американских хитах российская кинопрокатная индустрия «тестирует» схему, по которой будет показывать и другие новинки. Издание выяснило, что многие сети кинотеатров передают свои помещения и залы в аренду сторонним организациям, которые и показывают западные новинки.



«Билеты уже в продаже»

В Казани также стартовал прокат «Барби» и «Оппенгеймера». Но сеансы есть не во всех кинотеатрах. Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе сети кинотеатров «Алмаз Синема», фильм Криса Нолана показывают с 9 сентября, а «Барби» можно увидеть с 14 сентября.

— «Оппенгеймер» (предсеансовое обслуживание) + м/ф «Басня» в прокате с 9.09 в кинотеатре «Алмаз Синема» Гранд. «Барби» (предсеансовое обслуживание) + м/ф «Бум-бум, дочь рыбака» в прокате с 14.09 по всей сети «Алмаз синема». Билеты уже в продаже. Показы проходят в рамках предсеансового обслуживания, — сообщили изданию.

Кроме этого, «Барби» можно будет увидеть и в сети кинотеатров «Синема 5». Премьера намечена на 16 сентября. Показ также будет проходить в рамках предсеансового показа. Билеты продаются на фильм 2016 года «Остановка» режиссера Нины Бисяриной. Идет лента 7 минут.

скриншот realnoevremya.ru с сайта «Синема 5»

Как сообщили «Реальному времени« в кинотеатре «Мир«, планов на прокат нашумевших кинолент на данный момент нет.



В расписании сети кинотеатров «Киномакс» оба фильма также отсутствуют. Зато там можно посмотреть другие американские ленты. К примеру, «Индиану Джонса и колесо судьбы». В ближайшее время покажут и «Неудержимых 4». Обе ленты продемонстрируют по предсеансовому обслуживанию.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»