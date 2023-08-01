В Госдуме предложили принудительно лицензировать в России кино из недружественных стран

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В Госдуме предложили провести в России эксперимент по принудительному лицензированию фильмов из недружественных стран, соответствующее обращение вице-спикер ГД Владислав Даванков направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Даванков обратил внимание, что в прошлом году кассовые сборы в российских кинотеатрах упали по сравнению с 2019 годом на 57,2%, а по количеству проданных билетов снижение составило 62%.

Парламентарий также напомнил о том, что в мае 2022 года Минфин России отказался выделить кинотеатрам финансовую поддержку в размере 6,5 млрд рублей, так как средства из бюджета перераспределяются на первоочередные задачи. По этой причине, считает Даванков, «предоставление российским кинотеатрам возможности показывать кинокартины без согласия правообладателей будет являться наиболее оптимальной мерой поддержки». Эта мера позволит отрасли компенсировать убытки без необходимости предоставления финансовой помощи со стороны федерального бюджета.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В письме парламентарий просит поручить российскому правительству оценить «целесообразность разработки постановления правительства РФ, предусматривающее введение в экспериментальном режиме механизма принудительного лицензирования кинокартин из недружественных стран в августе 2023 года в целях предоставления возможности российским гражданам посмотреть в российских кинотеатрах такие картины, как «Барби» и «Оппенгеймер».

Даванков уточнил, что после введения санкций и ухода мировых производителей фильмов, россияне все же могли посмотреть в кинотеатрах картины из недружественных стран через схему «предсеансового обслуживания».

По словам депутата, это «серый» показ фильмов, которые официально не представлены дистрибьюторами на территории России. Однако в конце июля этого года стало известно, что кинокомпании-мейджоры узнали об этой «схеме», поэтому теперь премьеры фильмов пройдут «не в кинотеатральном формате из-за отсутствия копий, а в онлайн-версии, которая будет выложена на цифровых платформах».



realnoevremya.ru/Максим Платонов

В письме, которое приводит ТАСС, Даванков также попросил проинформировать о причинах приостановления работы по согласованию предложения Минюста разрешить в России прокат иностранного кино из недружественных стран без согласия правообладателей.



Комитет Совфеда предлагал ввести в 2023 году мораторий на административное наказание в отношении кинотеатров за показ иностранного кино без прокатного удостоверения. В январе депутаты уже обсуждали разработку законопроекта о принудительном лицензировании западных фильмов. Рассчитывалось, что благодаря данной инициативе иностранные фильмы можно будет легально показывать в кинотеатрах.

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Илина Хакимова