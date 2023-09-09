«Выставляют желаемое за действительное»: почему коливинг так и не прижился в Казани

Как считает эксперт, такой вид жилья еще даже не начал нормально развиваться в столице Татарстана

Фото: Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В западных странах активно развивается такой вид сожительства, как коливинг. Его можно сравнить с российскими общежитиями или советскими коммуналками. В российских крупных городах вроде Москвы и Санкт-Петербурга он тоже понемногу набирает обороты, но пока полномасштабно еще не развился. До Казани коливинг и вовсе практически не добрался. Как говорит замгендиректора компании «А-девелопмент» Владимир Шайхиев, это направление в данный момент еще даже не развивается, а все варианты, которые есть, люди выдают «как желаемое за действительное». Подробности того, что такое коливинг, какие перспективы у него есть в Татарстане и сколько стоит жизнь там, — читайте в материале «Реального времени».



Духовные практики, комнаты по цене квартиры: что предлагает коливинг в Казани

Понятие коливинг можно описать, как так называемые здания смешанного пользования. Они объединяют в себе множество небольших спальных комнат, общие рабочие, бытовые или развлекательные зоны, под которые отведены целые этажи.

В большей степени это понятие свойственно США и Англии. В Америке коливинг начал развиваться с нью-йоркской компании WeWork, владеющей коворкингами по всему миру. Это здания с компактными меблированными апартаментами, обитатели которых в них только спят и принимают душ. Для остальных потребностей есть общие зоны — кухня, рабочее пространство, студия йоги, прачечные и даже SPA.

В Британии же вид коллективного жилья берет свое начало от проекта The Collective. Такие же маленькие комнаты по 10 квадратных метров, а зоны общего пользования удовлетворяют все потребности современного человека: просторные кухни-гостиные для работы и приема пищи, кинотеатр, спортзал, библиотека и терраса на крыше, где можно устраивать вечеринки под открытым небом.

Понятие коливинга можно свести к доработанной версии советской коммунальной квартиры с более функциональными и благоустроенными общими помещениями. В современном мире, когда границы между работой и домом, развлечением и образованием размываются, люди нуждаются в пространстве, где они могут жить, работать и общаться без необходимости поиска единомышленников в интернете и на вечеринках. Они уже рядом, в целостной среде.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Около четырех лет назад такой вид совместной жизни еще только начинал делать свои первые шаги в России, подобные проекты уже активно работают в Москве, Санкт-Петербурге и на берегах Черного моря. В Казани же коливинг пока особо никак не развивается. Найти разнообразие вариантов в Сети не так уж и просто. Первые попавшиеся ссылки ведут лишь на пару проектов. Пока что они напоминают больше хостелы с некой культурной программой по вечерам, но не более. В одном из таких домов, например, в центре Казани берут в жители «близких по духу и роду деятельности» людей. А для объединения жильцов организаторы коливинга обещают проводить мастер-классы, воркшопы и мастермайнды, «направленные на то, чтобы резиденты и гости не просто жили вместе, а помогали друг другу расти личностно и профессионально» .

Номера в таких домах имеют разную цену: стандарт — 22 тысячи рублей в месяц, комфорт — 24 тысячи рублей в месяц, а VIP-апартаменты обойдутся в 26 тысяч рублей в месяц. Постояльцам предлагают комнаты от 17 квадратных метров до 28 «квадратов». В стоимость включены все коммунальные платежи, интернет, клининг, парковка, услуги по содержанию территории, пользованием мангалом и беседкой.

Еще один коливинг, который первым попадается в поисковике, обещает духовные практики. Владельцы апартаментов утверждают, что они заботятся об окружающем мире и здоровье людей. Там выступают за ЗОЖ (не пьют алкоголь и не курят), предпочитают вегетарианство и занимаются раздельным сбором отходов. Взамен предлагают выращивать в саду еду и цветы, сидя в беседке у костра. В качестве развлечения для гостей хостела организовываются танцевальные и медитативные практики, кинопросмотры, мастер-классы, концерты с хрустальными поющими чашами и хангом, а также практикой стояния на гвоздях. Как указано в социальных сетях коливинга, у них есть два коттеджа в Казани и еще один в Сочи. При этом цена проживания не указана, чтобы узнать ее, нужно обращаться к администратору и обсуждать вопросы проживания с ним.

«Коливинг больше история про девелоперов, которые занимаются реконструкциями зданий»

Как говорит заместитель гендиректора компании «А-девелопмент» Владимир Шайхиев, коливинг — это, по сути, коммуна. На развитие этого направления он смотрит позитивно.

— Но я не знаю, чтобы в Казани оно развивалось. В Москве, да, такое практикуется. У нас, скорее, выставляют желаемое за действительное. В Казани есть кому заняться этим направлением. Коливинг в первую очередь рассчитан на молодежь, у кого еще нет детей, свободных людей. С точки зрения бизнеса апартаменты всегда будут сдаваться под проживание. Это очень классно. При правильном выборе локации, оптимизации дополнительных пространств, что немаловажно. Ведь такой вид жилья предполагает дополнительные зоны, но напрямую они деньги не приносят. Это больше инфраструктурная история. При правильном противовесе всего этого можно создать интересный продукт, — объяснил эксперт.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

По его словам, застройщики в Казани не ориентированы на коливинг. От них Владимир Шайхиев пока не слышал таких предложений. Как подчеркнул собеседник «Реального времени», коливинг — это история больше об апартаментах, нежели о квартирах.

— Например, есть некий замечательный земельный участок, где можно было бы сделать квартиры, но там нужно посадить какой-то коммерческий объект. А апартаменты ведь не должны иметь статус квартиры, это же может быть и нежилое помещение, поэтому их и открывают, но у нас застройщики заточены под большие форматы, массовую застройку. Коливинг больше история про девелоперов, которые занимаются реконструкциями зданий, я не думаю, что он развивается с нулевого цикла, — заключил заместитель гендиректора компании «А-девелопмент».



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Александр Зарипов