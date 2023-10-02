«Ходит пара автобусов и троллейбус»: оптимизацию городского транспорта в Казани могут перенести на 2024 год

Всего разработано три варианта проекта оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани продолжаются разговоры об оптимизации сети городского пассажирского транспорта. Нововведения собирались ввести до конца 2023-го, но, как сегодня сообщили сами представители исполкома, программа, возможно, сдвинется на 2024-й. Всего разработано три варианта проекта оптимизации маршрутной сети. «Реальное время» — о том, когда начали разрабатывать изменения в городском пассажирском транспорте, что должны учесть при разработке схемы городские власти и как работа автобусов и троллейбусов доводит до скандалов.



«Ехать приходится с пересадками и в объезд»

О внесении изменений в городскую маршрутную сеть стало известно после возмущения горожан. Например, казанцы недовольны тем, что не могли добраться до «Чаши» без пересадок, а также столкнулись с плохой работой общественного транспорта в районе улицы Чистопольской.

— В течение нескольких лет практически неорганизованный маршрут транспорта по улице Чистопольской, приходится идти за 10–15 минут до проспекта Ямашева и на полных автобусах ехать на работу. Ходит всего пара автобусов и троллейбусов. Из которых доступность — на «квартале» и кусок центра, а вот Советский район — самое популярное направление — недоступно, да и Авиастроительный с Кировским районы тоже не особо доступен для посещения, — негодует Александр.

— Уже в который раз хочу и не могу посетить мероприятие на «Чаше». Ехать приходится с пересадками и в объезд. До метро тоже еще добраться надо. Нет ни одного транспорта, чтобы доехать туда без пересадок, — сетует Анастасия.

Realnoevremya.ru (архив)

Еще недавно мэрия сообщала: «Разрабатываются проекты по оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта с учетом современных условий проживания. Изменения, согласно рекомендациям ОАО «НИИАТ», планируется внести в текущем году».

Сегодня же власти сообщили, что введение новшеств могут перенести на 2024 год.

— На основании комплексного обследования пассажиров на всех видах городского пассажирского транспорта и с учетом требований горожан «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» разработал три варианта проекта оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта. Изменения планируется внести в 2023—2024 годах, — рассказали в городском исполкоме.

«Реальное время» направило запрос в пресс-службу НИИАТ, но ответа на момент публикации не поступило.

Стоит сказать, что НИИАТ уже давал рекомендации чиновникам из Казани по работе маршрутной сети городского транспорта. К помощи НИИ автомобильного транспорта (НИИАТ) исполком прибегает уже не в первый раз. Общение с организацией ведется с 2014 года. Тогда эксперты представили Ильсуру Метшину свое видение решения проблем в Казани. Основной целью встреч стал вопрос повышения надежности транспортной сети в масштабах всего города. И во главе угла — приоритеты общественных интересов перед частными лицами, в том числе развитие общественного транспорта и парковочная политика в соответствии с выделенными задачами.

К слову, метробусы мэр Казани обещал в 2019 году. Как сказал тогда градоначальник, предложено построить три линии метробуса протяженностью более 50 километров. Ориентировочная стоимость строительства — 6 миллиардов рублей. Метшин выразил уверенность в том, что появление метробусов позволит сократить время в пути для пассажиров, уменьшить количество городского транспорта, а также повысить безопасность дорожного движения и экологию.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Петух пока не клюнул»

Идею по изменениям в работе общественного транспорта и его оптимизации в Казани «Реальное время» попросило прокомментировать директора Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаила Блинкина. Он пояснил, что для внесения изменений исполком должен нанять квалифицированную проектную контору, которая занимается расчетами. А дальше все будет защищено от тех изменений, которые необходимы городу.



— Нужно понять, где дублируется транспорт, провести исследование. В любом городе России и мира есть проблема маршрутов, другой вопрос в том, что наконец квалифицированная организация привлекает городские власти к разработке, чтобы это было сделано хорошо. Из-за того, что сплошь и рядом с маршрутами в городе возникли проблемы, по-другому просто не бывает, они сложились исторически. «У нас на большинстве автобусных маршрутов, во всех проблемных городах, эта традиция тянется с консервативных советских времен», — считает Блинкин.

Как подчеркнул Блинкин, со времен СССР уже прошли десятки лет, в городах поменялась застройка, места применения труда. Следовательно, к разработке новой транспортной сети необходимо подойти осторожно, провести выводы, понять, где его нужно посмотреть на дублирование, провести ратификацию маршрутов, понять, какие из них будут магистральными, а какие подвозные.

— Обновление сети — это нормальная практика. Казань на фоне других столиц России выглядит более или менее прилично. Петух пока не клюнул. Но власть, видимо, хочет сделать хорошо, а не выглядеть более или менее прилично, — заключил эксперт.



Работа на общественном транспорте доводит до скандалов



Организация общественного транспорта в Казани уже давно сталкивается с множеством проблем у горожан, что приводит к скандалам и публичным разборам полетов. Так, в 2021 году казанские чиновники устроили транспортный коллапс, изменив схему движения автобусного маршрута №31. Три километра оформленной городской трассы на улице Меховщиков были перекрыты. В «зону отчуждения» попала школа №1 и ряд офисных центров. Возмущенные горожане, для которых это стало полным сюрпризом, забросали мэрию жалобами. На «деловом понедельнике» мэр города Ильсур Метшин строго отчитал причастных, которые, как выяснилось, дважды переделывали схему движения, потому что ошиблись в первый раз



Как объяснил тогда замруководителя исполкома, курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли, Ильдар Шакиров, изначально была предусмотрена и схема движения 31-го маршрута автобуса. Но после того, как она была запущена, вскрылось: должностные лица не предусмотрели, что в трехкилометровую зону перекрытия попала школа №1, в которую невозможно ни пройти, ни проехать, а также парализовано движение на предыдущем образцовом участке, по которому двигался транспорт, в том числе и общественный.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Проблема с транспортом — еще и его старость. Перевозчики Казани обратились к пассажирам с просьбой заранее планировать с наступлением осени время посещения общественного транспорта в связи с возможной задержкой автобусов по определенным причинам.



Автобусы старше 10 лет работают на маршрутах №5, 6, 10а, 18, 33, 35а, 35, 37, 43, 46, 53, 54, 60, 62, 63, 68, 71, 72, 75, 84, 89, 90, 94. Если автобус старше 10 лет сошел с маршрута, на остановку приедет следующий по расписанию автобус.

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