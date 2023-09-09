Великие воины Татарии: Узбек, столп веры в стране татар

Военачальник, дипломат, великий правитель Улуса Джучи (Золотой Орды). Часть 7-я

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Martial Arts of a Turkic world №20. The Uzbek Khan. Start»/youtube.com, аккаунт Jibek Joly TV. Портрет хана Узбека 1339 г. авторства А. Далорто

«Реальное время» продолжает рассказывать о полководцах, военных организаторах и героях войн, которые либо представляли татарский народ, либо оказали серьезное влияние на его становление. Наша цель — показать боевой дух праотцев татар и других народов, населяющих Россию. Продолжаем цикл материалов рассказом о хане Улуса Джучи — Узбеке, одном из крупных политиков и полководцев, при котором этот ключевой регион Золотой Орды достиг наивысшего расцвета и могущества.

Смелость и удача

Купец и путешественник Ибн Батутта писал о нем: «Он один из тех семи царей, которые величайшие и могущественные цари мира».

Хан Улуса Джучи Узбек, был сыном Тогрылчи (Тогрылджи), побочного сына Менгу-Тимура. Он получил обычное придворное образование и готовил себя к военной карьере. При этом он проявлял влечение к знаниям и учился у суфийских проповедников, приняв ислам. В списке на престолонаследие он был далеко не главным претендентом на трон. Но его семья пользовалась поддержкой мусульманской части элиты, с тревогой наблюдавшей как при дворе Токты их оттесняли от трона. В стране назревал кризис и новая междоусобная война между мусульманами и буддистами, сторонниками разной политической ориентации. Но большой войны не желала татарская аристократия. Возник заговор. Его возглавили мать Узбека Баялунь, его дядя Байтемир и карачибек Кутлуг-Тимур. После смерти Токты зимой 1313 года они организовали заговор, в результате которого был убит сын Токты Ильбасмыша. На трон был возведен Узбек, который жестоко подавил сопротивление части эмиров — сторонников монгольской ориентации в основном несториан и буддистов.

Проявив смелость и использовав удачное стечение обстоятельств, Узбек, придя к власти, стал проводить политику централизации страны и объявил ислам государственной религией. Он даже чеканил монеты со своим полным именем — Султан Мухаммад Узбек-хан. Но при этом он придавал больше значение стабильности правящего военного сословия, помня, как ему ответили на призыв принять ислам: «Ты ожидай от нас покорности и повиновения, а какое тебе дело до нашей веры и каким образом мы покинем закон и устав (Йасу) Чингисхана и перейдем в веру арабов». Проявляя уважение к традициям и привилегиям аристократии, Узбек заставил элиту и чиновничество принять ислам.

При Узбек-хане продолжалась активная градостроительная политика, была отстроена новая столица государства Сарай ал-Джадид, развивалась международная торговля и упорядочена налоговая система. Все эти реформы и нововведения заложили прочный фундамент под успешную внешнюю политику.



скриншот realnoevremya.ru из видео «Тюркский мир». Узбек Хан. Начало»/youtube.com, аккаунт Jibek Joly TV

Возвышение Москвы



Аль-Айни писал о хане: «Он был человек храбрый и отважный, религиозный и набожный, почитал правоведов, любил ученых, слушался [советов] их, доверял им, был милостив к ним, посещал шейхов и оказывал им добро».

Важной задачей Узбек-хана стало укрепления ханской власти на Руси. Вместо прямого правления и управления баскаками, он сделал ставку на сбор налога самими русскими князьями. В противовес усилению Тверского княжества Узбек сделал проводником своей политики московского князя Юрия Даниловича, дав ему великое владимирское княжение. А чтобы упрочить политический союз в 1317 году Юрию была отдана в жены сестра Узбек-хана Кончака. Это вызвало сопротивление Твери, которое вылилось в восстание, подавленное силой «великой рати» московских и татарских войск. Разгром Твери, усилил Москву, князья которой стали верными вассалами Узбека, что заметно усилило власть хана на Руси.

На юге Узбек провел большую войну с Польшей в ответ на попытку захватить Галицкое княжество польским королем Казимиром (1340 год) и внедрить там католичество, пользуясь покровительством папы римского Бенедикта XII. В 1341 году русско-татарские войска вторглись в Польшу и отбросили польское войско за Вислу. Потом окружили и осадили город Люблин. В результате власть Узбека в Галиции была восстановлена, а православные княжества заключили союз, «сохранив их ритуал, права и обычаи». Тем самым Узбек-хан укрепил свою власть в русских княжествах, защищая их от католического наступления.

Миниатюра Лицевого летописного свода. скриншот realnoevremya.ru из видео «Правильное чтение». Лицевой летописный свод ХVI века»/youtube.com, аккаунт «Мир Белогорья»

Война и дипломатия на Ближнем Востоке

Аль-Муфаддаль ибн Абуль-Фадаиль писал о нем: «…Это молодой человек красивой наружности, отличного характера, прекрасный мусульманин, храбрый и энергичный».

Во время правления хана Узбека, войска Улуса Джучи продолжили войну против Ильханидов (Хулагуидов), династии правившей в Иране с середины XIII века. Стратегической целью Узбек-хана был захват северной части Великого Шелкового пути в Закавказье. Инициатива в военных действиях принадлежала Узбек-хану. Зимой 1318 года его войска, опираясь на крепость Дербент, вторглись в Закавказье и дошли до берега Куры, где их встретили войска Ильханидов. Локальные стычки ничем не завершились. Спустя нескольких лет затишья в 1325 году войска Ильханидов прорвались через Дербент и дошли до р. Терек, но отступили при известии о наступлении татарских войск. Война продолжилась спустя годы, когда хан Абу-Саид решил нанести решающее поражение Узбеку, но он умер в походе. В ответ хан Узбек в 1236 году вторгся в Закавказье и опять был остановлен на берегу Куры. Хотя эти войны не принесли победы Улусу Джучи, но они истощили силы Ильханидов, и уже сын Узбека Джанибек нанес им поражение, заняв Тебриз.

Эта война способствовала укреплению дипломатических и торговых связей с Мамлюкским Египтом, которые, кроме обычного военно-дипломатического союза против Ильханидов, дополнились религиозными и династическими связями, включая брак султана Египта и сестры Узбека Тулунбии (1319—1320 год).

Время правления хана Узбека стало эпохой наивысшего расцвета военной мощи Улуса Джучи, укрепления его международного авторитета. При нем татарское государство стало центром ислама на севере. Недаром арабские дипломаты уважительно называли ханов из рода Джучи (сына Чингисхана), правящих в Золотой Орде, «мечом ислама в северных землях».

Искандер Измайлов