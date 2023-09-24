Прокрастинация. И почему это не про лень

Модное явление стало компромиссом между строгостью по отношению к себе и выполнением дела

«И что с этим делать» — абсолютно новый проект «Реального времени» об устройстве психики и психологии в жизни человека. В первом выпуске Альсина Газизова вместе с Елизаветой Горловой — практикующим психоаналитиком, членом ассоциации клинического психоанализа и психотерапии Санкт-Петербурга, исследует прокрастинацию. В чем ее причины, в какие ловушки мы попадаем, почему советы не дают результата, а у прокрастинации тот же внутренний механизм, что и у перфекционизма?

Смещенная активность



Некоторые сравнивают прокрастинацию с ленью. У этих явлений разная основа. Лень — это пассивное состояние, а прокрастинация — активное. И, по-моему, лень приятна, человек не делает того, чего не хочет, потому что искренне не считает это важным. Прокрастинация же сопровождается чувством вины, и не только.

— Лень не всегда приятна, — считает Елизавета Горлова, — иногда за то, что мы заленились, потом можем долго себя ругать — такое довлеющее Сверх-Я [формируется в процессе воспитания и отвечает за моральные установки человека, нормы поведения]. Тогда как прокрастинация дает возможность создать некий компромисс между строгостью по отношению к себе и выполнением дела — мы же делаем что-то, что может быть не является приоритетным, но все же важным для жизни.

иллюстрация Евгения Фёдорова/realnoevremya.ru

Действительно, прокрастинацию объясняют с помощью смещенной активности. Наблюдение провели, по обыкновению, на хомячках. Исследуемую группу грызунов раздражала вибрация клетки, но они не могли из нее выбраться. И в итоге начали умываться.

У них не получалось направить энергию в конструктивное русло. Оставалось слить ее. Активность была смещена в сторону бесполезного в этом случае занятия. Наша жизнь сложнее жизни хомячков, поэтому ситуации, вызывающие у нас прокрастинацию, разнообразнее.

Это, как правило, внутренние противоречия: устал, но заставляю себя работать; убеждаю себя, что нужно сделать, но не верю в это; делаю по чужой просьбе, хотя мне это не надо; хочу выполнить задачу, но боюсь неудачи. Внутренний конфликт создает преграду для направления действия.

Усталость, страх и стыд

Безусловно, говоря о причинах, следует учитывать нашу индивидуальность и уникальность каждого случая. Да, это может быть банальная усталость. Не всегда получается отследить накопившееся переутомление, и тогда переключение с одного вида деятельности на другой будет своеобразным отдыхом. Вообще у нас жизнь в целом устроена фазами напряжения и расслабления. И за вдохом следует выдох. Важно не винить себя за те моменты, когда мы в своей жизни делаем выдох.

По мнению Елизаветы Горловой, завышенные ожидания также могут послужить причиной прокрастинации. План был один, но он далек от реальности. А исполнение этого плана может привести к выгоранию, провалу и к чувству стыда за беспомощность и бесполезность. Или, например, работа может просто не нравиться. И вот здесь можно посмотреть шире — не нравится, потому что ассоциируется с чем-то неприятным или не нравится темп работы, или она одна и та же и в ней уже нет ничего интересного, или это работа по принуждению.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Еще причиной может быть страх: приблизиться к желанию или страх сделать ошибку. Как следствие, источником может стать стыд — кто-то увидит совершенные ошибки и тогда будет замечено непрофессиональное поведение.

Ловушки прокрастинации

С психоаналитической точки зрения, прокрастинация — особый способ приближения к собственному желанию. Человек оставляет себя в позиции желающего. Откладывая дело, мы тем самым оставляем его в нашей жизни. «Наши мысли крутятся вокруг невыполненной задачи, мы размышляем, ругаем себя, планируем взяться за нее на следующий день, рассказываем об этом другу или психологу, читаем про прокрастинацию. То есть находим способ желать, а не исполнять свое желание. Потому как исполнение желания приведет к смерти самого желания — надо будет искать новый объект для движения», — рассуждает психоаналитик Горлова.

Далеко не всегда прокрастинирующий человек осознает иррациональность своих действий и знает, что они приведут к разного рода неприятностям.



— Если это единоразово происходит, мы можем не заметить и логически объяснить себе через смену приоритетов: появились более важные дела, устал, не успел. И совсем по-другому, если эти действия повторяются, начинают вносить существенные изменения в вашу жизнь, если начинаются неприятности или вы подвергаетесь большому стрессу в результате откладывания дел, — продолжает Елизавета Горлова. — Одной из ловушек прокрастинации можно назвать то, как она воспринимается социумом. Сейчас эта тема очень популярна. Этим термином можно прикрывать любые действия, где вы не выполняете нужные вам дела.

иллюстрация Евгения Федорова/realnoevremya.ru

По ее мнению, другой ловушкой может стать убеждение самого человека, что прокрастинация — это просто лень, отсутствие силы воли или нехватка мотивации. «И тогда приходит на помощь интернет: если есть простой вопрос, то должен быть и простой ответ на него. И мы ищем какие-нибудь когнитивные установки про то, как же преодолеть прокрастинацию. Но проблема в том, что зачастую эти советы не дают результата. Более того, иногда мы откладываем на потом сам поиск решения прокрастинации. То есть прокрастинируем саму прокрастинацию.

Основное противоречие прокрастинации

— Интересно, но основным противоречием прокрастинации является стремление к идеалу, перфекционизм. По сути, механизм и там и там одинаковый. В прокрастинации через иные действия мы не даем себе подступиться к основной идее. А в перфекционизме мы, хотя и движемся в направлении своей цели, но не даем себе ее достигнуть. Цель все время маячит впереди, наши мысли и наша жизнь крутится вокруг нее, но желание наше не осуществляется. Если в случае перфекционизма субъект уходит от чувства вины: вон сколько дел было сделано и отвечает внутреннему императиву «достигай», то в прокрастинации субъект избегает чувства стыда от собственных ошибок — вдруг кто-то увидит, что все не так профессионально, — говорит Елизавета Горлова.

иллюстрация Евгения Федорова/realnoevremya.ru

По ее мнению, если мы создаем себе некие ритуалы, пишем планы и всячески готовим себя к выполнению дела — это своего рода обсессивное кружение (обсессия — навязчивые, нежелательные, непроизвольные мысли, — прим. ред.).

— Зигмунд Фрейд в своей работе «По ту сторону принципа удовольствия» предположил, что бессознательные силы, проявляющие себя в повторении, находятся на службе у саморазрушения. Но это саморазрушение иного порядка, чем мы привыкли слышать об этом. По сути дела, любая жизнь заканчивается смертью. Любое дело, какое бы мы ни делали — оно тоже закончится. В соответствии с законами психической экономии принцип удовольствия представляет собой тенденцию либо полностью освободить психику от возбуждения, либо как минимум уменьшить стимуляцию до терпимого постоянного уровня. Следовательно, окончательным условием удовольствия будет состояние, свободное от напряжения. И тогда субъект может использовать самые разные окружные и обходные пути, представляющие собой разнообразные феномены жизни, так как именно отсрочка смерти приносит наслаждение, — говорит Елизавета Горлова.

Противоречивая пара достигаторства и гедонизма

Можно рассматривать прокрастинацию не только как психологический, но и как социальный феномен. Сегодня есть противоречивые установки в обществе: одновременное сосуществование культа достижения и наслаждения. И это сказывается на нас. Возможно ли вообще найти какой-то баланс в этой противоречивой паре достигаторства и гедонизма...

— Помимо императива успешного успеха, мы еще можем говорить о другом требовании социума — наслаждайся. А это уже позволяет посмотреть на поведение совершенно иным образом и найти элементы удовольствия в прокрастинации. Пока в моде достигаторство именно оно признается нравственным, а действия, которые ему противоречат — осуждаются. И наоборот. Как только прокрастинация будет признана социально одобряемым поступком, то и актуальность эта тема потеряет, а человечество будет размышлять над новой проблемой страдания, — рассуждает психоаналитик Елизавета Горлова.

предоставлено realnoevremya.ru Елизаветой Горловой

По ее мнению, важно не бежать за моралью, а попробовать понять мотив своего кружения вокруг деятельности. Не отмахиваться от прокрастинации или лени, как от осуждаемого поступка, а пробовать понять свое желание. «И проблема в том, что в первую очередь сомнению будет подвергаться само желание, так как оно будет противопоставляться долгу или необходимости — как нередко мы слышим от близких. Или же уже внутренний интроецированный голос говорит: «мало ли чего ты хочешь — надо — делай!». В этом суждении желание представляется как нечто эгоистичное, крайне субъективное, то, что в повседневной жизни мы можем назвать капризом и противопоставляется долгу, опирающемуся на идею блага», — говорит психоаналитик.

Как считает Елизавета Горлова, в случае прокрастинации есть несколько вопросов, которые настойчиво требуют прояснения и анализа:

почему мне надо сделать дело, к которому я не хочу подступать;

почему выполнение дела или его завершение для меня такое пугающее;

что происходит во время откладывания — что я от этого получаю.

Практикующий психолог Альсина Газизова https://t.me/alsina_psy Автор проекта «И что с этим делать». Почта для предложений alsina.gazizova@gmail.com

