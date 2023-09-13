Алсу Хамаеву обязали уточнить будущий облик старинного дома в центре Казани

Фото: скриншот realnoevremya.ru сайта акта ГИКЭ

Предпринимательнице Алсу Хамаевой пришлось скорректировать документацию о застройке элитного жилого комплекса в историческом центре Казани. Застройщику поручили дополнить раздел данными о том, как будут восстановлены двухэтажный дом и брандмауэрная стена XIX века на ул. Бутлерова, 20. До недавнего времени они оставались единственными уцелевшими постройками среди скандально снесенных старинных зданий на этом участке. К знаковому месту приковано внимание градозащитников, убедилось «Реальное время». Однако ввиду аварийного состояния фундаментов и эти последние объекты были демонтированы: противопожарная конструкция — полностью, а жилой дом — наполовину.



Еще один элитный ЖК в центре Казани

По соседству с размороженным этим летом на Бутлерова многоэтажным долгостроем, за реконструкцию которого взялась близкая к Равилю Зиганшину компания, развернулась еще одна стройка. Работа закипела на площадке, где планирует возвести элитный жилой комплекс переменной этажности Алсу Азатовна Хамаева, чьи фамилия и отчество позволяют предположить наличие родства с бывшим экс-главой МЗИО РТ, а ныне главой комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азатом Хамаевым, у которого есть две дочери. Предпринимательница указана единственным бенефициаром застройщика — ООО «СЗ «Премия».

На участке построят многоквартирный жилой дом переменной этажности: в два и четыре надземных этажа и один подземный для паркинга. Под него уже роют котлован глубиной 4,6 м, работает спецтехника.

На участке построят элитный многоквартирный жилой дом, под него уже роют котлован. скриншот realnoevremya.ru сайта ГИКЭ

«Золотая» земля в центре Казани досталась девелоперу с «обременением» — несколькими старинными деревянными домами. Три из них успели снести, пока не вмешалась общественность, оставшиеся постройки взяли под охрану.

В результате еще прошлой осенью на участке оставались единственный уцелевший полукаменный дом и брандмауэрная стена XIX века — постройки, которые застройщик должен реконструировать. К этому обязывает статус строения — исторически ценного градоформирующего объекта.

Еще прошлой осенью на участке оставались единственный уцелевший полукаменный дом XIX века и брандмауэрная стена. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Как на Бутлерова восстановят исторически ценный градоформирующий объект

Правда, на сегодня противопожарная конструкция разобрана полностью, а дом наполовину — у него остался лишь первый кирпичный этаж. Собственнику участка разрешили их демонтировать ввиду аварийного состояния фундамента и стен, с обязательством в дальнейшем восстановить оба строения. По этой причине застройщику вернули документацию на доработку.



— Учитывая представленное заключение по результатам технического освидетельствования фундаментов и кирпичных стен первого этажа рассматриваемого объекта, считаем возможным проведение демонтажных работ с последующим воссозданием объекта в первозданном виде, при условии сохранения объемно-пространственных характеристик, конструктивных, стилистических и архитектурных особенностей, составляющих предмет охраны исторически ценного градоформирующего объекта, — указал в своем письме застройщику председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин.

В то же время в ведомстве обратили внимание на то, что в согласованной документации по обеспечению сохранности ОКН «Культурный слой исторического центра Казани XI—XVIII вв.» нет сведений о разборе и восстановлении старинных построек на Бутлерова. «Учитывая изложенное, считаем необходимым дополнить ранее разработанный раздел сведениями в части производства работ по демонтажу с последующим восстановлением фундаментов и наружных кирпичных стен первого этажа», отметили в руководстве комитета.

Над корректировкой документации работали специалисты Института археологии им. А.Х. Халикова АН РТ, они внесли в раздел новые данные. Элитный жилой комплекс будет построен на земельном участке с кадастровым номером 16:50:011102:1753 общей площадью 2 736 кв. м. Площадь застройки здания составляет — 1 200,6 кв. м (по генплану), площадь строительного котлована — 2 089 кв. м; глубина котлована достигает 4,6 м.

Правда, на сегодня противопожарная конструкция разобрана полностью, а дом наполовину — у него остался лишь первый кирпичный этаж. скриншот realnoevremya.ru акта ГИКЭ

В границах проектируемого строительного котлована и располагался кирпичный брандмауэр и деревянный нежилой дом — исторически ценный градоформирующий объект «Дом жилой, XIX в.». На этапе разработки, как указали разработчики документации, проектных материалов, в отношении перечисленных объектов не поступало. Но застройщик представил эскизные проекты исторического особняка, который планирует восстановить. Судя по всему, к дому планируется сделать пристрой — в виде торговой лавки.

Как указали специалисты, формирование квартала на участке было ограничено рельефом местности — холмистой территорией с многочисленными оврагами: «Благодаря чему сложившиеся в XVIII—XIX вв. кварталы практически не изменили своих очертаний до наших дней. В силу того же рельефа местности, и как следствие сложности строительного освоения данной территории, образование полноценного квартала здесь стало возможным лишь во второй половине XIX в». Также сообщается, что с 1872 г. домовладением владел казанский мещанин Василий Родионович Федоров. За 1872 и 1889 годы сохранились документы о строительных работах, проведенных им на участке.

Формирование квартала на участке было ограничено рельефом местности: холмистой территорией с многочисленными оврагами. скриншот realnoevremya.ru акта ГИКЭ

— За 1872 г. сохранился план участка со всеми находящимися на тот период строениями и предполагаемой постройкой каменной лавки (магазина) между деревянным флигелем и брандмауэром, которая сохранилась в полуразрушенном состоянии до сегодняшнего дня. В 1889 г. на том же участке было одобрено строительство двух деревянных холодных служб. План также интересен экспликацией строений, которые существовали в тот период на территории домовладения, — пишут разработчики.

В 1906—1908 годах усадьбой владели наследники мещанина — Родионовы (они

же Федоровы) Яков и Афанасий Васильевичи. В дальнейшем собственницей дома была вдова чиновника Стахеева Людмила Иосифовна. Далее имущество переходило из рук в руки: в 1916—1917 гг. крестьянин Казанской губернии Улыбин Николай Яковлевич, 1917 — 1919 гг. коллежский секретарь Масляников Василий Иванович с супругой Евгенией Прокопьевной, в 1920—1923 гг. комплекс был на балансе Управкоммунхоза.

Застройщик представил эскизные проекты исторического особняка, который планирует восстановить. скриншот realnoevremya.ru акта ГИКЭ

скриншот realnoevremya.ru акта ГИКЭ

«Объект явно будет недешевым»

— При согласовании эскизного проекта дома будут смотреть, как он вписывается в архитектурный ансамбль улицы. Здесь напрашивается аналогия с особняком на ул. Большой Красной у Кремля, я прямо смотрю на эскизы и вижу те объекты. Не могу сказать, что они были быстро и удачно заселены коммерческими арендаторами. Но опять же время показывает, что и арендная ставка все же вырастает до ожиданий инвесторов, обладающих этими объектами. Поскольку объект явно будет недешевым, судя по местоположению. Не удивлюсь, если его выставят за 300—350 тысяч за квадратный метр, — считает руководитель АН «РеАагентство» Юрий Чикиров.

Свою прежнюю функцию — жилого дома — особняк вряд ли сохранит. По мнению экспертов, владельцы особняка выставят его на продажу или будут сдавать в аренду, как помещение свободного назначения (ПСН). Арендаторы сами решат — открыть ли здесь офис, торговую точку или объект бытового обслуживания. «Скорее всего, застройщик, как обычно, сделает максимально универсальное назначение объекта».



— Самое подходящее, наверное, офис. А в ретейл я там особо не верю. Потому что студенты все внизу, автомобильный трафик сквозной, точек притяжения там особых нет. Для гостиницы дом маленький. Если общепит, то там через дорогу столовая. Поэтому мое мнение — самое лучшее назначение это офис. В случае сдачи объекта в аренду с чистовой отделкой, ставка могла бы быть в пределах 1,5—2 тысячи рублей за «квадрат». Думаю, сдадут какой-нибудь компании, — считает генеральный директор АН «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров.

Несмотря на то, что инвесторы не сильно жалуют памятники или ценные градоформирующие объекты, которые также находятся под охраной государства, желающие их приобрести или арендовать все же находятся, отмечают брокеры. Кстати, в Казани есть примеры реализации подобного исторического дома под мини-гостиницу. Например, небольшой отель в Доме Аксенова или проект гостиницы на пять номеров в воссоздаваемом деревянном историческом особняке на ул. Горького напротив Дома Кекина.

