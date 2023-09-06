В России запретят МФО? Что будет с микрозаймами? / «Реальное время Live»
В Государственную думу внесли законопроект о ликвидации микрофинансовых организаций, однако Центробанк России идею не поддержал. В регуляторе заявили, что запрет деятельности МФО приведет к снижению доступности финансовых услуг для граждан. При этом инициатива вызвала одобрение в Комитете ГД по экономической политике. В нашем выпуске попытались разобраться, могут ли в России запретить МФО и чем это грозит государству и обычным гражданам, — смотрите в обзоре «Реального времени».
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