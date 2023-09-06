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В России запретят МФО? Что будет с микрозаймами? / «Реальное время Live»

18:05, 06.09.2023 4 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
В России запретят МФО? Что будет с микрозаймами? / «Реальное время Live»
Фото: realnoevremya.ru

В Государственную думу внесли законопроект о ликвидации микрофинансовых организаций, однако Центробанк России идею не поддержал. В регуляторе заявили, что запрет деятельности МФО приведет к снижению доступности финансовых услуг для граждан. При этом инициатива вызвала одобрение в Комитете ГД по экономической политике. В нашем выпуске попытались разобраться, могут ли в России запретить МФО и чем это грозит государству и обычным гражданам, — смотрите в обзоре «Реального времени».

«Реальное время»
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 комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 18:18
    наконец-то!
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  • Анонимно 18:18
    Хоть какие-то нормальные предложения от этой дамы
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    Анонимно 18:36
    как раз не нормальные. Она то против запрета
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  • Анонимно 18:56
    Да давно пора запретить работу этой обдираловки. Приют для мошенников и преступников, не место ему в нормальном обществе
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