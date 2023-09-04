День в истории: Пушкин в Казани, шоу «Что? Где? Когда?» и регистрация Google

Чем примечательна дата 4 сентября?

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Сегодня, 4 сентября, в России отмечают День специалиста по ядерному обеспечению. В разные годы и столетия в этот день Петр I учредил Приказ рудокопных дел, был основан город Лос-Анджелес, Джордж Истмен получил патент на фотокамеру и зарегистрировал бренд «Кодак», Иосиф Сталин встретился с иерархами РПЦ, в эфир вышла первая передача клуба «Что? Где? Когда?», в Буйнакске произошел теракт. Родились 4 сентября русский хирург Александр Вишневский, народный артист Валентин Плучек, народная артистка РСФСР Нина Ургант и французский писатель Франсуа Шатобриан. Умерли: композитор Эдвард Григ, путешественник Владимир Арсеньев. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Пушкин в Казани и хирург Вишневский

4 сентября 1833 года в Казань приехал Александр Сергеевич Пушкин. Путешествуя по городам России, поэт собирал исторические справки о Пугачевском бунте. Свой путь он начал еще в середине августа и успел проехать почти все города по маршруту. В Казани пробыл около двух суток и, несмотря на такое короткое время, успел сделать многое. Встретился со свидетелем тех событий Леонтием Крупенниковым, купцом-миллионером и владельцем Троицкой мельницы, который в молодости был пленником Пугачева. Тот поделился своими воспоминаниями с поэтом, в дальнейшем собранные материалы легли в основу произведения «Капитанская дочка». За время пребывания в Казани Александр Сергеевич успел навестить своих старых друзей — поэта Евгения Боратынского, профессора медицинского факультета Казанского университета Карла Фукса и переводчика Эраста Перцова.

4 сентября 1874 года родился знаменитый русский хирург Александр Вишневский. Имя выдающегося советского хирурга многие запомнили благодаря знаменитой лечебной мази. Окончив в 1899 году медицинский факультет Императорского Казанского университета, Вишневский год трудился в качестве сверхштатного ординатора в отделении хирургии Александровской больницы. Начиная с 1910 года он вел курс общей хирургической патологии и терапии на медфакультете Казанского университета, а в 1916 году его назначили завкафедрой госпитальной хирургии. Благодаря его методике в годы Великой Отечественной войны были спасены тысячи бойцов. В Казани Вишневский оставил множество учеников, в том числе восемнадцать профессоров. Именем выдающегося врача и ученого названы площади и улицы, институты и самолет компании «Аэрофлот».

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4 сентября 1963 года родился татарский общественный деятель, бывший заммуфтия Татарстана Валиулла хазрат Якупов. В начале 90-х он был одним из тех, кто стоял у истоков возрождения ислама в республике. Созданный им еще в 1990 году молодежный центр исламской культуры «Иман» стал настоящим просветительским очагом. Издательство «Иман» выпустило более 1 000 наименований книг. Благодаря усилиям Якупова в Казани была возрождена древняя Апанаевская мечеть. 19 июля 2022 года в результате теракта хазрат был застрелен, когда выходил из подъезда собственного дома. Президент России посмертно наградил его орденом Мужества, награду вручили вдове покойного.

4 сентября 2014 года в Казань доставили останки известного ученого Василия Энгельгардта. Представитель дворянского рода после государственной службы в 1853 году вышел в отставку и посвятил себя астрономии. С 1875 года жил в Дрездене. Там он на свои средства построил обсерваторию, где занимался исследованием комет, туманностей, астероидов и звездных скоплений. В конце 90-х годов из-за ухудшения состояния здоровья Энгельгардт отошел от работы и передал в дар Казанскому университету все оборудование своей обсерватории. Открывшаяся при Казанском университете в 1901 году обсерватория носит его имя.

4 сентября 2021 года в Казани открылись первые Игры стран СНГ. Они вошли в список самых популярных спортивных событий года. На открытие приехали спортсмены из девяти стран бывшего Союза, что в общей сложности составило около 1,5 тысячи человек. За неделю соревнований были разыграны 182 медали, а в составы сборной России вошли еще 30 спортсменов Татарстана.

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Приказ рудокопных дел и первый выпуск программы «Что? Где? Когда?»

4 сентября 1700 года в Москве был оглашен указ Петра I о создании Приказа рудокопных дел. С этого момента горно-геологическими вопросами занималось государство. Оно ведало поисками руды и подготовкой лиц, сведущих в горном деле, заботилось о постройке заводов, собирало сведения о добытых металлах и вновь открытых месторождениях полезных ископаемых. С тех пор Россия перестала нуждаться в заграничном металле. И уже в конце царствования Петра I Россия вела заграничную торговлю русским железом и медью.

4 сентября 1975 года на экранах телевизоров впервые показали телепередачу «Что? Где? Когда?». Создателями интеллектуальной игры были режиссер Владимир Ворошилов и редактор Наталия Стеценко. В основу проекта лег инновационный по советским меркам метод brain storm — мозгового штурма, при котором оптимальное решение рождается в процессе коллективного обсуждения. Команде знатоков, состоящей из шести человек, дается на поиски ответа всего одна минута. Отвечающего назначает капитан команды, но если ответа нет, эта обязанность возлагается на игрока, на которого указала стрелка волчка (неотъемлемый атрибут «Что? Где? Когда?», символизирующий азарт).

Открытие фотоаппарата Kodak и регистрация Google

4 сентября 1781 года по настоянию губернатора обеих Калифорний Фелипе де Неве рядом с миссией группой испанских колонистов, состоящей из 46 человек, был основан поселок с традиционно длинным названием El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles sobre El Río Porciúncula (Селение Девы Марии, Царицы Ангелов, на реке Порсьюнкула). Несколько десятилетий новое поселение оставалось маленьким городком, но к началу XIX века это было уже крупнейшее светское поселение в Калифорнии. В 1835 году город стал владением Мексики, и название поселения сократилось до Лос-Анхелес. Однако после поражения Мексики в американо-мексиканской войне город перешел к США по мирному договору 1848 года и стал называться Лос-Анджелесом.

4 сентября 1837 года американский изобретатель и художник Сэмюель Морзе впервые продемонстрировал свое изобретение — электромеханический телеграф. Демонстрация состоялась в Нью-Йоркском университете. Проект был довольно сложным, но впечатлил присутствующих. Промышленник Стивен Вейл предложил Морзе 2 тысячи рублей и помещение для разработки проекта, а в качестве помощника оставил своего сына Альфреда. Усовершенствование телеграфа заняло около 4 месяцев. В это же время Морзе создал свою уникальную азбуку из сочетания тире и точек.

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4 сентября 1888 года американец Джордж Истмен зарегистрировал торговую марку Kodak. Фирма была создана для его нового изобретения — фотоаппарата на рулонной пленке. С тех пор фотография стала доступна буквально каждому. Непрерывное развитие и усовершенствование бизнеса привело к разработке новой концепции — созданию сети фотолабораторий, объединенных общей торговой маркой «Кодак-Экспресс». Созданная в 1980 году в Англии, эта сеть стремительно развивалась и в настоящее время охватывает разные уголки мира.

4 сентября 1998 года была официально зарегистрирована компания Google. Разработка поисковой системы началась еще в 1996 году Ларри Пейджем и Сергеем Брином в рамках научного проекта. Изначально компания была зарегистрирована в гараже друга Брина и Пейджа в штате Калифорния, но главное — страница google.com стала доступна для всех желающих, а интернет-поиск стал более удобным и «умным». Название «Google» произошло от слова «гугол», означающего цифру 1 со ста нолями. Всего за пару лет система «Гугл» приковала внимание не только научного сообщества, но и инвесторов Кремниевой долины. В августе 1998 года соучредитель Sun Microsystems Энди Бехтольшайм выписал Ларри и Сергею чек на 100 000 долларов. На эти деньги была основана компания Google.